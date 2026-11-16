Изписаха още двама пострадали в мелето на "Тракия", един остава в реанимацията в Сливен
На лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" са петима души, ръководството благодари на десетките кръводарители
Чуйте статията:
Двама от пострадалите при верижните катастрофи на магистрала "Тракия" на 10 ноември са изписани от МБАЛ "Д-р Иван Селимински", съобщи директорът на здравното заведение д-р Васислав Петров пред БНР.
Войната по пътищата
- Жертвите от трагедията на "Тракия" вече са 13
- Изписват шестима от катастрофата на "Тракия", няма установен виновен шофьор
- 12-а жертва от "Тракия": Почина пациентът в най-тежко състояние в болницата в Сливен
- Парализиран вдовец от Стралджа е сред загиналите на "Тракия", синът му остава кръгъл сирак
- Петима от загиналите на "Тракия" са от Сливенско, общината помага на близките с по 2000 евро
На лечение болницата в Сливен остават още пет души. Един от тях не е изведен от реанимация, но е в стабилно общо състояние.
В четвъртък там почина най-тежко пострадалият пациент - 50-годишен мъж.
В писмо до медиите ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" благодари на десетките кръводарители, отзовали се на призива на болницата в критичните първи часове след катастрофата. За три дни 148 души са заявили желание да дарят кръв. В първия ден те са 77 души, във втория - 57, а през третия - още 14.
С признателност д-р Петров отбелязва и работата на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които бяха на първа линия при оказването на спешна помощ на пострадалите на автомагистралата.
В петък от МБАЛ "Сърце и Мозък" съобщиха, че са изписали в добро общо състояние четирима пациенти - три жени и един мъж.
Състоянието на 37-годишния детски инфекционист също се подобрява, добавиха от лечебното заведение в Бургас.
В събота от здравното министерство съобщиха, че 42-годишният мъж от Елхово, хоспитализиран в друга бургаска болница - УМБАЛ "Дева Мария", е починал и жертвите на най-мащабната верижна катастрофа в България станаха 13.
62-годишният румънски гражданин, хоспитализиран в "Сърце и мозък", е екстубиран в петък, добавиха от МЗ. "Към момента диша самостоятелно, като периодично получава допълнителна кислородотерапия чрез лицева маска. Общото му състояние остава тежко, но стабилно", поясниха от министерството.
Общото състояние на останалите хоспитализирани пациенти е стабилно, обобщиха от МЗ.