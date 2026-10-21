32-годишен мъж, обявен за издирване от МВР, бе открит обесен край най-голямото село в Ловешка област - Галата.
Ангел Силянов изчезнал безследно на 17 октомври, а близките му призоваха за помощ в социалните мрежи. За последно младият мъж бил засечен от камера в района на пътя към Галатски дол в 8.30 часа в събота.
Семейството му подало сигнал в полицията, но в продължение на три дни от Ангел нямаше и следа.
Вчера тялото на мъжа е намерено.
Разследването по случая продължава, като се проверяват всички възможни версии. Криминалистите са открили Силянов обесен.