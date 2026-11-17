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Българска радиофармацевтична компания произвежда галий-68 PSMA в индустриални количества. Как технологията от Панагюрище може да промени достъпа до съвременна диагностика, разказва Ивайло Батинков, съосновател на компанията и изпълнителен директор на "Топ Хоспитал Сървис".

Българска разработка, представена на световен конгрес по нуклеарна медицина във Виена, открива нови възможности за диагностика на рака на простатата. Благодарение на високотехнологичен производствен комплекс в Панагюрище страната ни вече разполага с капацитет за индустриално производство на галий-68 PSMA - радиофармацевтик, използван при едно от най-прецизните образни изследвания за оценка на заболяването.

Постижението на "Българска радиофармацевтична компания" (БРК) позволява в рамките на една производствена сесия да бъдат осигурени количества за близо 100 пациентски изследвания. За сравнение, досегашното производство в отделни болнични центрове е ограничено до няколко пациенти. Здравната иновация предоставя и друго важно предимство - възможността радиофармацевтикът да достига до лечебни заведения в цялата страна.

"Нашата идеална цел, заради която започнахме този проект преди четири години, е да няма листа на чакащите за пациентите с рак на простатата", заяви Ивайло Батинков, съосновател на БРК и изпълнителен директор на "Топ Хоспитал Сървис", в интервю за Dir.bg.

Какво представлява галий-68 PSMA и защо е толкова важен?

Ракът на простатата е сред най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете. Навременното му установяване и точната оценка на разпространението са от съществено значение за избора на подходящо лечение.

Тук е и ключовата роля на галий-68 PSMA. Това е радиофармацевтик, използван при PET/CT изследвания, който позволява да бъдат визуализирани тъкани с повишена експресия на простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA). По този начин лекарите могат с висока прецизност да установят разпространението на заболяването и наличието на рецидив, включително в случаи, когато други образни методи не предоставят достатъчно информация.

Изследването не е предназначено за профилактичен скрининг на здрави мъже, а се назначава при конкретни медицински показания. Неговата стойност е в информацията, която дава на лекуващия екип при вземането на решения за терапията.

Досега един от основните проблеми пред широкото приложение на този метод е ограниченият достъп до необходимия радиофармацевтик. Производството му е сложно, а количествата - малки. По думите на Батинков в България три болници произвеждат галий-68 основно за собствените си нужди, като количествата са достатъчни за ограничен брой пациенти. За разлика от този модел, разработената от БРК технология позволява производство на радиофармацевтик в значително по-голям мащаб - с потенциал за близо 100 пациентски изследвания в рамките на една производствена сесия. Това създава възможност за доставки и до други лечебни заведения, които разполагат с ПЕТ/КТ апаратура, но нямат собствено производство.

"Това, което е важно за българските пациенти, е, че ще могат да получат достъп до тази диагностика тогава, когато им е необходимо, а не тогава, когато има количества за тях", подчерта Батинков.

Технологичният пробив: 5.5 часа стабилност на готовия продукт

Едно от най-значимите постижения на българската разработка е постигнатата стабилност на готовия радиофармацевтик до 5.5 часа. Предизвикателството е свързано с физичните характеристики на галий-68. Радиоактивният изотоп има период на полуразпад от приблизително 68 минути, което означава, че за това време активността му намалява наполовина. Това поставя сериозни ограничения пред производството, транспорта и използването му.

Екипът на БРК успява да разработи и стандартизира готовия препарат галий-68 PSMA със стабилност до 5.5 часа - т.е. радиофармацевтикът запазва необходимите характеристики на качество за значително по-дълго време. Това създава възможност производството да бъде централизирано, а готовите дози да се доставят до различни лечебни заведения, без да е нужна те да разполагат със собствена производствена инфраструктура. Именно съчетанието между големия производствен капацитет и удължената стабилност на готовия продукт превръща разработката в съществена стъпка към по-широк достъп до високоспециализирана диагностика.

"От Панагюрище с нашия циклотрон и с нашия продукт галий-68 PSMA можем да покрием на практика почти всяка точка на България", обясни Ивайло Батинков.

От Панагюрище до световната карта на нуклеарната медицина

Зад технологичния пробив стои инвестиция, започнала преди четири години с много по-широка амбиция от производството на един радиофармацевтик. Целта на Българската радиофармацевтична компания е изграждането на високотехнологична платформа, която да позволява разработване и производство на различни диагностични препарати за нуждите на съвременната нуклеарна медицина.

В основата ѝ е циклотронният комплекс в Панагюрище, оборудван с технология за производство на галий-68 чрез т.нар. твърди мишени (solid targets) - специфична производствена възможност, която позволява получаването на значително по-големи количества от изотопа.

Проектът е представен на 39-ия годишен конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM 2026) във Виена, където привлича вниманието на международната професионална общност.

"Успяхме да поставим производствения център на Българска радиофармацевтична компания на картата на нуклеарната медицина в Европа", коментира Батинков.

Едно от големите предизвикателства при реализацията на проекта се оказва намирането на висококвалифицирани специалисти. Радиохимици, радиофизици и експерти в производството на радиофармацевтици са сред професиите, за които подготвените кадри са изключително малко.

Компанията успява да привлече български специалисти, включително професионалисти, завърнали се от чужбина. Част от екипа е съставена от млади хора от Панагюрище и региона. Според Батинков това е още едно доказателство, че високотехнологичните инвестиции и научните разработки могат да се развиват успешно и извън столицата.

"Панагюрище е страхотен пример как един град извън столицата може да бъде център на науката и иновациите", посочи той.

Първите резултати: над 50 пациенти и изследвания без месеци чакане

Българският галий-68 PSMA вече се използва в клиничната практика. Първият партньор на БРК е диагностичният център "Полискан" в София, който извършва PET/CT изследвания в болница "Княгиня Клементина". По данни на БРК над 50 пациенти вече са преминали през изследване с произведения в Панагюрище радиофармацевтик, като този брой е достигнат само за няколко дни.

Съществена е и промяната в организацията на диагностиката. Вместо да чакат с месеци, пациентите в центъра вече могат да получат час за изследване в рамките на следващата седмица, а резултатите обикновено са готови в същия или на следващия ден.

"Когато ни се обади човек и каже, че има нужда от изследване с галий-68 PSMA, ние не му казваме: елате след три месеца, след пет месеца. Казваме му: елате следващата седмица", разказа Батинков.

Компанията вече води разговори с още пет болници, които проявяват интерес да включат радиофармацевтика в своята диагностична дейност. Амбицията на екипа е постепенно да бъде изградена национална мрежа за доставки, така че достъпът до изследването да не зависи от местоположението на пациента или от възможността на отделна болница сама да произвежда необходимия препарат.

Следващата стъпка - диагностика и лечение на други онкологични заболявания

Производството на галий-68 PSMA е само част от развитието на високотехнологичната платформа в Панагюрище.

Галий-68 може да бъде свързван и с други молекули, насочени към различни биологични мишени, сподели съоснователят на компанията. Сред посочените от него възможности са радиофармацевтици на основата на FAPI и DOTATOC, които намират приложение в диагностиката на други видове онкологични заболявания. Това разширява потенциала на комплекса отвъд рака на простатата и създава предпоставки за разработване на нови продукти в партньорство с университети, болници и научни организации.

Друга перспективна област е тераностиката - направление в медицината, което обединява диагностиката и целенасоченото лечение. При този подход сходни молекули могат да бъдат използвани за откриване на определени туморни клетки и за доставяне на терапевтично радиоактивно вещество до тях.

Според Батинков България вече разполага с добра инфраструктура за PET/CT диагностика, като броят на центровете в страната е около 16 и се очаква да продължи да нараства. Следващото предизвикателство е тази инфраструктура да бъде подкрепена с по-широка гама от радиофармацевтици, включително за съвременни терапевтични приложения.

"Когато имаш технологията, вече са необходими нови радиоизотопи. Не само за диагностика, но и за лечение", обясни той.

"Грижата за здравето е инвестиция във вашето семейство"

Разговорът с Ивайло Батинков се провежда през ноември - месецът, посветен на мъжкото здраве и международната инициатива Movember. Посланието на госта към българските мъже е да не отлагат прегледите и изследванията, които могат да помогнат за навременното откриване на заболявания.

"Отидете и се изследвайте. Направете го сега, защото тази грижа е грижа за вашите семейства и за вашите деца", призова той.

Как се изгражда високотехнологично производство на радиофармацевтици в България, защо постижението в Панагюрище привлече вниманието на международната научна общност и какви са следващите възможности пред нуклеарната медицина - гледайте целия разговор с Ивайло Батинков във видео интервюто за Dir.bg.