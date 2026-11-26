2576 Снимка: Bulgaria Wants You

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Всеки, живял далеч от България, познава едно трепетно усещане: мигът, в който самолетът започва да се снижава и изплуват очертанията на земята, от която някога си тръгнал, за да срещнеш някъде по света мечтата си. За някои е носталгия, за други - просто път към дома. За Иван Христов и Андрей Арнаудов то отдавна е нещо повече - то е кауза.

Повече от десетилетие след като започнаха да говорят за демографията с кампанията "Направи го сега", двамата телевизионни продуценти вече шеста година имат една мисия - Bulgaria Wants You - платформа, чиито форуми пълнят зали от Лондон до Франкфурт и която е събрала биографиите на над 50 000 души, търсещи своето място у нас. Тезата им е едновременно проста и неудобна: България не е идеалното място, но не е и онова, което рисуват новинарските емисии, а най-голямото ѝ богатство са хората - и онези, които се връщат, и онези, които решават да останат.

В навечерието на Коледа, когато всеки мисли за дома, разговаряме с тях за това кои са българите, които се прибират, дали можеш да променяш страната си от разстояние, защо държавата засега само ги потупва по рамото и дали някога ще настъпи денят, в който Bulgaria Wants You вече няма да е толкова нужна.

- Как се роди идеята за Bulgaria Wants You? Имаше ли конкретен човек, разговор или момент, в който си казахте, че някой трябва да направи това?

- И: Bulgaria Wants You беше логичното надграждане на нашата платформа "ДНК - Движение за национална кауза". Стигнахме до извода, че има един свръхпроблем, свързан с България, и той е, че се обезлюдяваме със страхотно темпо - а нищо друго няма да има никакво значение, когато не останат българи. Затова наложихме това като наш основен приоритет. Започнахме да измисляме най-различни инициативи, свързани с повишаването на прираста, но след известно време установихме, че истински можем да повлияем, ако създадем нещо, което от една страна да се обърне към всички около три милиона българи, живеещи в чужбина, и да им покаже, че България е страна, в която си заслужава да се приберат, а от друга - да покаже, че хората, които работят и искат да се развиват тук, заслужават да останат в нея, вместо да емигрират. Така че конкретният момент, в който си казахме, че трябва да създадем Bulgaria Wants You, беше този, в който искахме да издигнем платформата "ДНК - Движение за национална кауза" на едно следващо, по-сериозно ниво.

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- А: Точно така. "ДНК" е неправителствената организация, която се занимава с демографските теми. След нея се роди кампанията за насърчаване на раждаемостта "Направи го сега", която продължава вече 11 години. И след като се разровихме в световните практики и видяхме, че никъде демографският проблем не е решен с раждаемост, а само със задържане и връщане на хора, тогава създадохме платформата Bulgaria Wants You. Нейната цел не е просто да рекламира България като добро място за живот, а фирмите да имат органичен интерес да бъдат част от нея, като предлагат конкретни възможности за кариера и живот на българите в страната и българите извън страната.

Пътувай, виж, научи се и си дай шанс да се върнеш и да споделиш наученото, заявява Иван Христов Снимка: Bulgaria Wants You

- Bulgaria Wants You е пример за инициатива, която обединява бизнеса, институциите и хората около обща цел. Кое се оказва най-трудно в това да превърнеш една обществена кауза в дългосрочна и работеща инициатива?

- И: Няма как да не споделя с вас огорчението си от факта, че навсякъде по света подобен вид платформи - защото ние доста неща измислихме специално за България, но и доста добри практики заимствахме - са или изцяло държавни, или са изградени посредством едно страхотно партньорство между държавата и частния бизнес. Затова най-трудното в това да превърнем една обществена кауза в дългосрочна и устойчива инициатива всъщност беше и единственото, което можеше да гарантира, че Bulgaria Wants You ще живее дълго време - а именно да се превърне в работещ бизнес модел. Това беше най-голямото предизвикателство, придружено с безкрайно много работа по убеждаването на различни брандове и представители на частния бизнес, че трябва да ни подкрепят.

Тук обаче трябва да направя едно много точно и важно уточнение. Подкрепяйки ни, брандовете работят и за самите себе си - и точно това е бизнес моделът на Bulgaria Wants You. Ние представяме достойни работодатели, които осигуряват достоен живот на българите у нас посредством добри заплати, социални придобивки и условия на труд, а те участват в платформата срещу съответните такси. Отскоро с радост казваме, че сме и много по-достъпни: имаме много по-модерен сайт, от който могат да се възползват бизнеси от всякакъв мащаб, като сами качат единична обява и достигнат до над 50 000 българи, които са качили своето CV при нас.

- А: Най-големите предизвикателства са две. Първо, наистина да си полезен на бизнеса, така че той да участва не само имиджово и като CSR, а реално да си намира кадри. И второто най-трудно нещо е да накараш държавата да се включи в тази кауза не само с думи и похвали, а на практика. С първото общо взето сме се справили - смятам, че сме полезни за бизнеса. С второто - все още не. Държавата така или иначе продължава само да ни потупва по рамото, но никога не ни е подкрепила реално.

- Когато представяхте платформата, казахте, че в XXI век хората са достатъчно свободни и мобилни, за да опитват различни варианти за бъдещето си, но вярвате, че няма място, където човек да е по-щастлив, отколкото у дома. Мислите ли и днес така, след всичките срещи с българи по света?

- И: Целта ни не е да приберем всеки на всяка цена или да задържим всеки на всяка цена. Целта ни е да дадем на всички българи по света и у нас една по-обективна картина за това какво представлява България днес.

За съжаление, установяваме, че хората си съставят представа за средата, в която живеят, основно през Facebook и новините, където се говори само за катастрофи, убийства, подкупи, лоши магистрали, неработещи светофари и т.н. Добрите неща, които всъщност изобилстват, не получават почти никаква публичност. Затова ние, обикаляйки по света и у нас, искаме да кажем на всички българи, че през последните 10 години България има работеща икономика. Това се дължи не толкова на политическата класа, колкото на частния бизнес - на компаниите, които идват от чужбина и инвестират тук, на бизнесите, които самите българи създават, и на работните места, които осигуряват.

Искаме да кажем и нещо очевидно, на което хората не обръщат внимание, когато са затрупани от негативни новини - а именно, че най-големият капитал в държавата са хората. Това се повтаря от сутрин до вечер от политици и всякакви говорители, но истински оценяват този капитал хората от частния бизнес, просто защото без хора ние не можем да си вършим работата. Като добавим към това и факта, че Западна Европа забави сериозно своя растеж, се оказва, че разликата между стандарта тук и там никак не е голяма - и в никакъв случай не е такава, каквато беше, когато повечето хора масово напускаха страната. Така че навсякъде можеш да бъдеш щастлив, но е важно да знаеш истината за България - а тя е, че страната ни върви достойно напред и със сигурност може да се нарече една средноевропейска развиваща се икономика.

- А: Сега вярвам в това дори повече, отколкото когато създадохме платформата. Защото освен че вярваме, че у дома е една идея по-лесно да си щастлив, през тези шест години там, където е основният наплив на български емигранти - а именно в Западна Европа, - животът стана доста по-труден. Така че днес думите ни важат с двойна сила в сравнение с 2020 година.

Стигнахме до момент, в който безработицата в България е една от най-ниските в цяла Европа, и вместо 100 души да се борят за едно място, пропорцията се обърна - пет компании се борят за един човек Снимка: Bulgaria Wants You

- В работата си срещате българи, които са постигнали много в чужбина, но понякога се колебаят дали да направят крачката обратно. Кое се оказва най-силното препятствие пред завръщането?

И: Най-различни са причините, поради които голяма част от българите се затрудняват да направят крачката обратно. Най-малкото - построили са живота си на друго място или имат деца и се чувстват по-спокойни за развитието им в държавите, в които живеят. Ние уважаваме всяка една от тези причини. Истината обаче е, че все по-голяма част от българите - и успешните, и не толкова успешните - започват сериозно да обмислят прибирането си.

Слава богу, статистиката също показва, че от COVID насам - дори да не броим самата пандемия за обективен показател, тъй като тогава хората се прибираха масово - завръщащите се в България са повече от напускащите. Причините за това са много, но за пореден път бих искал да повторя, че Bulgaria Wants You е тук, за да покаже една различна реалност за България, а не за да натовари хората на самолети и влакове и да ги прибере насила.

А: В България се завръщат както хора, които са изключително успешни в чужбина, така и средно успешни, а и такива, които не са успели там. Всички те имат абсолютно различна мотивация и различни причини. При много успелите в чужбина, които решават да се върнат (а около нас в последните години има много такива примери), везните се накланят именно заради това, че въпреки всичко съществуват едни ирационални причини, които просто правят човек по-щастлив у дома.

- Кои са хората, които се връщат: млади специалисти, семейства с деца, хора в зряла възраст? Променил ли се е профилът им през годините?

- И: Изключително разнообразни са хората, които се прибират, и трудно може да им се направи единен профил, но трите основни категории са следните:

Първият профил са студентите, които са заминали - голяма част от тях под влияние на родителите си - да завършат образованието си в чужбина. Част от моите деца също направиха този избор, без да съм ги убеждавал, и уважавам българите, които са постъпили по този начин, изпращайки децата си да учат навън. Веднъж завършили образованието си в Европа, тези млади хора се прибират.

Вторият профил са млади работещи семейства - без деца или с едно, максимум две деца, които просто усещат, че децата им трябва да растат в България, защото виждат как потеклото, коренът и всичко наследено започват да се размиват, докато те израстват в чуждестранни детски градини и училища. Това са млади, активни хора, които откриват предимствата на завръщането у нас. По-голямата част от тях не се насочва към големите градове, което е страхотно, защото провинцията и българските села дават изключителна свобода - особено в съвременния свят, в който можеш да работиш всичко отвсякъде, а когато си в България, на село, имаш чист въздух, чиста природа и ядеш чиста храна.

И третият профил са може би най-щастливите - хората, които са работили дълго време в чужбина и са придобили право на пенсия в социалните системи на Западна Европа. Пенсията им е висока, а когато се приберат в България, покупателната им способност реално става още по-голяма. Това са хора, които се завръщат, реновират стари и запустели имоти - отново в провинцията - и живеят щастлив живот у дома, заобиколени от близки хора и разполагайки с доходите си от Западна Европа.

- А: Хората, които се връщаха преди наплива от последните три-четири години, бяха по-скоро в зряла възраст - изкарали са си парите и се прибират, както каза Иван. Но през последните пет години, откакто трендът се обърна и се прибират в пъти повече хора, отколкото заминават, вече наистина се връщат всякакви профили: млади, току-що завършили; хора, които са с кратка кариера в чужбина; семейства и по-зрели хора.

- Bulgaria Wants You поставя акцент върху това, че България има нужда не просто от хора, които да се върнат, а от хора, които да участват активно в развитието ѝ. Какво означава според вас да бъдеш полезен на родината си? Може ли човек да бъде част от промяната и от разстояние?

- А: Човек може да запази връзката с родината си от разстояние, може да инвестира в родината си от разстояние, може да има бизнес в родината си от разстояние и т.н. А в капитализма има само един начин - най-добрият и най-удачният - да помагаш на родината си да се развива: да работиш, да плащаш данъци и ако си предприемач, да даваш работа на повече хора. В капитализма всички блага ги създава частният бизнес, а държавата единствено ги разпределя и ги харчи.

- И: Много ми харесва този въпрос, защото точно уцелва разликата между това да бъдеш полезен и това да бъдеш част от промяната от разстояние. Можеш ли да бъдеш полезен на родината си, без да живееш в България? Да, можеш. Разбира се, че можеш. Голяма част от работещите навън изпращат пари на своите близки у нас - ако не се лъжа, едни от най-големите постъпления в страната реално са средствата, които българите в чужбина превеждат на роднините си. Това е чист капитал, който се влива в икономиката и ползата от него е огромна. Хората в чужбина са полезни и с това, че имат право да гласуват, както и с това, че се образоват и трупат ценен опит, който един ден могат да инвестират в България. Но дотук.

Могат ли обаче да бъдат част от промяната от разстояние? Тук съм краен и казвам - не, не могат. За да бъдеш част от промяната, трябва да можеш да излезеш някой път на площада, а това не става, ако не си тук. За да бъдеш част от промяната, трябва да се опиташ да промениш мисленето на критичната маса, което няма как да се случи от разстояние. За да бъдеш част от промяната, трябва да понесеш личната си отговорност и да осъзнаеш ролята си в развитието на държавата - нещо, което също е невъзможно, ако не си тук. Така че да - можеш да бъдеш полезен от разстояние, но не можеш да бъдеш част от промяната.

- Ако трябваше да убедите един млад човек, който днес е категоричен, че иска да замине, без да му обещавате, че България е идеална, какво бихте му казали? Кой е най-силният аргумент да даде шанс на страната си?

- И: Разбира се, че не бих искал да убеждавам никого да не заминава. Напротив - когато нямахме право да пътуваме свободно, имахме една силно идеализирана визия за Европа. Днес, когато можем да отидем навсякъде в Европейския съюз, си даваме сметка, че България не е идеалното място, но в никакъв случай не е чак толкова по-различна от останалите страни.

Затова на всеки човек, който иска да замине, бих казал онова, което моят професор Боньо Лунгов ми повтаряше навремето, докато учехме във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов": "Не се заричай." В този случай - не се заричай, че няма да се върнеш, но и по-общо погледнато - не се заричай за нищо никога, защото една от разликите между човека и животното е, че човекът може да променя мнението си и да израства. Пътувай, виж, научи се и си дай шанс да се върнеш и да споделиш наученото.

- А: Ако човек е решил да замине, бих го подкрепил в решението му - нека види и после сам прецени дали е сбъркал, или е бил прав. Обаче ако се колебае и се чуди дали да замине, бих му казал, че в България работливите хора имат по-добри възможности бързо да направят кариера, защото конкуренцията е по-ниска.

- Как измервате успеха на каузата си? В броя на завърналите се българи, в променените професионални съдби или пък в нещо, което трудно може да бъде измерено?

- И: Честно да ви кажа, чисто емоционално измервам успеха на нашата кауза - в хилядите хора, които след събития на Bulgaria Wants You се редят на опашка, за да си поговорят с нас, да ни прегърнат и да ни кажат колко са щастливи и изпълнени с добри чувства след нещата, които са видели и чули от сцената. В десетките хиляди имейли, които получаваме, и обратната връзка, която хората споделят с нашите лектори. Това е. Вече шест години обикаляме, а събитията стават само по-хубави, по-силни и по-емоционални. Мога да го заявя смело, защото сме правили и други неща в живота си и можем да преценим кога един проект има лимит - при каузата на Bulgaria Wants You сякаш стигаме до ситуация, в която лимит няма.

- А: Много е важно да кажем, че завръщането на българите не е единствената ни кауза. Най-голямата ни кауза е тези, които са тук, да останат. Затова и все повече се развиваме в посока на платформа за работа, която предлага конкретни възможности за работа както на българите по света, така и на българите в България. Смятам, че сме направили страшно много за по-добрия имидж на българските компании, за по-добрия имидж на страната и сме един от малкото източници на позитивни новини за България.

- В България възможностите не са разпределени равномерно. София предлага едни перспективи, а малките градове съвсем други. Как може да се промени тази картина и каква роля могат да имат бизнесът и местните общности?

- И: Първо трябва да кажа, че никъде по света възможностите не са разпределени равномерно. Имам удоволствието да прекарвам голяма част от годината си в Гърция и там е абсолютно същото - възможностите в селата, в средните градове и в големите градове са изключително дисбалансирани и нямат нищо общо помежду си. Естествено е, че колкото по-модерен и технологичен става животът ни, толкова повече тези разлики между селото, по-малкия град и столицата могат да се стопят - особено когато работиш с главата си и с компютъра си, защото единственото, от което имаш нужда, е електричество и интернет. А, слава богу, България е на челните места по скорост и качество на интернета.

Когато си умен, можеш да извлечеш максимума отвсякъде и да развиваш себе си по един начин, ако избереш да живееш в столицата, и по съвсем друг, ако искаш да живееш на село. Да, възможностите лека-полека се изравняват, но е много важно да знаем, че никъде по света те не са еднакви. Защото много често мисълта ни спира до констатацията: "В България това, това и това не е окей." А тук трябва да сложим запетая и да добавим: "В интерес на истината, същите тези неща не са окей и в Европа." И после да сложим още една запетая и да си кажем: "Хайде сега да видим как можем да ги направим по-добре."

- А: Това наистина е проблем, който не е валиден само за България. Ние осъзнаваме, че контрастът между София, Пловдив, Варна, Бургас и т.н. и малките градове е много голям. Разбира се, има страхотни малки градчета, където има и добър стандарт, и хубав живот, но те не са много, за съжаление. Това, което трябва да се случи, е да има повече компании, които не са съсредоточени в най-големите градове, а развиват бизнеса си в по-малките населени места. Знаем за такива примери и те могат да променят средата. Освен това смятам, че има и един естествен, чисто цивилизационен момент - вече доста млади хора не искат да живеят в големите градове, а просто искат да отглеждат децата си в спокойна среда, в по-малки градчета, и това няма нищо общо с парите, дори със стандарта.

- Как се промениха българските работодатели? Умеят ли вече да привличат хора, работили години наред в чужда корпоративна култура?

- А: Въпросът е какво дават по принцип на служителите си, независимо дали са работили в България, или в чужбина. Статистиката показва, че заплатите станаха по-добри и по-конкурентни в България, колкото и хората да не го усещат по джоба си поради нарастващите цени. Освен това, по примера на западните компании, много български компании предлагат добри придобивки на служителите си и се стараят да задържат ценните си кадри. Разбира се, времето е динамично и се променя, така че всеки трябва да е максимално адаптивен - и компаниите, и служителите.

- И: Тук развитието на България е изключително силно забележимо. Само преди 20-25 години за малък брой работодатели се бореха стотици българи - за едно свободно работно място кандидатстваха стотици хора. Сега е точно обратното. Толкова много хора развиват бизнес, толкова много международни брандове дойдоха да работят в България и толкова много компании от всякакъв мащаб имат нужда от кадри - и то на всички нива: както хора с висше образование, които да работят с ума си, така и сръчни хора, които да работят със сърцето и ръцете си.

Изборът вече е толкова голям и богат, че компаниите са принудени да осигуряват все повече и все по-добри условия за служителите си - от социални придобивки и допълнителни бонуси до възможности за работа от вкъщи. Стигнахме до момент, в който безработицата в България е една от най-ниските в цяла Европа, и вместо 100 души да се борят за едно място, пропорцията се обърна - пет компании се борят за един човек. Това в настоящето и в бъдещето ще има и своите други отражения, но на този етап категорично бих обобщил, че най-големият напредък е в уважението и отношението на работодателите към техните служители. Не за друго, а защото изборът пред хората днес е огромен и ако един работодател не подходи коректно, служителят може с лекота да отиде на друго място.

- Работата ви с Bulgaria Wants You ви среща с хора с много различни професии и житейски истории. Коя среща или лична история ви е накарала да погледнете по различен начин на България и на смисъла на това, което правите?

- И: Не бих казал, че една отделна история ме е накарала да осъзная колко сме полезни. По-скоро цялата енергия и силата на емоциите, натрупани през тези шест години, се превръщат в една обща вълна, която всеки ден ни дава увереност, че сме на прав път.

- А: О, това е много трудно. На едно наше събитие, като тези в София или в Лондон, за един ден срещаме буквално хиляди хора, така че сме чули всякакви истории. Имаме истории на успеха, истории на разочарованието, истории на тъгата, на носталгията - мотивацията на всеки и пътят, през който преминава, са коренно различни. Винаги ми е било най-забавно, когато науча за хора, които след наше събитие са се прибрали в България, а заедно с тях е дошла и половинката им, която не е с български произход.

- Вие самите сте изградили успешни кариери в телевизията и продуцентския бизнес. Имало ли е момент, в който сте обмисляли да развивате работата си извън България? Какво ви задържа тук?

- А: Ами на големите пазари не се избиват за българските продуценти (смее се). Ние все още сме единствените български телевизионни продуценти, които са работили извън страната. Да, не сме работили във Великобритания или във Франция, но няколко години правихме предавания в Сърбия, правили сме и единствения българо-македонски формат на Music Idol.

Но аз, честно казано, никога не съм си мислил да живея трайно в чужбина. Единствената мечта, която имах около година, беше да правя кафе в заведение в Рим. Само че това се прави между 20 и 30 години, а аз ги изпуснах и сега вече ще бъде малко тъпо да застана като бариста на 47 години в Рим.

- И: Истината е, че аз също никога не съм се замислял дали бих бил по-щастлив и дали е трябвало да изградя живота и бизнеса си извън България. Ще се опитам да посоча обективните причини за това. Първо, когато растяхме и правехме първите си крачки в бизнеса, това далеч не беше толкова възможно и достъпно. Второ, и двамата с Андрей не произлизаме от семейства, за които напускането на страната е било фикс идея, и смятам, че възпитанието, което всеки от нас е получил у дома, е изиграло важна роля в тази посока. Трето, образованието, което завършихме, ни прави пригодни основно за работа в България.

Тук трябва да добавя още нещо - особено от гледна точка на образованието ми като артист. Много мои колеги артисти и музиканти твърдят колко по-големи успехи биха постигнали, ако живееха и работеха в чужбина. Аз не съм съгласен с това, защото, честно казано, в Лондон, в Америка или в големите държави, които са меката на шоубизнеса, на един квадратен метър има по сто човека, по-талантливи от нас. Ако щете, в подлезите на Лондон свирят на китара хора, които със сигурност са по-талантливи от повечето от нас, които тук се опитваме да правим нещо. Не искам да обидя колегите си, включително и себе си, просто искам да кажа, че заради по-слабата конкуренция и по-малкия мащаб на пазара, предпоставките да постигнеш нещо значимо в България всъщност са по-големи.

Освен че държавагта може да подкрепи Bulgaria Wants You, самата тя може да натрупа огромни ползи от едно партньорство с нашата платформа, казват Иван Христов и Андрей Арнаудов Снимка: Bulgaria Wants You

- На форума ви в София тази година президентът Йотова каза, че инициативата трябва да продължи да се развива и да получава все по-голяма институционална подкрепа. Каква подкрепа ви липсва днес и какво бихте поискали от държавата?

- И: Има страшно много неща, които могат да се постигнат чрез едно истинско партньорство между държавата и частния бизнес. Само да припомня, че за компании като SpaceX и Blue Origin най-големият клиент е американската държава. Защото когато големият бизнес и държавата си партнират, за тях не би трябвало да има невъзможни неща.

Как може да помогне държавата? Освен че може да подкрепи Bulgaria Wants You, самата тя може да натрупа огромни ползи от едно партньорство с нашата платформа. Можем да получим чисто логистична подкрепа. Можем да обединим и интегрираме нашите дигитални платформи с държавните, тъй като нашите са разпознаваеми и полезни, докато държавните често остават неразпознаваеми и неефективни. И вместо да харчи десетки милиони, които буквално се изхвърлят на вятъра, държавата може да оптимизира многократно коефициента си на полезно действие по отношение както на българите в чужбина, така и на тези, които живеят тук, ако започне да работи с Bulgaria Wants You.

Защо това не се случва - честно да ви кажа, и аз не знам. Ние обаче не губим надежда. Щастливи сме, че г-жа Йотова припознава в нашата платформа партньор, макар на този етап това да са само думи. Не спираме да опитваме и да търсим варианти да си бъдем взаимно полезни. Засега сме само до потупване по рамото, но продължаваме да се надяваме.

- А: Ами, за съжаление, президентската институция реално няма възможност да ни подкрепи. Изпълнителната власт обаче може. За шестте години от съществуването на Bulgaria Wants You на власт се изредиха почти всички партии - от големите като ГЕРБ, ДПС, БСП, ПП-ДБ, "Има такъв народ" и "Прогресивна България" до по-малките, влизали в различни коалиции. Всички единодушно казваха колко е хубаво и ценно това, което правим за България, но нито една от тези власти не пожела да ни подкрепи поне малко на практика.

А какво означава "поне малко на практика"? След като държавата казва, че демографията е приоритет, ще дам пример, който посочихме наскоро на събитието ни във Франкфурт. Дори да не желае да подкрепи финансово юридическото лице Bulgaria Wants You, държавата, която не може да маркетира събития в чужбина (пробвала е и не се получава), можеше през тези шест години да поеме наема поне на една от многото зали, които сме наемали. Една зала в Западна Европа - в Берлин, Лондон, Париж или Италия - струва между 30 000 и 70 000 евро само за един ден.

Ние не сме просто една платформа за обяви за работа - всичките ни кампании, маркетингът, калкулаторът ни за изчисляване на стандарта на живот в различните региони, безкрайно скъпите ни събития в чужбина (а и вече не толкова евтините в България) и т.н. изискват стотици хиляди евро всяка година. И ако държавата покриваше дори 5% от този бюджет, щяхме да си кажем: "Ето че дейността ни се оценява!"

- Платформата е преведена на английски и може да се използва и от чужденци, които искат да се установят в България. Каква част от аудиторията ви са те? Може ли България да стане дестинация не само за завръщащите се, но и за новодошлите?

- И: България не само че може да бъде дестинация за чужденците, а вече е такава - и то мечтана дестинация за стотици хиляди хора от цял свят. И тук има един много интересен парадокс, който всъщност не е чак толкова необичаен, защото го забелязвам и по себе си. Когато отида в Гърция, която обожавам, през цялото време ми се налага да обяснявам на моите гръцки приятели, че живеят в една прекрасна страна, и да слушам тяхното мрънкане. Гърците мразят правителството си, мразят политиците си, смятат, че не получават достатъчно високи заплати и че цените в магазините са прекалено високи. Всичко онова, което ние тук слушаме за България, мога да ви уверя, че гърците го говорят и за Гърция - и аз, като чужденец в тяхната страна, им обяснявам колко прекрасна е тя.

По същия начин чужденците, които са избрали да живеят в България, виждат страната ни по много по-обективен и по-красив начин, отколкото ние самите я виждаме. В това отношение те могат да ни бъдат изключително полезни - припомняйки ни, че всъщност живеем в един рай, и помагайки ни самите ние да го осъзнаем.

- А: Чужденците не са толкова голяма част от аудиторията ни, но да, сайтът ни има английска версия. Първо, защото всички работливи, кадърни и образовани хора са добре дошли в България и според нас това не важи само за българите. И второ, защото някои от нашите сънародници в чужбина са трето поколение, например, и за съжаление не могат да четат и да пишат на български език. Иска ми се в бъдеще, като портал, който рекламира и представя България, да се насочим и към чужденци. Но, разбира се, това също изисква определена воля от държавните институции.

- Какво предстои през 2027 година? В графика ви вече са събития в Пловдив на 17 април, Бургас на 18 април и Варна на 24 април 2027 г.

- А: През пролетта ще направим първото си роудшоу, като минем през Пловдив (17 април, Международен панаир Пловдив), Бургас (18 април, хотел "България") и Варна (24 април, хотел "Черно море") преди големия ни годишен форум "България на пет океана" в София (12 юни, Интер Експо Център). И преди сме обръщали специално внимание на големите развиващи се български градове, но идната пролет за първи път ще го направим под формата на турне. Освен това в края на 2027 г. отново ще отидем в чужбина с традиционния ни форум "Кариера и живот - Защо в България?", така че препоръчваме на читателите да следят каналите ни, за да разберат първи къде ще се проведе той.

Предстои ни и голяма кампания, с която да призовем още повече хора да качат биографиите си на bulgariawantsyou.com и още повече компании да качат своите единични обяви, така че екосистемата ни за търсене и предлагане на работа да се увеличи.

Винаги ще има нужда от един такъв портал, който да свързва възможностите за развитие с хората, които са тук Снимка: Bulgaria Wants You

- И: Така всяка компания може да даде своя принос за по-добро настояще, като привлече българин от чужбина или задържи българин у нас. Между другото, 10% от приходите от единичните обяви и абонаментите подкрепят "ДНК - Движение за национална кауза" и нашите инициативи за преодоляване на демографската криза.

- Всяка кауза има нужда от следваща голяма цел. Представяте ли си ден, в който Bulgaria Wants You вече няма да бъде толкова необходима, защото България сама ще е станала място, което привлича и задържа талантите си?

- А: Може и да дойде денят, в който достатъчно много наши сънародници ще са се прибрали, но той няма да е толкова скоро. Тогава ролята на Bulgaria Wants You ще се промени, но платформата ще продължи да бъде нужна. Винаги ще има нужда от един такъв портал, който да свързва възможностите за развитие с хората, които са тук.

- И: Ако се развиваме нормално и ако Европа не пострада вследствие на войни или на недалновидна политика, винаги ще има нужда от платформи като Bulgaria Wants You. Защото когато си стъпим на краката, българите се почувстват щастливи тук и се приберат, ще започне една много интересна вътрешна динамика - хората ще имат нужда да се прехвърлят от една работа на друга и да търсят нови възможности.

Едновременно с това чужденците ще имат нужда да разбират какво се случва в България, и тогава, в едно хубаво бъдеще, Bulgaria Wants You може да се интегрира с подобни компании от целия свят, движейки се в посока към по-голяма глобализация и световен и европейски обмен. Но дотогава имаме други, по-неотложни задачи - например да върнем колкото се може по-голяма част от активните българи, за да увеличим скоростта, с която се развиваме.

- Коледа е време, в което човек мисли за дома - не само като място, а като хора, спомени и усещане за принадлежност. Какво означава за вас да имаш дом? И може ли една държава да бъде дом, който не просто ти липсва, а към който истински искаш да се върнеш?

- А: Естествено е хората да асоциират дома преди всичко с близките си хора, а не с държавата. А и не трябва да вкарваме прекалено много идеология в това. Но близките ни, спомените ни, емоциите ни обикновено са свързани с мястото, на което сме израснали. И там винаги се чувстваме по-различно и по-топло, защото просто сме у дома. Така че въпросът има две страни: емоционалната, която е свързана преди всичко със спомените, близките и познатите места, и рационалната, която е свързана с това, че домът ще бъде по-добър, ако държавата и обществото функционират по-добре. Аз обаче предпочитам да говоря не само за държавата, а за цялото ни общество, защото "държавата" обикновено е оправдание за всички, които не са готови да променят нещо.

- И: Преди всичко най-хубаво би било да чувстваш спокойствие и да усещаш като истински дом душата си, тялото си и цялото си същество. В момента, в който постигнеш това, географията няма да има никакво значение. Но да - възможностите такъв покой да бъде достигнат на територията на родната ти страна са много по-големи.

Наистина, Коледа е време, в което човек си прави равносметка. Много ми се иска равносметката, която ще си направим, да бъде, че всички ние носим отговорност за действията си, че трябва да станем по-адекватни и по-отговорни и че трябва да изискваме от себе си повече, отколкото изискваме от останалите. Тогава неусетно и с много по-голяма скорост в България ще започнат да се случват още по-хубави неща.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.