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Ива Михайлова съобщи, че баба ѝ Илинка Кушовска е била задържана от властите в Република Северна Македония (РСМ) при влизане в страната от България през пункта край Делчево. По думите ѝ вече седем часа семейството няма информация за местонахождението на възрастната жена, която е на близо 70 години и страда от онкологично заболяване.

Михайлова твърди, че последно е разговаряла с баба си малко след задържането, когато тя била силно уплашена. Впоследствие телефонът ѝ бил изключен. "До този момент не знаем къде се намира! Първоначално тя не отговаряше на телефонните ни обаждания, а впоследствие телефонът ѝ беше изключен. Последно разговарях с нея малко след като беше задържана на македонската границата на Делчево, гласът ѝ трепереше от страх!", написа младата жена във Фейсбук.

Според Ива вероятната причина за задържането на баба й е намерението на македонските служби да я разпитат за местонахождението и дейността на Михайлова. Тя заявява, че се намира в болница в София и е готова лично да предостави необходимата информация.

По думите ѝ адвокатът ѝ е потърсил съдействие от МВР на Северна Македония, но не е получил отговор къде се намира баба ѝ. "Всички вкъщи сме изключително притеснени за нея и за здравословното ѝ състояние! Адвоката ми се свърза с МВР на РСМ, за да получим информация за баба ми, но македонските власти отказват да предоставят такава. Това нормално ли е?! На какво законово основание една държава задържа възрастна, онкоболна жена и не съобщава на близките ѝ къде се намира? Подобно отношение е абсолютно недопустимо и поражда сериозни съмнения за грубо нарушаване на основните човешки права и личната свобода!", написа Михайлова във Фейсбук.

Тя съобщава още, че българското посолство е уведомено, и призовава България да се намеси спешно.

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"Моля българската държава за незабавно съдействие!", завършва апела й.

Случаят идва на фона на продължаващите правни проблеми на самата Ива Михайлова в Северна Македония, припомня NOVA. Тя е подсъдима за тежка катастрофа с жертва, станала на територията на страната. След произшествието личните ѝ документи са били отнети и тя не е можела да напусне Северна Македония.

На 8 октомври стана ясно, че властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да прегледат Михайлова, която също е пострадала при катастрофата и се нуждае от лечение.

На 11 октомври Михайлова се прибра в България заедно с адвоката си Николай Димитров, въпреки че срещу нея имаше наложена забрана да напуска територията на Северна Македония. Ден по-късно, на 12 октомври, тя се появи пред столичната болница "Пирогов", където потърси медицинска помощ заради здравословните си проблеми след тежката катастрофа в Кочани.

Завръщането ѝ предизвика въпроси как е успяла да премине границата при действащите ограничения. Властите в Скопие определиха напускането ѝ като бягство, но обстоятелствата около преминаването ѝ на българска територия останаха неизяснени.

Михайлова е подсъдима по дело за тежко пътнотранспортно произшествие с жертва, станало в Северна Македония. При катастрофата самата тя също е пострадала, като здравословното ѝ състояние и необходимостта от лечение в България се превърнаха в част от спора около случая.

На 13 октомври съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а властите в Северна Македония поискаха нейното задържане и екстрадиция. От българското Министерство на вътрешните работи обаче заявиха, че няма да предприемат действия по издирването и екстрадирането ѝ. Тогава от ведомството уточниха, че за Михайлова няма издадена червена бюлетина на Интерпол.

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