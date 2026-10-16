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Ива Михайлова ще остане на лечение в "Пирогов" поне до началото на следващата седмица. Предстоят ѝ допълнителни високоспециализирани изследвания, които трябва да изяснят здравословното ѝ състояние, съобщиха специално за БНР от лечебното заведение.

Македонският въпрос

След получаването на резултатите лекарите ще преценят как да продължи лечението на младата жена. Тя беше приета в столичната спешна болница в понеделник, след като пристигна в България, придружавана от своя адвокат.

Младата жена пострада при тежка автомобилна катастрофа край Кочани през октомври 2025 г. Тя е получила увреждания на два прешлена, а впоследствие са се появили и допълнителни усложнения, които могат да доведат до трайна парализа, ако не бъде проведено необходимото лечение. 

Случаят с Ива Михайлова в България предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие, след като властите в Република Северна Македония обявиха Михайлова за общодържавно и международно издирване, тъй като е нарушила забраната да напуска града и страната.

Българското МВР обаче посочва, че български гражданин не може да бъде екстрадиран за наказателно преследване извън предвидените в закона и международните договори условия. Именно този правен въпрос е сред основните препятствия пред искането на Скопие.

Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници". В интервю за Телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония:

Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници, ще се оплачем в ЕС и НАТО
Виж още Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници, ще се оплачем в ЕС и НАТО

"Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те (Ива и нейния баща) да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".

Премиерът на Северна Македония категорично заяви, че Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, и адвокатът й Николай Димитров, за когото каза, че "има проблематично минало", не са преминали законно границата между Северна Македония и България.

Тази позиция противоречи на разказа на самата Михайлова и нейния защитник. Двамата твърдят, че са преминали през официален граничен пункт, като младата жена е представила личните си карти от Северна Македония и България.

"Вятър и мъгла" по македонската граница

Междувременно остри критики към охраната на границите на Северна Македония отправи Владимир Пивоваров, бивш ръководител на военното разузнаване и контраразузнаване и бивш национален координатор за гранично управление на страната.

В интервю за северномакедонското издание "Слободен печат", цитирано от "24 часа", Пивоваров казва, че границата на страната не прилича на "швейцарско сирене", а е нещо още по-лошо - "вятър и мъгла". По думите му контролът по т.нар. зелена граница е силно занижен и позволява нерегламентирано преминаване. "На зелената граница може да мине кой когато и както иска", заявява Пивоваров.

Пивоваров не изключва възможността Ива Михайлова да е била пропусната от гранични полицаи, но подчертава, че без доказателства не може да се твърди, че преминаването ѝ е било предварително уговорено.

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