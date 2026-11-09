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Ива Михайлова e поискала да участва по видеоконферентна връзка в днешното заседание по делото срещу нея в съда в Кочани, обяви тя в интервю за БНТ. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, които според нея показват, че е невинна за катастрофата със загинал и ранени.

Македонският въпрос

23-годишната жена с двойно гражданство, която пристигна в България на 12 октомври без разрешение от властите в РСМ, за да получи отказано от съседната държава лечение на травми от инцидента, съобщи, че не знае още колко ще трябва да се лекува, има трайни увреждания и ако лекарите у нас не се справят, ще я изпратят в Израел.

"Лечението ми започна още преди три-четири седмици, откакто се прибрах в България, заедно с рехабилитация, която започвам отскоро. Така че не можем да кажем за момента колко дълго ще продължи то - обясни Михайлова - За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани."

Седнала за интервюто със събрани крака, тя разказа, че не може ги кръстосва, защото не се чувства комфортно заради травма в гръбнака.

"Казаха ми, че даже и с интервенция няма как да се промени изтръпването в крайниците и някои други неща. Но пък не е нищо чак толкова фатално за момента. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел", обяви Михайлова.

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Тя разказа, че в последните си месеци в РСМ постоянно е била следена, имало е полиция пред дома ѝ, обиски и заснемане с дронове.

"Когато излизам навън някъде, винаги има човек, който ме следи. Дали ще е от полицията или от службите, без значение. Просто винаги има някой", каза Михайлова без да уточни как въпреки това е успяла да напусне страната.

"Това го възприемам като психически тормоз от тяхна страна, да ме пречупят по някакъв начин, когато се върна обратно и помисля какво всичко са правили те. Не мога да разбера защо са го правили това нещо. Нелегално влизаха в дома ми постоянно. Като подадохме във вътрешен контрол да разберем защо и как, така и не получихме отговор", добави тя и подчерта, че според нея тормозът е започнал, когато се е "изявила като българка".

Михайлова заяви, че медиите в РСМ са настроили и албанския народ срещу нея и срещу България.

"Толкова лъжи се написаха и от толкова високопоставени лица се изказаха лъжи, че това минава всякакви граници", заяви тя.

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Михайлова не знае дали ще бъде допусната до участие в делото срещу нея в Кочани, което продължава задочно.

"Моят адвокат е подал молба аз да мога да участвам онлайн оттук. Така че очакваме да видим дали прокуратурата и съдът ще приемат тази наша молба да се включа и аз онлайн", обясни тя.

Двете експертизи, които се очаква да бъдат разгледани днес, са изготвени по поръчка на нейните адвокати в РСМ, не от вещи лица, посочени от прокуратурата в Кочани.

"Аз съм ги прочела над сто пъти досега и двете експертизи, като и двете показват моята невинност и следите от другата кола в моята лента. И много ясно се вижда всичко. Така че се надявам истината да победи накрая", каза Михайлова.

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