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Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните-София-град, съвместно с представители на Териториална дирекция "Митница - София", извършиха проверки в три обекта на един адрес в столицата във връзка с доставка на диазотен оксид (райски газ), съобщиха от БАБХ. 

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В първия обект - склад за търговия на едро с храни, са установени 10 палета с общо количество 5760 кг диазотен оксид. В транспортния документ CMR обаче са описани 6 палета по 236 единици. При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода и безопасността на партидите. Издадено и връчено е разпореждане за забрана на транспортирането и търговията с продукта.

Във втори склад, стопанисван на друга фирма, са установени 21 палета с приблизително количество 23 000 кг диазотен оксид. От документите за произход е видно, че райският газ е закупен от фирма, която не е регистрирана по реда на Закона за храните. С разпореждане наличното количество е спряно от реализация.

При проверката на третия обект - складово помещение на същия адрес, са открити още 11 палета с приблизително 10 000 кг диазотен оксид. Не са представени документи, доказващи произхода и проследимостта на продукта, поради което с разпореждане са забранени транспортирането и търговията с него.

Общото количество в трите обекта е приблизително 38,76 тона. Всички опаковки райски газ са етикетирани като предназначени за влагане в храни.

Контролните действия продължават.

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