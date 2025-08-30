Взрив и последвалото след него задимяване стреснаха тази нощ жителите на Велико Търново. Авария в три изпарителни инсталации за сушене на дървесина на площадката на предприятието "Кроношпан" е възникнала тази вечер, съобщиха от пресцентъра на община Велико Търново.

Сезонът на пожарите

Автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна. На място на инцидентът са отишли заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, както и главният инженер на общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, увериха от пожарната, цитирани от БТА.

Междувременно, над 100 крави са изгорели, а един човек е със 70 процента изгаряния при пожар във ферма край Лясковец. Огънят избухнал през миналата вечер.

Кметът на Община Лясковец Васил Христов уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място.

Тази нощ е имало постоянно присъствие на екипи от пожарната. С тяхна помощ огънят е овладян, а част от животните - спасени.

Пострадалият човек с над 70 процента изгаряния е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който е на мястото на инцидента. Мъжът е работил във фермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

ИЗБРАНО
Мелания Тръмп се присмя на списание Vanity Fair Лайф
Мелания Тръмп се присмя на списание Vanity Fair
8165
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка Корнер
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка
14085
Поръчка на 18 000 бутилки вода счупи изкуствения интелект на верига за бързо хранене Бизнес
Поръчка на 18 000 бутилки вода счупи изкуствения интелект на верига за бързо хранене
4934
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
17391
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
6443
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
39209
Новак в кухнята: Как се приготвят миди с бяло вино Вкусотии
Новак в кухнята: Как се приготвят миди с бяло вино
1207
Отпадъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Отпадъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
1287