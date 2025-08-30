Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния

Взрив и последвалото след него задимяване стреснаха тази нощ жителите на Велико Търново. Авария в три изпарителни инсталации за сушене на дървесина на площадката на предприятието "Кроношпан" е възникнала тази вечер, съобщиха от пресцентъра на община Велико Търново.

Автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна. На място на инцидентът са отишли заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, както и главният инженер на общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, увериха от пожарната, цитирани от БТА.

Междувременно, над 100 крави са изгорели, а един човек е със 70 процента изгаряния при пожар във ферма край Лясковец. Огънят избухнал през миналата вечер.

Кметът на Община Лясковец Васил Христов уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място.

Тази нощ е имало постоянно присъствие на екипи от пожарната. С тяхна помощ огънят е овладян, а част от животните - спасени.

Пострадалият човек с над 70 процента изгаряния е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който е на мястото на инцидента. Мъжът е работил във фермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

