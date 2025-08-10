"Тодор Славков се опитваше да копира баща си", заяви в интервю пред Нова телевизия Христо Крушарски. Крушарски е човекът, който повече от 30 години е сред най-близките хора до Иван и Тодор Славкови. Той единствен е до Батето и в Сингапур през 2005 година, когато на Конгреса на МОК е изключен от олимпийското движение.

Още по темата

"Написа ми съобщение, че в него е проговорила Людмила Живкова и има мисия да направи килийно училище в село Асен. За мен е загадка защо не успя да завърши тази мисия. Не мога да повярвам, че той се е самоубил, познавайки него, баща му и дядо му", споделя Крушарски.

Христо Крушарски добави, че е имал заръка от бабата на Тодор Славков да се грижи за него. "Тя беше уникален човек. Гръбнакът на всички, желязна жена. Дните преди да почине ми даде заръка да се грижа за Тодор Славков".

"Тодор се опитваше да копира баща си. Баща му беше много интелигентен човек. Иван беше човек, признат от света, не от България. Нашата държава го очерни. Тя очерни фамилията им", споделя още той.

По думите му приятелството му с Иван Славков започва в едно кафене, след като той излиза от затвора. "С фамилия Живкови се запознавам след 1992 година, когато искахме с Иван Славков да направим партия. Отидохме при Тодор Живков, за да му споделим за намеренията си и да ни даде съвет. Тогава той ни попита дали имаме пари и ни каза да си ги запазим и да не се занимаваме с глупости", каза още Христо Крушарски.

Тодор Славков е починал внезапно в къща за гости край Казанлък
Виж още Тодор Славков е починал внезапно в къща за гости край Казанлък

"Научих много неща от Тодор Живков, които използвам и до ден днешен. Той ми казваше, че "Българинът без чатал и ръжен не може да работи". Българинът е готов да го почерпиш, но не и да работи. Това се наблюдава и днес", подчерта той и добави, че Иван Славков никога не се е интересувал от пари.

ИЗБРАНО
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи Лайф
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи
4738
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче Корнер
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче
4867
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция Бизнес
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция
5588
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2224
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
6294
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
2955
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1465
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4