Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)
Акцията по изваждането на машината от труднодостъпния високопланински терен протече успешно
Хеликоптер пренесе до Бъндеришка поляна малкия самолет, който на 28 юни кацна аварийно под връх Голям Типик в Пирин, съобщиха от Дирекция "Национален парк Пирин".
Причина за принудителното кацане на малкия самолет с американска регистрация стана проблем в двигателя. Пилотът усетил, че нещо става 30-40 минути след излитането от частното летище край петричкото село Кърналово. По чудо нямаше тежко пострадали или жертви при инцидента. В самолета е имало трима души, а на помощ им се притекоха и от Планинската спасителна служба. 49-годишен мъж бе откаран с въздушна линейка с травма на главата, гърдите и фрактура на долен крайник в болница "Св. Анна" в София.
Днес, с помощта на хеликоптер, самолетът бе транспортиран до Бъндеришка поляна. Оттам той ще бъде извозен с платформа до определено за целта място.
Акцията по изваждането му от труднодостъпния високопланински терен протече успешно и без инциденти. При извършените действия не е допуснато замърсяване на околната среда и не са нанесени щети върху природата в защитената територия, допълват от Дирекция "Национален парк Пирин".