Хеликоптер пренесе до Бъндеришка поляна малкия самолет, който на 28 юни кацна аварийно под връх Голям Типик в Пирин, съобщиха от Дирекция "Национален парк Пирин".

Причина за принудителното кацане на малкия самолет с американска регистрация стана проблем в двигателя. Пилотът усетил, че нещо става 30-40 минути след излитането от частното летище край петричкото село Кърналово. По чудо нямаше тежко пострадали или жертви при инцидента. В самолета е имало трима души, а на помощ им се притекоха и от Планинската спасителна служба. 49-годишен мъж бе откаран с въздушна линейка с травма на главата, гърдите и фрактура на долен крайник в болница "Св. Анна" в София.

Днес, с помощта на хеликоптер, самолетът бе транспортиран до Бъндеришка поляна. Оттам той ще бъде извозен с платформа до определено за целта място.

Акцията по изваждането му от труднодостъпния високопланински терен протече успешно и без инциденти. При извършените действия не е допуснато замърсяване на околната среда и не са нанесени щети върху природата в защитената територия, допълват от Дирекция "Национален парк Пирин".

