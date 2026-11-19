Управляващите предлагат, освен заболяването, при определяне на процента инвалидност да се оценява и как увреждането се отразява на ежедневието на човека

4891 Снимка: Министерството на здравеопазването

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Ще има нови правила за издаване на ТЕЛК решения заради злоупотребите в системата.

Управляващите предлагат, освен заболяването, при определяне на процента инвалидност да се оценява и как увреждането се отразява на ежедневието на човека. От Центъра за психологическа изследвания твърдят, че промените са дискриминационни и ще лишат хора с увреждания от права.

Милена Пачова е с детска церебрална парализа. ТЕЛК ѝ е дал 85% намалена работоспособност. Тя е социален работник в Центъра за психологически изследвания. "Успявам да се придвижвам благодарение на специализиран транспорт, който ползвам три пъти седмично. В останалите 2 дни от седмицата ползвам такси, което плащам сама. Успявам да се справям сама в ежедневието си благодарение на моя съпруг, който ми помага и който не ми е асистент, защото нямам право на такъв", обясни тя пред БНТ.

Сега процентът намалена работоспособност се определя от заболяването. Управляващите предлагат комисиите да оценяват и как болестта се отразява на ежедневието на човека.

"Понякога ти не можеш да се придвижиш от точка А до точка Б заради мокра настилка. Понякога не можеш да си обуеш обувката заради болки. Това са неща, които не могат да се предвидят с един ТЕЛК", коментира Пачова.

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Според д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ, лекарите ще трябва да определят този пациент "може ли да се самообслужва, може ли да се придвижва, може ли да говори, може ли да мисли пълноценно и адекватно". "Социалните работници ще проверяват спрямо индивидуалните потребности на този пациент от каква помощ се нуждае. Болни хора няма да им вземе ТЕЛК-а", допълни народният избраник.

"Някой може да прецени, че вие сами се обличате, сами си подреждате къщата, работите. Значи вие нямате нужда от това ТЕЛК решение. А иначе вие може да бъдете на инвалидна количка или може да бъдете с патерици. В момента държавата се опитва да отнеме права на хора с увреждания", опонира д-р Диана Йонкова, председател на Центъра за психологически изследвания.

"Хората, които имат ТЕЛК поради истинско заболяване, а не фиктивен такъв, няма от какво да се притесняват – техните ТЕЛК-ове няма да се засегнат, техните права няма да са ощетени", заяви от своя страна д-р Георги Петров.

Предвижда се въвеждане на тест за годност на шофьорите с ТЕЛК решения.

"Хора, които са без крайници или са слепи и теоретично не могат да шофират, имат шофьорски книжки и шофират. Не е идеята да им вземем книжките. Ако някой няма нужда от този ТЕЛК, а се възползва, за да си взима едни пари от държавата, докато си функционира като пълноценен човек – това не трябва да е така", коментира депутатът от ПБ.

Предвижда се системите на НОИ, НАП, здравеопазването и МВР да бъдат свързани дигитално. Така властите ще могат да проверяват защо цели махали са с ТЕЛК с еднакви диагнози.

"Лекари, които издават документи с невярно съдържание, също да понасят своята отговорност и ще сме много стриктни към това, защото то там започва всичко", заяви д-р Георги Петров.

Предложението за реформа в ТЕЛК е внесено в Народното събрание на 10 ноември.

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