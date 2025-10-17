Богдана Панайотова предупреди, че цели квартали в полите на Витоша са застроени без дъждовна канализация

София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване и липса на инфраструктура, подобно на бедствените ситуации по Южното Черноморие. Това предупреди главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова в предаването "Тази сутрин" по bTV. "Точно това, което се случи в Елените, не мисля, че ще се повтори на този етап в София, но се залагат рискове - малки и големи - които при обилни валежи могат да доведат до сериозни проблеми", каза тя.

Архитект Панайотова обясни, че в София няма случаи на директно строителство върху речни корита, но рисковете идват от друго - масово застрояване на огромни територии без изградена дъждовна канализация.

"Проблемът е натрупван с години. Рискът идва от там, че се застрояват огромни територии без дъждовна канализация. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва", подчерта тя.

Най-застрашени от наводнения са кварталите в полите на Витоша - "Драгалевци", "Бояна", "Симеоново" и район "Витоша", както и "Панчарево", където деретата и реките остават некоригирани, а терените - презастроени. "Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата", обясни главният архитект.

Панайотова обяви, че Столична община вече предприема конкретни мерки: "Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация. Това е категорично. Без данни от "Софийска вода" за налична инфраструктура - няма разрешение." Тя подчерта, че това решение е в сила от преди шест месеца, а отговорността остава изцяло в правомощията на главния архитект.

По думите ѝ причината за липса на инфраструктура не е в нежеланието на общината, а в недостиг на средства през годините.

"Имаме план за управление и развитие на канализационната система, но изпълнението му върви бавно именно заради липса на финансиране", уточни Панайотова. Тя все пак обяви добра новина - осигурено е ново финансиране по програма "Околна среда" за изграждане на канализация в Герман, Панчарево, район "Искър" и част от "Младост".

Главният архитект потвърди, че има натиск от инвеститори за строителство на небостъргачи заради липсата на свободни терени. "Проблемът не е във височината, а в гъстотата на застрояване и липсата на инфраструктура, която да поеме това натоварване", обясни тя.

Тя обясни, че в последните шест месеца са стопирани всички проекти за сгради над 50 метра, намиращи се близо до некоригирани дерета и реки.

По повод проекта за т.нар. "Син лъв" в центъра на столицата, Панайотова беше категорична: "Проектът няма да влезе в сила. Работим по нов план, който ще запази културното наследство и ще обхване по-голяма територия."

Арх. Панайотова настоя за спешна промяна в закона, който в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация: "Това е недопустимо в XXI век - огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре."

Тя допълни, че за целта вече работи специална работна група, която подготвя промени в законодателството.

Главният архитект обобщи, че приоритетът за София сега е спиране на строителството там, където няма инфраструктура, докато не се изгради канализация и не се коригират рисковите зони. "Трябва да мислим за ефективност, а не за количеството на новото строителство. Природата няма да ни чака."

