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Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предприе официални мерки за премахването на мобилните приложения "Максим", "TUDA" и "TAXSEE" в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

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Действията са предприети, след като Административният съд - София-град уважи искането на ИА "Автомобилна администрация", направено по реда на чл. 106б от Закона за автомобилните превози (за преустановяване на публикуването на незаконно съдържание, отнасящо се до таксиметрови превози на пътници без лиценз за извършване, бел. ред.).

Съдът постанови премахване на съдържанието на приложенията, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани чрез официалните платформи Google Play и App Store.

В изпълнение на съдебния акт "Автомобилна администрация" е изпратила документа към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия по компетентност. В резултат на предприетите мерки Google Play и App Store са официално уведомени за премахване на приложенията от страна на ГДБОП.

Според българските институции приложенията "Максим", "TUDA" и "TAXSEE" се използват за организиране на платен превоз на пътници, който фактически представлява таксиметрова услуга, но се извършва без задължителната регистрация и разрешителни.

Таксиметровите шофьори искат блокиране на мобилните приложения за нелегални превози
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Вчера таксиметрови шофьори настояха за незабавно прекратяване на незаконните таксиметрови превози, осъществявани чрез мобилни приложения, като специално посочиха платформата "Максим".

Те се събраха пред Националния стадион "Васил Левски" в София, за да заявят исканията си за държавен контрол върху мобилните приложения за превоз. Заради обявения национален траур автомобилното шествие, което беше планирано като част от протестните действия, беше отменено и беше проведено само събрание.

От организацията настояха да бъдат установени всички участници в дейността на платформите - организатори, диспечери и изпълнители, както и размерът на причинените щети и да бъдат наложени предвидените в закона санкции.

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