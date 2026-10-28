Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба, заявиха от МО

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Над 20 са разпръснатите във водите на Черно море контейнери от ударения днес кораб CONTSHIP JET, съобщава специализираният сайт Maritime.bg.

В тези единици има "запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества", гласи съобщение до мореплавателите.

Въпросните контейнери представляват опасност за корабоплаването.

На този фон от Министерството на отбраната съобщиха, че ударът по кораба е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет, и информираха за проведената спасителна операция.

Военноморските сили проведоха днес успешна операция след атаката с дронове на кораба CONTSHIP JET на 17 мили източно от нос Калиакра, отбелязаха от МО. В издирвателно-спасителната операция са участвали три кораба от състава на ВМС. Към 13:45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровозът е бил спасен.

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Корабът CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба.

Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

СONTSHIP JET, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина. Според данни от Equasis корабът се менажира от гръцки компании.

По време на нападението плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

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