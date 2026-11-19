Източник: Програма „Капка по капка“ Финалното издание на програма „Капка по капка“ ще финансира общини и граждански организации с 270 000 евро

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Фондация BCause и JTI, в партньорство с Българската асоциация по водите и Националното сдружение на общините в Република България, обявяват третото и последно издание на конкурса по програма "Капка по капка". Програмата подкрепя местни решения в райони на България с хроничен недостиг на вода или с проблеми с нейното качество. Общини, кметства, неправителствени организации и граждански групи могат да подадат проектни предложения до 15 декември 2026 г. Общият размер на финансирането за това издание е 270 000 евро.

В някои населени места в България началото на лятото означава и начало на водния режим. На места чешмите "мълчат" от десетилетия, а при аварии по остарелите водопроводи питейна вода се излива по улиците. Именно в такива населени места "Капка по капка" търси хора с идеи как да решат конкретен проблем с водата в своето село или град.Има обаче хора, които се борят за водата, искат да намерят начини и средства, и третото издание на програма "Капка по капка" търси именно тях.Проекти на неправителствени организации, граждански групи, кметства и общини - в райони с хроничен недостиг или лошо качество на водата - ще бъдат финансирани с общо 270 000 евро.Досега "Капка по капка" подкрепи 50 проекта, които пряко променят живота на повече от 250 000 души в България. Благодарение на програмата 17 общини се радват на подобрено водоснабдяване - ремонтирани водопроводи и чешми, както и внедрени "умни" технологии за следене на ресурса.Както предните, така и сегашните проекти кандидатстват с идеи за: идентифициране или възстановяване на водоизточници, подобрения на водната инфраструктура, внедряване на "умни" технологии, доброволчески инициативи и дейности за опазване на водните ресурси.

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2026 г.

Документи за кандидатстване и цялата информация ще намерите ТУК .

. За въпроси пишете на [email protected] .

Запишете се за участие в информационните онлайн срещи:

За НПО и граждански групи 19 ноември 2026 от 15 часа: тук

За общини и кметства на 20 ноември 2026 от 10.30 часа тук

"Капка по капка" в действие: как се подобрява достъпът до вода в България "Потече вода без режим!" - радват се в Равногор, където 800 метра стар водопровод бяха подменени, а 14 семейства вече са свързани към новия.Край ловешкото село Радювене вода бликна от нов сондаж и хората вярват, че лятното безводие остава в миналото.В Лесковец, община Берковица, нов помпен агрегат и система за дистанционно управление сложиха край на ежедневните проблеми с водата.

А чешмите оживяват след тях и спомените:В селата на Деветашкото плато доброволци съживяват една по една 18 чешми.В Тетевенско възстановиха "Царската", а с. Хухла отпразнува своята с цял фестивал.Вода потече и в парк Витоша, в Кула, Тополица, край Калофер, а Стопанският факултет на Софийския университет вече има три станции за филтрирана питейна вода.И макар цялостните национални решения да изискват големи и дългосрочни инвестиции, "Капка по капка" осигурява незабавно, локално въздействие с резултати, които хората виждат.

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