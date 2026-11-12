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Филип Морис България събра партньори, медии, експерти и гости на специално събитие по повод 50 години дейност на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) у нас.

Събитието стана част от „PMI Technovation Salon“ – глобалната платформа за диалог относно надграждането на традициите с иновации, наука и технологии в съвременния контекст. Гостите имаха възможност да проследят ключови моменти от изминалите пет десетилетия, както и предстоящите приоритети на Филип Морис България по пътя към бъдеще без дим.

Историята на Филип Морис в България официално започва през 1976 г., когато по силата на лицензионен договор започва производство на Marlboro в цигарената фабрика в Пловдив. През 1994 г. компанията открива първото си дружество в страната за маркетингови и мърчандайзинг услуги, а през 2006 г. е учредено и настоящото дружество – Филип Морис България. За повратна точка компанията посочи 2017 г., когато на българския пазар за първи път е представена водещата бездимна алтернатива IQOS. Днес над половин милион пълнолетни потребители в България използват бездимните продукти на ФМИ.

Джордж Маргонис, понастоящем вицепрезидент за региона Югоизточна Европа във Филип Морис Интернешънъл, а преди това генерален мениджър на дружеството в България в периода 2016–2022 г., участва в събитието и сподели: „Имах привилегията да ръководя Филип Морис България в ключов период, когато започнахме да трансформираме не само портфолиото си, но и целия си бизнес модел. Този юбилей е празник на една компания, която има смелостта да се променя из основи. България вече написа важна глава от тази история, а заедно с другите страни от региона, имаме възможност да вървим напред и да се доближим още повече до следващата ни цел за бъдеще без дим“.

„Устойчивостта на бизнеса ни зависи не само от резултатите ни, но и от отговорното ни отношение към потребителите, партньорите и към цялото общество. Как го правим? Предлагаме научно обосновани бездимни алтернативи на пълнолетните пушачи в България, работим в посока превенция на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти, намаляваме въздействието ни върху околната среда посредством различни инициативи и информационни кампании, допринасяме за стабилността на икономиката и местните общности, а като работодател и носител на наградата Top Employer за десета поредна година, осигуряваме устойчиви възможности за работа и кариерно развитие на служителите ни на национално и международно ниво“, коментира Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България. Той посочи още, че през 2027 г. ще се навършат 10 години от представянето на IQOS в България, с което ще се отбележи и първото десетилетие от трансформацията и новаторството в индустрията в нашата страна.

Събитието се състоя в интерактивното пространство MINA Museum в София и протече в три поредни панела, посветени на различни ключови теми, свързани с дейността на компанията в България.

По време на форума беше отделено специално внимание на ролята на науката в намаляването на вредата от тютюнопушенето. В дискусията се включиха експерти от научната, академичната и медицинската общност, които обсъдиха необходимостта от интегриране на научния подход за намаляване на вредата към съществуващите мерки за превенция и отказ от тютюнопушене. Те подчертаха, че основната цел остава пълният отказ, но за пълнолетните пушачи, които не могат или не искат да откажат тютюнопушенето, е целесъобразно да бъдат осигурени информация и достъп до научно обосновани бездимни алтернативи на цигарите.

Част от представянето беше посветено на социално-икономическото въздействие на компанията по цялата верига на стойността. Според данни от Доклада на Ernst & Young за общия икономически ефект на Филип Морис България у нас, той се изчислява на около 1,9 млрд. евро, което се равнява на около 3% от БВП. През 2025 г. компанията е внесла 450 млн. евро акцизи и почти 130 млн. евро ДДС. Над 75% от доставчиците ѝ са български компании.

Във форума бяха отбелязани и резултатите от съвместен експериментален проект на Филип Морис, Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 и Сокотаб България за отглеждане на нови за страната ни сортове едролистен тютюн в Североизточна България, бяха споменати и бъдещите намерения на компанията да допринесе чрез нови проекти за запазването и подкрепата на устойчивото развитие на тютюнопроизводството у нас.

Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, приветства инициативата „Бъдеще за българското тютюнопроизводство“, чието начало бе поставено ден по-рано и предвижда изготвяне на анализ за перспективите за следващите години (https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-abrovski-nat-2010-i-filip-moris-blgariya-p/). Той подчерта, че предстоящите проекти могат да имат важна роля за жизнеспособността на тютюнопроизводството и за бъдещето на българския тютюн в европейски контекст.

„Имаме една обща цел: да подкрепим тютюнопроизводителните региони и общности и да допринесем за устойчивостта и бъдещето на този традиционен за България сектор“, сподели Вержиния Джевелекова, директор „Корпоративни въпроси“ във Филип Морис България.

В края на конферентната част на събитието бяха представени основните послания на социално отговорните кампании – „Без компромиси“ и „ПромениКартинката“. Модератор беше известният телевизионен и радиоводещ Ники Кънчев, който през годините е бил посланик и на двете кампании.

Актьорите и продуценти Яна Титова и Алек Алексиев, посланици на кампанията „Без компромиси“ през 2026 година, говориха за ролята на обществото в превенцията на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. С помощта на различни комуникационни материали инициативата насърчава търговците в страната да бъдат отговорни и да не допускат продажба на деца и подрастващи, а родителите и учителите активно и честно да провеждат разговори с тийнейджърите.

PR експертът Ива Екимова и председателят на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков представиха развитието на кампанията „ПромениКартинката“, която от 2021 г. насочва вниманието към неправилно изхвърлените цигарени фасове чрез различни партньорства, свързани с изкуство и творчески дейности, а от 2026 г. включва в обхвата си и темата за превенцията на пожарите.

За Филип Морис Интернешънъл

Филип Морис Интернешънъл е водеща международна компания за потребителски стоки, която активно работи за изграждането на бъдеще без дим и развива своето портфолио в дългосрочен план, включително с продукти извън сектора на тютюна и никотина.

От 2008 г. досега ФМИ е инвестирала над 16 млрд. щатски долара в разработването, научното обосноваване и предлагането на пазара на иновативни бездимни продукти за пълнолетни потребители, които иначе биха продължили да пушат или да използват други продукти, съдържащи никотин, с крайна цел пълно прекратяване на продажбата на цигари.

Бездимните продукти на ФМИ се предлагат на 110 пазара по света и се използват от над 43 милиона пълнолетни потребители. През третото тримесечие на 2026 г. бездимният бизнес формира над 40% от общите нетни приходи на ФМИ в световен мащаб.

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