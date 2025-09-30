Измамната схема е международна, няма посочена медицинска документация, нито болница, но много българи вече са пратили пари

Фалшива кампания събира пари за болно дете на име Даниел. В публикациите, разпространявани във Фейсбук, се твърди, че момченцето страда от рядко онкозаболяване. Авторите на призива за събиране на средства обаче не посочват медицински документи и не използват официална банкова сметка.

Публикациите са спонсорирани, като целта е да предизвикат състрадание и да наберат повече финансови средства.

Парите се насочват към сайт с неясен произход, а дарителската кампания оперира не само в България, но и в още няколко европейски страни, съобщиха от Factcheck.bg в студиото на Нова телевизия.

Никъде не става ясно обаче откъде е това дете и баща му Давид, както и в коя болница се лекува. В същото време много често тези кампании използват снимки на реално съществуващи деца, но парите не отиват при нуждаещото се семейство.

Схемата е международна, но много българи даряват по тази сметка, сочи проверката.

В средата на август кампанията за събиране на средства рязко е била прекратена без никаква информация за състоянието на детето, а Фейсбук страницата – изтрита. Отскоро спонсорираните постове отново са активни и набирането на средства започна отначало. Това породи редица въпроси за достоверността на кампанията, коментира журналистът Иван Радев.

Проверката е показала, че сайтът на кампанията е създаден едва преди няколко месеца – през март 2025 г., а страницата в социалната мрежа – на 1 юли тази година. В уебсайта е представена само каузата на Даниел, но не и доказателства, че дете с подобно онкологично заболяване съществува.

Домейнът е регистриран на името на неправителствена организация във Флорида, но чрез проверка с Google Earth от Factcheck.bg установили, че на посочения адрес има обикновена къща. Организацията няма публикувани отчети, нито прозрачност за събраните до момента средства. А на същия адрес има вписани още 35 фирми.

EIN номерът пък е недействителен, а това буди допълнителни съмнения, тъй като Employer Identification Number е федералният данъчен номер в Съединените щати, който служи за идентификация на фирми, неправителствени организации, фондации и други.

"На първо място тези фалшиви кампании удря по доверието на хората, които искат да даряват", прави извод Радев.

И отправя предупреждение към хората, които искат да помогнат на нуждаещи се - най-важното е дали има предоставена медицинска документация и открита доверителска сметка, както и оферта от самата болница.

