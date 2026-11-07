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"Максима Интернешънъл" започва дългосрочно сътрудничество с два центъра за детска онкология в България: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София и УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Това съобщава центърът на сайта си. Центърът "Принцеса Максима" в Утрехт, Нидерландия, е най-големият специализиран център за детска онкология в Европа.

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Чрез споделяне на знания и опит и по-добро сътрудничество центровете целят да подобрят грижите и качеството на живот на децата с рак в България. Сътрудничеството е насочено към по-добра диагностика, лечение и сестрински грижи. Изследванията и обучението също заемат важно място.

Експерти от "Максима" ще пътуват до България, за да споделят знания и опит. Българските медицински специалисти ще идват в центъра в Утрехт за обучение.

"Максима" ще подпомага центровете при провеждането на научни изследвания и унифицираното документиране на данните за пациентите. Това помага за оценката на лечението и за по-доброто проследяване на децата в дългосрочен план. Това е голяма крачка напред, тъй като в момента грижите все още са силно фрагментирани, гласи съобщението.

Сътрудничеството надхвърля обмена на знания между трите болници. "Максима Интернешънъл" иска също да допринесе за по-тясно сътрудничество между двата центъра, както и с други болници и пациентски организации в България.

Основан през 2018 г. по инициатива на родители на болни деца и здравни специалисти, Центърът "Принцеса Максима" представлява съчетание на уникална по рода си болница и изследователски институт. Преди създаването му лечението на деца с онкологични заболявания в Нидерландия е било разпределено между седем различни академични болници. Центърът носи името на кралицата на Нидерландия Максима, съпругата на крал Вилем-Александър, която през 2012 г., когато е обявена инициативата за центъра, е все още принцеса.

България лекува раково болните деца както в Европа
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В България ежегодно се поставя диагноза "рак" на около 150 деца. Болниците в София и Пловдив заедно лекуват около 80% от тези деца. Болницата в София лекува деца до 18 години, докато болницата в Пловдив - деца и млади хора до 25 години. В съобщението е цитирана българският министър на здравеопазването Катя Ивкова, която подкрепя създаването на център за високи постижения в детската онкология в София.

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