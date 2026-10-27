14576 Колаж: Dir.bg

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Първа публична реакция от страна на семейството на убития Слави Бинев дойде във вторник привечер, когато една от трите му дъщери - бившата гимнастичка от ансамбъла и европейска шампионка Елена Бинева, публикува емоционален пост в Инстаграм, с който се прощава с татко си. По същото време Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Бинев.

"Ужасно е, че ни напусна толкова рано... Той беше боец, но този път дори не му се отдаде възможност да се бори. Когато ставаше дума за приятели, той винаги им се доверяваше, особено на онези, които отдавна бяха близки на семейството ни. Никога не е очаквал това да се случи...", написа Елена.

"Не беше съвършен (никой не е), но беше нашият баща. Винаги искаше да бъдем най-добрата версия на себе си. Той се гордееше толкова много със семейството си и с всяко едно постижение, без значение колко голямо или малко, защото за него всяко постижение беше нещо велико. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-разделено от всякога, и вярвам, че неговото желание беше да ни напусне сега, за да може мечтата му за голямо, стабилно семейство, което винаги остава заедно, най-накрая да се сбъдне... Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голям плюшен мечок, изпълнен с толкова много любов", допълва емоционалния си пост младата жена, която неотдавна стана майка.

Елена Бинева допълва, че бизнесменът, експолитик, спортист и шеф на асоциацията по таекуондо ще им липсва завинаги.

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"Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще се подкрепяме един друг, превръщайки се в семейство, по-силно от всякога, точно както винаги си искал да бъдем. Ооо, толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това. Обичаме те винаги и завинаги. Твоето малко мече Иа", написа Елена Бинева, която публикува черно-бяла снимка с баща си на фона на замък.

Елена Бинева, която е едно от петте деца на убития бизнесмен и спортен бос, от началото на октомври се премести да живее в Барселона със съпруга си и бебето им.

Слави Бинев беше убит в дома си в събота. Събраните до момента доказателства сочат, че един човек е го е застрелял в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство. Това съобщи на брифинг пред медиите в неделя следобед говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Това е турският гражданин Е. Т., гласеше официалното съобщение на СГП. Инициалите отговарят на името на задържания веднага след престъплението Еюп Темиз. Той е съпруг на Ния Темиз, за която Dir.bg писа, че е дългогодишна съдружничка на Слави Бинев в строителния бизнес и в спорта, и дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Днес съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, като магистратите безпрецедентно забраниха той да бъде сниман от медиите.

Снимка: БТА

Според прокурора по делото Мариян Александров има обосновано предположение, че Темиз е извършил това, за което е обвинен, като това става известно от събраните доказателства по делото и свидетелските разпити. Той и двама други посетили Слави Бинев в дома му. Целта на посещението била да уредят отношенията си във връзка с общ бизнес. Те се настанили в кабинета на Бинев. По време на разговора Бинев казал на Темиз да се срещнат по-късно през деня, като на свои ред Темиз настоял срещата да се проведе в Истанбул. Бинев отказал, защото му предстояло пътуване. Тогава Темиз провел разговор по телефона на турски език. На тръгване Темиз извадил пистолет и застрелял Бинев. После тримата избягали.

Експертиза е показала частици по пръстите на Темиз, еднакви с тези, намерени по гилзата от куршума, убил Бинев.

Според прокурора има опасност Темиз да извърши друго престъпление и да се укрие.

Защитникът на Темиз каза пред съда, че фактите по делото сочат към различна фактическа обстановка от изложената от прокуратурата. Факт е, че от показанията на свидетелите се установява, че спрямо семейството на Темиз е оказан неправомерен натиск, който би довел до нерегламентирана намеса на трети лица. Защитникът призова съда да не се доверява изцяло на показанията на "шофьор-преводач". Тя каза още, че свидетелят Ибрям Ибрямов е дал показания срещу Темиз преди да бъде официално разпитан, като това е в нарушение на закона и следва тези показания да не се приемат със същата тежест като останалите. Според адвоката няма обосновано предположение, че подзащитният ѝ е извършил така формулираното престъплението.

Адвокатът каза още, че, тъй като Темиз е в брак с българка, постоянният му адрес е в България и тук има три деца, няма опасност да се укрие. Защитникът добави, че обстоятелството, че е гражданин на държава извън ЕС не следва автоматично да води към извода, че ще се укрие. Освен това, той не е осъждан.

Другият защитник на Темиз посочи, че подзащитният ѝ е бил силно раздразнен, защото Бинев е обиждал и заплашвал жена му Ния Темиз. Адвокатът добави, че според доказателствата тези заплахи са били реални. В началото на заседанието съдът прие Ния Темиз да бъде разпитана по делото по видео връзка от Турция, където е в момента.

До този момент, от няколко години, Бинев и Темиз са били семейни приятели и са ходили на почивки. Реално, срещата е била за това Бинев да бъде като посредник между съдружници в бизнеса на съпругата на обвиняемия. След като не са се разбрали за ден и час, са отложили срещата за друг път, обясни пред медиите след заседанието прокурор Александров.

Без явен мотив Темиз е убил Бинев. Прокурорът заяви, че няма доказателства относно твърдението на защитата, че престъплението е извършено под афект.

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По време на заседанието стана ясно, че Ния Темиз е напуснала страната веднага след убийството и в момента се намира в Турция.

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