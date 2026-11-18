Vinetki.bg, платформа на национален доставчик на услуги за електронно пътно таксуване в България, припомня официалните цени и онлайн каналите, чрез които шофьорите могат да купуват електронни винетки без допълнителни такси

69 Визия: ИТС

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Къде можем да купим електронна винетка онлайн, без да плащаме повече от определената от държавата цена? Въпросът стана особено актуален след предупрежденията на Европейския потребителски център (ЕПЦ) България за посреднически сайтове, които начисляват допълнителни такси при покупката на винетки.

Още от въвеждането на електронните винетки през 2019 г. Vinetki.bg предлага закупуването им онлайн на определените от държавата цени за винетки, без надценка. Платформата е на българската компания "Интелигентни трафик системи" (ИТС), национален доставчик на услуги за електронно пътно таксуване и официален партньор на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Седем години по-късно ИТС припомня, че покупката на винетка онлайн е удобна и сигурна, когато се използват официалните канали за продажба. Шофьорите не е необходимо да плащат допълнително за посредничество, за да закупят винетка онлайн.

Електронни винетки на официалните държавни цени могат да бъдат закупени чрез платформите на ИТС Vinetki.bg и TollPass.bg, както и чрез мобилното приложение TollPass. Покупката може да бъде направена от телефон, таблет или компютър, без посещение на физически обект. Плащането може да се изпълни веднага - с банкова карта, банков превод, както и чрез сигурния начин чрез портфейлите Apple Pay и Google Pay.

Колко струват електронните винетки?

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Актуалните цени за електронни леки автомобили до 3,5 тона, в сила от 1 август 2026 г., са:

Винетка Цена

Еднодневна 5,30 евро

Уикенд 6,60 евро

Седмична 10,00 евро

Месечна 19,90 евро

Тримесечна 35,90 евро

Годишна 64,50 евро

Това са държавно определените цени, на които електронните винетки се предлагат чрез Vinetki.bg, TollPass.bg и мобилното приложение TollPass, без допълнителна надценка върху винетната такса.

Как да избегнем допълнителните такси при онлайн покупка?

Първият резултат в интернет търсачката невинаги е официален канал за продажба. Затова преди плащане е важно да се провери точният интернет адрес, кой стои зад платформата и каква е крайната сума. Ако тя надвишава официалната цена на винетката, е възможно да са добавени такси за регистрация, обработка или посредничество.

Предупрежденията за допълнителни такси не означават, че шофьорите трябва да се отказват от удобството на онлайн покупката. Важно е да използват проверени канали, да сравняват крайната цена с официалната тарифа и да въвеждат внимателно регистрационния номер и държавата на регистрация на автомобила.

От 2019 г. Vinetki.bg предоставя възможност за онлайн покупка на електронни винетки на официалните държавни цени. Така потребителите могат да се възползват от удобството на дигиталната услуга, без да заплащат ненужни допълнителни такси.

Визия: ИТС

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