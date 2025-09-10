Още по темата

Кампания "Правилата важат и за теб" за законовите промени, свързани с движението с електрически превозни средства и велосипеди в София, започват Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщиха на сайта си от Общината. Промените в Закона за движение по пътищата влязоха в сила от 7 септември и засягат пешеходците, водачите на моторни превозни средства, индивидуални електрически превозни средства и велосипедистите.

В рамките на кампанията доброволци информират велосипедистите и водачите на електрически тротинетки за приетите промени, както и за предвидените в Закона санкции. Кампанията ще продължи и в училищата, след като учениците се върнат в класните стаи, съобщава БТА.

Най-важната промяна е, че се въвежда минимална възраст за управление на електрическо превозно средство – 16 години.

Освен това водачът задължително трябва да използва каска, независимо от възрастта. Заложената глоба за родител, настойник или попечител, който позволява на дете под 16 години да използва електрическо превозно средство по обществени пътища, е 500 лв.

След промените в закона е предвидена и регистрация на индивидуалното електрическо превозно средство, която ще започне от 7 февруари 2026 година.

От Столичната община са изработили и брошура, в която правилата, промените и санкциите за нарушителите са обяснени в детайли.

Влязоха в сила нови правила и по-солени глоби за пешеходците
Виж още Влязоха в сила нови правила и по-солени глоби за пешеходците

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години. Необходима е и валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за отговорността на застрахования за причинените от него вреди на трети лица.

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен: да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h и да ползва защитна каска, независимо от възрастта.

Забранено е да си движи по тъмно, да прави каскади и да ползва мобилен телефон.

Не е позволено електрически тротинетки да навлизат и спират в паркове, детски площадки, пешеходни зони, тротоари и спирки за градски транспорт.

ИЗБРАНО
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“ Лайф
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“
9507
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно" Корнер
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно"
5486
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти Бизнес
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти
1752
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система IT
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система
15335
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е. Impressio
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е.
5454
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало URBN
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало
9604
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
3558
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани Вкусотии
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани
625
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват? Zodiac
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват?
1152
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени Времето
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени
582