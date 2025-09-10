Столична община и СДВР започват разяснителна кампания "Правилата важат и за теб" в училищата

1911 Снимка: БТА

Кампания "Правилата важат и за теб" за законовите промени, свързани с движението с електрически превозни средства и велосипеди в София, започват Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщиха на сайта си от Общината. Промените в Закона за движение по пътищата влязоха в сила от 7 септември и засягат пешеходците, водачите на моторни превозни средства, индивидуални електрически превозни средства и велосипедистите.

В рамките на кампанията доброволци информират велосипедистите и водачите на електрически тротинетки за приетите промени, както и за предвидените в Закона санкции. Кампанията ще продължи и в училищата, след като учениците се върнат в класните стаи, съобщава БТА.

Най-важната промяна е, че се въвежда минимална възраст за управление на електрическо превозно средство – 16 години.

Освен това водачът задължително трябва да използва каска, независимо от възрастта. Заложената глоба за родител, настойник или попечител, който позволява на дете под 16 години да използва електрическо превозно средство по обществени пътища, е 500 лв.

След промените в закона е предвидена и регистрация на индивидуалното електрическо превозно средство, която ще започне от 7 февруари 2026 година.

От Столичната община са изработили и брошура, в която правилата, промените и санкциите за нарушителите са обяснени в детайли.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години. Необходима е и валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за отговорността на застрахования за причинените от него вреди на трети лица.

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен: да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h и да ползва защитна каска, независимо от възрастта.

Забранено е да си движи по тъмно, да прави каскади и да ползва мобилен телефон.

Не е позволено електрически тротинетки да навлизат и спират в паркове, детски площадки, пешеходни зони, тротоари и спирки за градски транспорт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.