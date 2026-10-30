Снимка: AI генерирано изображение Експерти от екипа на Тони Робинс идват в София за BetterSelf 2026

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Какво можем да направим днес, за да живеем по-добре утре? В рамките на няколко часа можете да преосмислите някои от навиците си и да си тръгнете с идеи, които да приложите в собствения си живот.

Здравето, енергията, начинът, по който мислим, работим, вземаме решения и остаряваме, не са отделни части от живота ни. Те са свързани, а разбирането на тези връзки ни дава възможност да правим по-осъзнати избори за бъдещето си.

Д-р Жасмина Маджид, BetterSelf 2026 Снимка: Better Self

На конференцията BetterSelf, която се провежда за втора поредна година по идеята на д-р Жасмина Маджид, науката за човешкия потенциал среща практическите стратегии за по-добро здраве, повече енергия и по-пълноценен живот.

BetterSelf е възможност да погледнете по нов начин на решенията, които вземате за себе си всеки ден. Конференцията е тази неделя, 1 ноември, в хотел „Астория“ в София. Запазете мястото си на BetterSelf: https://www.betterself.bg/tickets

В един ден ще можете да чуете лекари, изследователи, лидери на мнение, специалисти по човешко представяне и експерти, които работят на пресечната точка между медицина, биология, психология и технологиите. От механизмите на стареенето и сърдечно-съдовото здраве до емоционалната интелигентност, нагласата на ума и новите технологии за оптимизиране на здравето, програмата предлага различни перспективи към един важен въпрос – какво можем да направим днес, за да живеем по-добре утре?

Сред лекторите на конференцията са двама експерти от екипа на Тони Робинс – Моузес Налока и Гари Андрю Роудс, дерматологът д-р Камелия Присадашка, ендокринологът д-р Константин Маламов, коучът и психотерапевт Иван Головацкий и други. В програмата са включени и кардиологът проф. Иво Петров, предприемачът Христо Попов, експертът по емоционална интелигентност Деси Дамянова и младият български учен Магдалена Николова, която специализира в областта на медицината на стволовите клетки в Университета в Кеймбридж. Вижте програмата, лекторите и панелите на betterself.bg.

И не става дума просто да научите още факти, а да преосмислите някои от навиците си и да си тръгнете с идеи, които можете да приложите в собствения си живот.

Понякога знаем точно какво трябва да направим, за да постигнем целите си, но въпреки това не предприемаме действия. Разликата между добрите намерения и реалните резултати често се крие в начина, по който мислим, в нагласата ни и в способността ни да действаме последователно – в спорта, здравето, работата и личния живот.

Моузес Налока, BetterSelf 2026 Снимка: Better Self

Моузес Налока познава този процес от първа ръка. Като олимпийски треньор той работи с Ивет Горанова по пътя ѝ към златния медал в каратето на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. В деня на олимпийската ѝ победа той ѝ казва: „Ако не ти, кой друг?“ Професионалният му опит включва работа с международни компании и хора, които се стремят да надграждат възможностите си. Налока е основател на Reframance и бивш изключителен представител на Тони Робинс за Източна Европа.

На BetterSelf 2026 той ще представи своя подход към Performance Transformation – трансформация чрез изпълнение. Идеята е ясна, но предизвикателна – в свят, обсебен от данни, протоколи и оптимизация, знанието само по себе си не е достатъчно. Между това да знаем какво да правим и действително да го направим стои пропаст, която може да попречи на усилията ни да се превърнат в реална промяна.

Според Моузес Налока промяната започва с нагласата на ума и начина, по който говорим със себе си. Вътрешният диалог може да ни ограничава, но може и да се превърне в наша опора по пътя към човека, който искаме да бъдем. Вместо да очакваме незабавни резултати, са необходими дисциплина и последователни усилия – ден след ден.

Съществена роля има и средата, в която се развиваме. Хората около нас могат да влияят върху решенията и поведението ни, затова Налока насърчава избора на обкръжение, което ни предизвиква да повишаваме стандартите си и да излизаме извън прекалено удобното.

Един от съветите му е да погледнем плодовете на собствените си действия – дали резултатите, които постигаме, ни приближават до желаната промяна, или ни оставят на същото място. Защото да направим живота си по-добър не означава само да знаем какво искаме, а да изградим навиците, нагласата и средата, които ще ни помогнат да го постигнем.

В рамките на 45-минутната среща на BetterSelf 2026 Моузес Налока ще представи практически инструмент за разпознаване на ограничаващите вярвания и превръщане на намеренията в конкретни действия, приложими в здравето, работата и личния живот.

Какво общо имат здравето на костите, дълголетието и свободата да живеем активно и самостоятелно? За Гари Андрю Роудс (Gary Andrew Rhodes) отговорът започва с една лична история – тази на неговата баба, която се сблъсква с остеопорозата и претърпява фрактури, преди проблемът със здравето на костите ѝ да бъде разпознат. Именно този опит променя посоката на професионалния му път и го насочва към мисията да направи ранната оценка на костното здраве по-достъпна.

Днес Гари Роудс е основател на Screen My Bones® и част от екипа на Тони Робинс. Работата му е насочена към преодоляване на пропуските в превенцията, ранното откриване и управлението на проблемите със скелетното здраве. Той обединява здравни специалисти, представители на индустрията и изследователи около идеята, че грижата за костите трябва да започне преди първата фрактура. Остеопорозата може дълго да протича без очевидни симптоми, затова навременното разпознаване на риска има съществено значение за запазването на подвижността, силата и независимостта с напредването на възрастта.

В работата си Гари Роудс популяризира технологии като Echolight REMS, която използва ултразвук за оценка на костното здраве, както и Biodensity и Power Plate – решения, прилагани в програми за мускулно-скелетно здраве. Той насърчава по-широкото използване на съвременни технологии, практическото обучение и сътрудничеството между различни специалисти. Сред темите, които разглежда в своите участия, са разликите между костна плътност, качество и здравина и възможностите за подобряване на костното здраве чрез целенасочени стратегии. В разговорите си за дълголетието той поставя акцент и върху връзката между ума, тялото и цялостното благосъстояние.

На BetterSelf 2026 Гари Роудс ще говори за здравето на костите и съвременните технологии за неговото оптимизиране, като постави темата в по-широкия контекст на активното стареене и дълголетието. Ако искате да разберете как новите технологии променят подхода към костното здраве и защо грижата за костите трябва да започне преди първата фрактура, срещата с него е повод да бъдете на BetterSelf 2026.

Защото силните кости не са важни само за да избегнем фрактурите. Те са част от способността ни да се движим уверено, да запазваме независимостта си и да продължаваме да правим нещата, които обичаме.

Увереността започва с умението да отстояваме себе си. Да изразяваме ясно позицията си, да поставяме граници и да заявяваме потребностите си, без да се страхуваме от неодобрение и без да нараняваме другите. Това е асертивността, умение, което променя начина, по който общуваме, изграждаме отношения и се представяме пред света.

Иван Головацкий, BetterSelf 2026 Снимка: Better Self

Иван Головацкий е коуч и психотерапевт, специализиран в областта на гласа и речевия имидж. Провежда международни обучения за професионалисти, включително политици, телевизионни водещи и служители на компании като BBC, Viking и Google. Чрез авторските си методи за работа с гласа и речта през последните години е обучил хиляди хора в 15 държави, помагайки им да изградят увереност, лидерски умения и ефективна работа в екип.

На BetterSelf Biohacking & Longevity Conference 2026 Иван Головацкий ще говори за асертивността – умението да отстояваме идеите, ценностите, личните си граници, права, потребности и чувства, като общуваме директно и открито и същевременно уважаваме човека срещу нас. Асертивността ни помага да казваме „не“, когато е необходимо, да изразяваме несъгласие, да защитаваме позицията си и да водим трудни разговори, без да изпитваме вина за това, че заявяваме себе си. Това е важно умение както в личните отношения, така и в професионалната среда.

Увереността не се изразява само в думите. Тя се чува и в гласа ни. Когато се притесняваме и търсим одобрение, понякога това се отразява и на интонацията ни. Иван ще обърне внимание на тези нюанси и ще покаже как можем да използваме гласа си, за да предаваме посланията си по-ясно и убедително.

Д-р Константин Маламов, BetterSelf 2026 Снимка: Better Self

Д-р Константин Маламов ще даде отговор на въпроса можем ли и как да препрограмираме стареенето през призмата на метаболитната медицина, хормоналната оптимизация и новите инструменти за регенерация. Презентацията му ще представи връзката между хормоналния баланс, поведението, енергията и цялостното ни здраве, като обърне внимание и на взаимодействието между хормоните, съня, храненето и физическата активност. Д-р Маламов специализира в областта на ендокринологията и регенеративната медицина, като комбинира конвенционалната медицина с интегративен подход и персонализирани терапии в контекста на здравето и дълголетието.

Д-р Камелия Присадашка, BetterSelf 2026 Снимка: Better Self

Д-р Камелия Присадашка е сред водещите естетични дерматолози у нас и основна фигура в екипа на дерматологична клиника Derma-Act. В лекцията си за менопаузата и стареенето на кожата тя ще насочи вниманието към промените, които често започват още в перименопаузата – дехидратация, загуба на блясък и еластичност и отпускане на лицевия контур. Причината е свързана и със спада на естрогените, който влияе върху производството на колаген и еластин и способността на кожата да задържа влагата и да се възстановява. Д-р Присадашка ще представи възможностите за грижа чрез възстановяване на кожната бариера, активни съставки, ежедневна фотопротекция и индивидуални дерматологични терапии. Тя ще разгледа и ролята на начина на живот – балансираното хранене, движението, качествения сън и ограничаването на тютюнопушенето и алкохола. Хронологичното и фотостареенето не могат да бъдат спрени, но можем да повлияем на състоянието на кожата и да избираме подходящи грижи според индивидуалните си потребности. Както подчертава д-р Присадашка, „целта не е да изглеждаме на 20 години, а да бъдем здрави, уверени и да изглеждаме добре на възрастта, на която се намираме“.