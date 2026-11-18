Снимка: iStock by Getty Images Единен център за данни за трафика ще насочва решенията за безопасността на пътя

2722 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Централизирано Дигитално ядро ще обединява и анализира в реално време информация от камери, тол рамки и пътни сензори, като я съпоставя с данни от държавни регистри и информационни системи. Това е част от концепцията на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) за по-ефективно управление на движението и пътната безопасност. Целта е да се преодолее разпокъсаността на информацията и да се улесни работата на контролните органи на пътя.

Предвижда се използването на информация от тол системата, както и от системите на МВР, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), Агенция "Митници" и застрахователните масиви за задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Според предложената концепция Дигиталното ядро ще функционира в рамките на бъдещата Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор", която ще обединява управлението на тол системата и интелигентната транспортна инфраструктура.

"Предвижда се инструментът да използва информация за незаплатени пътни такси, за претоварване на тежкотоварни автомобили, както и данни за нарушения, установени от МВР. Това ще позволи на контролните органи по-лесно да идентифицират превозните средства, за които има данни за нарушения, и да насочват проверките към тях. Първоначалните тестове показват 65-70% увеличение на ефективността на контрола на пътя, с фокус върху транзитния трафик", обяви Министерството на транспорта и съобщенията по-рано.

Данните в подкрепа на пътната безопасност

Обединяването на информацията от различни системи ще подпомага анализа на движението и по-целенасочения контрол на пътя. Неизтриваемият електронен доказателствен запис (ЕДЗ) ще допринася за по-голяма прозрачност при установяването на нарушения и ще ограничава възможностите за избягване на отговорност.

Важна част от бъдещата система ще бъдат данните от съществуващата тол инфраструктура. Контролните рамки регистрират преминаванията на леките и тежкотоварните превозни средства, а технологията WIM (Weigh-in-Motion) вече позволява измерване на теглото на тежкотоварните автомобили в движение, без да е необходимо те да спират.

Предвижда се надграждане на технологичните възможности с решения за проверка на геометрията, налягането и износването на грайфера на гумите на тежкотоварните автомобили.

Планират се и тестове за дистанционно отчитане на информация от тахографите, които регистрират времето за управление и почивка на водачите на тежкотоварни автомобили. Това е важен елемент от превантивния контрол, тъй като според посочените данни при 15% от проверките, извършвани от ИА "Автомобилна администрация", са констатирани нарушения, свързани с тахографите.

След съпоставянето на информацията с данните от съответните институции се предвижда при нарушения сигналите да достигат директно до таблетите на полицейските екипи на МВР. Така проверките ще могат да се насочват към конкретни случаи, а работата на контролните органи да бъде по-ефективна.

По-добрият обмен на информация между институциите ще позволи по-навременни и целенасочени действия при нарушения и рискови ситуации на пътя. Именно в това е основната идея на предложената промяна - технологиите да подпомагат контрола и да допринасят за по-безопасно движение както за шофьорите, така и за пешеходците.