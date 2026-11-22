Две коли прегазиха мъж, излязъл да огледа катастрофиралия си автомобил край Бургас
Полицията издирва водача на първата кола, която го е ударила
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Тежък пътен инцидент отне живота на 38-годишен мъж от Бургас през нощта срещу неделя. Трагедията се разиграла на пътя между Ахелой и Бургас.
Войната по пътищата
По първоначална информация мъжът първо изгубил контрол над автомобила си и се ударил в мантинелата. След катастрофата той излязъл от колата, за да провери нанесените щети.
В този момент бил блъснат от преминаващ автомобил. Малко по-късно и втори автомобил го прегазил. Зад волана на втората кола била жена.
Водачът на първия автомобил, който ударил мъжа, е напуснал мястото на произшествието и се издирва от полицията.
Заради разследването и огледа на местопроизшествието участъкът между Ахелой и Каменар остава затворен за движение.