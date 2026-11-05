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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и над 40 столични полицаи дариха кръв в УМБАЛ "Св. Иван Рилски", предадоха Булфото и БТА. Към тях се присъединиха и директорът на СДВР Николай Пелтеков, както и изпълнителният директор на болницата доц. д-р Николай Стоилов.

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С общата акция Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи искат да насърчат повече хора да даряват кръв доброволно и редовно, а не само когато техен близък се нуждае от помощ.

"Предвиждаме през следващата година да оборудваме патрулните автомобили с дефибрилатори - нещо, което отдавна трябваше да се случи, и полицаите да спасяват човешкия живот навсякъде, тъй като ние сме първите, които се отзовават на място на произшествие или когато има човек в беда", каза Демерджиев, преди да дари кръв.

Снимка: Булфото

По думите му, има готовност за въвеждане на тази мярка. Апаратите действат независимо и не се изисква специална подготовка, не се предполагат медицински познания, но ще обучим служителите си, посочи той.

Подготвяме парамедици в структурите ни, които го правят доброволно, каза още Демерджиев. Той отбеляза, че МВР активно ще подпомага здравното министерство.

Акцията за кръводаряване няма да е единична - предвиждаме такава акция и в Русе, а впоследствие се предвижда мобилна станция да застане пред Министерството на вътрешните работи и да се превърне в трайна практика, обясни Демерджиев.

Снимка: Булфото

Той посочи, че полицаите трябва да са в помощ и услуга на гражданите. "Днес е повод да покажем това на практика и да призовем гражданите да се включват в такава акция. Не е сложно човек да дари банка кръв, но за друг тя е животоспасяваща", каза вътрешният министър.

"Всяка капка кръв дава живот", каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Надяваме се и гражданите да вземат този пример и да даряват кръв, добави тя.

Снимка: БТА

Ивкова отбеляза, че има шест регионални центъра по трансфузионна хематология и такова отделение в страната. Има достъпни центрове, но ще има и изнесени пунктове, което ще даде допълнителни възможности за спасяване на човешки живот, посочи тя.

Попитана дали изнесените пунктове представляват кампания или постоянна мярка, Ивкова каза, че започват с личен пример и тепърва може да развиват и допълнителни възможности. 

Снимка: Булфото

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