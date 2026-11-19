Лекари извадиха протеза с три зъба от белия дроб на пациент и спасиха дете със заседнало парче месо

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Два необичайни медицински случая завършиха успешно след спешната намеса на лекари в Сливен и Велико Търново, които отстраниха опасни чужди тела от дихателните пътища на 65-годишен мъж и от хранопровода на 11-годишно дете. В единия случай пациентът дори не разбрал кога е вдишал зъбен мост с три зъба, а в другия голямо парче месо заседнало в хранопровода на детето и предизвикало животозастрашаващо състояние. И двамата пациенти са изписани след успешните интервенции, съобщиха от лечебните заведения.

В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен 65-годишен мъж постъпил със симптоми, наподобяващи тежка пневмония. При направените изследвания лекарите открили чуждо тяло в дихателните му пътища, което се оказало зъбен мост с три зъба.

Протезата била с дължина около три сантиметра и имала прикрепена метална тел, което допълнително усложнявало отстраняването ѝ.

След компютърна томография и бронхоскопия началникът на Отделението по пневмология и фтизиатрия д-р Петьо Петков предприел процедура за изваждане на чуждото тяло.

Интервенцията продължила около 30 минути и завършила успешно, без да се налага хирургична операция.

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Изваждането на зъбния мост било особено сложно заради размерите му и стърчащата метална тел, която създавала риск от нараняване на бронхите и трахеята.

Пациентът дори не разбрал кога е аспирирал протезата и не можел да посочи момента, в който зъбният мост е попаднал в дихателните му пътища.

След успешното отстраняване на чуждото тяло лекарите продължили лечението на белодробните проблеми на пациента. Състоянието му се подобрило и той бил изписан от лечебното заведение.

От сливенската болница определят случая като изключително рядък за медицинската практика заради вида и размерите на чуждото тяло.

Друг необичаен случай завърши успешно и в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, където лекари спасиха 11-годишно дете със заседнало голямо парче месо в хранопровода.

Детето било прието в болницата в понеделник вечерта в тежко състояние. То не можело да преглъща нито течности, нито храна, а състоянието му постепенно се влошавало.

При първоначалния преглед специализантът в Гастроентерологичното отделение д-р Алекс Дачовски установил сериозността на проблема и незабавно бил сформиран екип за спешна интервенция.

В него се включили началникът на Гастроентерологичното отделение д-р Илко Костурков, педиатърът д-р Валентин Точков и анестезиолозите д-р Ваня Лъчезарова и д-р Мирослава Маринова.

Медиците предприели ендоскопско отстраняване на чуждото тяло под анестезия. По време на процедурата установили, че в хранопровода на детето е заседнало голямо парче месо, което вече причинявало увреждания на лигавицата.

"Ендоскопската екстракция беше извършена под анестезия, като по време на интервенцията се установи, че става въпрос за голямо парче месо, което беше заседнало в хранопровода. То беше започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата", обясни д-р Илко Костурков.

Според специалиста решаващо значение имала възможността интервенцията да бъде извършена незабавно в областната болница. Ако се наложело детето да бъде транспортирано до друго лечебно заведение в София, забавянето можело да доведе до сериозни усложнения.

"Цялата процедура ни отне по-малко от 10 минути, а резултатът е изключително важен. Рискът, който възниква при по-продължителния престой на тези чужди тела в хранопровода, е т.нар. разкъсване на слоевете на хранопровода. Това крие риск от много масивни кръвоизливи. Това състояние може да бъде животозастрашаващо", подчерта д-р Костурков.

Благодарение на бързата реакция на медицинския екип чуждото тяло било отстранено успешно и тежките усложнения били предотвратени.

След интервенцията детето останало под наблюдение в Педиатричното отделение. Състоянието му се стабилизирало и нямало оплаквания.

От лечебните заведения съобщават, че пациентите са се възстановили след интервенциите и вече са изписани.

Само преди дни, на 13 ноември, лекари от Разлог оказаха спешна помощ на дете, в чийто десен бронх попаднал метален накрайник от химикалка. Заради опасността от усложнения бил организиран медицински хеликоптер за транспортирането му до специализирана болница. Детето било в стабилно състояние.

През април пък лекари спасиха 14-годишно момче с рядък тумор в бронха след високотехнологична робот-асистирана операция

През септември 2025 г. специалисти от великотърновската болница помогнаха на двама пациенти със заседнали чужди тела в хранопровода. При единия, 19-годишен младеж, лекарите открили парче пилешко месо с размер около три сантиметра, а при другия - зъбна протеза. Няколко месеца по-рано в Пловдив гастроентеролог отстранил заседнала костилка от кайсия от хранопровода на 53-годишен мъж.

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