Документът включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите

2015 Снимка: Столична община

В Столичната община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта - "Витоша ски" АД (TechnoAlpin), съобщи кметът на София Васил Терзиев.

По думите му първата същинска стъпка за възстановяване на съоръжението е реализирана. Това става два месеца, след като столичният кмет публикува т.нар. пътна карта за възстановяване на лифтовете на Витоша и обясни какви са всички основни действия, които трябва да се предприемат, както и отговорните страни.

Тогава Терзиев коментира, че възстановяването на Симеоновския, Драгалевския и Княжевския лифт зависи от множество субекти, освен от местната администрация.

"Ясно заявихме какво трябва да се случи за да има София отново лифтове. Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка - идеен проект до края на август - ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове", заявява сега градоначалникът.

Идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Васил Терзиев очерта важните действия, които предстоят оттук нататък:

анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);

актуализация на Плана за управление на Природен парк "Витоша" (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);

приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Кметът на София изтъкна, че вече се работи по нужните градоустройствени процедури.

"От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа - ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята. Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша", добави Терзиев.

