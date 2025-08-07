В Столичната община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта - "Витоша ски" АД (TechnoAlpin), съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Столична община

По думите му първата същинска стъпка за възстановяване на съоръжението е реализирана. Това става два месеца, след като столичният кмет публикува т.нар. пътна карта за възстановяване на лифтовете на Витоша и обясни какви са всички основни действия, които трябва да се предприемат, както и отговорните страни.

Тогава Терзиев коментира, че възстановяването на Симеоновския, Драгалевския и Княжевския лифт зависи от множество субекти, освен от местната администрация. 

"Ясно заявихме какво трябва да се случи за да има София отново лифтове. Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка - идеен проект до края на август - ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове", заявява сега градоначалникът.

Идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Васил Терзиев очерта важните действия, които предстоят оттук нататък:

  • анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);
  • актуализация на Плана за управление на Природен парк "Витоша" (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);
  • приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Кметът на София изтъкна, че вече се работи по нужните градоустройствени процедури.

"От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа - ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята. Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша", добави Терзиев.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
23414
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни Корнер
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни
12927
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
13726
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки IT
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки
12187
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков Impressio
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков
5945
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред Trip
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред
2915
Къпините - черните перли на късното лято Вкусотии
Къпините - черните перли на късното лято
514
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
1221
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
478