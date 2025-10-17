Създаването на Дунавски университетски алианси по подобие на европейските университетски мрежи, предложи на форум в унгарския град Кечкемет проф. д-р Миглена Темелкова - председател на Съвета на ректорите на висшите училища в страната ни.

Инициираният от посолството на Република България в Унгария форум бе посветен на взаимодействието между България и Унгария във висшето образование, земеделието и туризма.

Проф. Темелкова инициира колаборация между различни университети от Дунавските държави с цел добавяне на по-висока стойност за конкретните региони от Европа.

В изказването си пред унгарската академична общност, председателят на Съвета на българските ректори подчерта, че на Европа са потребни регионални образователни алианси, които следва да интегрират усилията на два или повече университета, разположени в държави по Дунав. Ключово конкурентно предимство на Дунавските образователни алианси следва да е интердисциплинарността, която да дава уникалния образователен профил на тези обединения, а реалната принадена стойност за икономиката от обучението в Дунавските образователни алианси следва да се базира на баланса между теория и практика и привличането на бизнеса в реалното обучение чрез негови лектори, осигурени от него стажове и практики, инвестиции в лаборатории и зали.

"Създавайки тези Дунавски образователни алианси на база интердисциплинарността, ще създадем всички предпоставки, редица региони да се превърнат в образователен тинк-танк на Европа, защото точно в тези мрежи ще се създават специалистите на бъдещето", подчерта проф. Темелкова.

Сред факторите, определящи потребността от сътрудничество в областта на висшето образование между дунавските държави, проф. Темелкова посочи развитието на Индустрии 4.0 и 5.0, бързия технологичен напредък, изграждането на първите смарт фабрики, навлизането на кибер-физичните системи и изкуствения интелект в почти всички обществено-икономически сектори, създаването на първите коботи, потребността от нов вид придадена стойност за икономиката, обществото и корпорациите.

"Посочените фактори дефинират основното предизвикателство пред висшето образование в глобален аспект: създаване на специалности, които кореспондират с професиите на бъдещето", каза пред унгарските си колеги председателят на българския Съвет на ректорите.

В Европа в следващите 5 години ще се промени драстично структурата на пазара на труда като 23% от работните места ще бъдат закрити, работните места в образователната индустрия се очаква да нараснат с около 10%, а до 2027 година 42% от бизнес задачите в индустриалните предприятия ще се изпълняват от машини, сподели още проф. Темелкова.

