Доцова към учениците: Знам, че ИИ ви е по-интересен, но силата е във вашите умове
Председателката на парламента откри учебната година в родната Берковица и в своето бивше училище
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Председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова избра да открие новата учебна година в родния си град Берковица. Доцова го посрещна в двора на Второ основно училище "Христо Смирненски" в Берковица, където е учила до седми клас.
Парламентът
Доцова заяви, че 15 септември за българите е като национален празник, защото децата им тръгват на училище. Тя се обърна към първокласниците, към по-големите ученици и учителите.
На първокласниците тя пожела да се гмурнат в морето от знание и да приемат предизвикателството на училището.
"Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знание. Знам, че изкуственият интелект ви е по-интересен, но знайте, че силата е във вашите умове. Колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще бъдат вашите успехи. Мечтайте на воля, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко препятствие", пожела парламентарната председателка, цитирана от БТА.
Доцова се срещна с някои от своите учители, които все още работят в училището, и им благодари за полученото добро образование и възпитание.
В обръщение към учителите от трибуната Доцова благодари, че всеки ден отдават себе си, за да създават достойни и знаещи българи и благодарение на това българското общество върви напред.
По повод откриването на учебната година приветствия поднесоха кметът на Берковица Радослав Найденов, директорът на училището Анна Рангелова, а архимандрит Антим - игумен на Клисурския манастир отслужи празничен водосвет.