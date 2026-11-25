Снимка: Личен архив Доц. д-р Кирил Младенов: Диагностиката на рака на простатата вече е достъпна и без месеци чакане

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България вече произвежда в индустриален мащаб 68-Галий PSMA - съвременен радиофармацевтик, използван при ПЕТ/КТ диагностика на рака на простатата. Зад технологичното постижение стои "Българска радиофармацевтична компания", чийто циклотронен комплекс в Панагюрище осигурява количества за близо 100 пациентски изследвания в рамките на една производствена сесия. Постигнатата стабилност на готовия препарат до 5,5 часа позволява той да бъде доставян до лечебни заведения в страната, без да е необходимо те да разполагат със собствено производство.

Едно от местата, където българският галий-68 PSMA вече се използва, е СМДЛ "Полискан" в София. Там пациентите могат да се запишат за изследване в рамките на седмица, без да чакат с месеци заради ограниченията при доставките на радиофармацевтици. Резултатите се предоставят още същия или най-късно на следващия ден.

Какво означава тази възможност за хората с рак на простатата, как съвременната образна диагностика помага за избора на лечение и какви нови перспективи открива тераностиката- разговаряме с доц. д-р Кирил Младенов, специалист по нуклеарна диагностика с близо 30-годишен опит и част от екипа на СМДЛ "Полискан".

Доктор Младенов, за близо 30 години в нуклеарната медицина сте проследили огромна технологична промяна. Какво днес може да установи съвременната образна диагностика, която преди години беше трудно или невъзможно?

Съвременната образна диагностика, и по-специално ПЕТ/КТ (позитронно-емисионна томография, комбинирана с компютърна томография), позволява да се откриват злокачествени процеси на молекулярно-биохимично ниво, т.е. още преди да са настъпили видими морфологични промени, които обикновено се установяват чрез компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс или ултразвукова диагностика.

Какво означава това за пациента - може ли заболяването да бъде открито по-рано и лечението да започне навреме?

Това означава диагностициране на болестта в много ранен стадий, естествено с цялата "армада" и от други изследвания. Като трябва да отбележа, че по гайдлайните ПЕТ/КТ се използва за проследяване на пациенти, след като вече е открито заболяването, т.е. как се повлиява то от лечението - оперативно, медикаментозно , лъчетерапия, търси се резидуална тъкан, рецидиви и т.н. Използва се и за начална диагностика, напр. при неясни състояния, неизвестни първични огнища.

В СМДЛ "Полискан" вече се прилага ПЕТ/КТ с 68-галий PSMA при рак на простатата. Как тази възможност променя достъпа на пациентите до навременна диагностика и по-достъпна ли ще бъде?

Категорично да. В другите болници за изследвания с 68-Галий-PSMA се използват т.нар. генератори, които се закупуват от чужбина и в зависимост от конкретния производител и одобрената продуктова спецификация радиоизотопът в тях постепенно се разпада, затова генераторите имат ограничен период на използване. Освен това болницата трябва да разполага със специализирана лаборатория и обучен екип. Поради изчерпването на продукта с времето списъкън на чакащи е много дълъг.

При изчерпване на количеството радиофармацевтик следва нова поръчка, доставка от чужбина и целият процес започва отново.

При нас ситуацията е различна. Разполагаме с възможност за доставка на значително по-големи количества радиофармацевтик. Самият радиофармацевтик - Галий-68 -PSMA се произвежда от "Българска радиофармацевтична компания" в Панагюрище. Получаваме го готов и единственото, което трябва да направим, е да го приложим на пациента. Не се налага да извършваме радиохимичен синтез на място.

Това означава, че можем да изследваме толкова пациенти, колкото са записани, естествено в рамките на работното време и капацитета на центъра. Изследването се поема от НЗОК и е необходимо направление от уролог.

При нас няма листа на чакащи. При нас по -скоро има липса на чакащи.

Защото хората още не знаят за тази възможност?

Да, пациентите продължават да бъдат насочвани към други болници, където понякога се налага да чакат. Естествено, винаги има връзка между уролога и специалиста по образна диагностика. Специалистът насочва пациента там, където има установени контакти, доверие в диагностика или смята, че изследването ще се извърши по-бързо. Естествено има го и субективният фактор, както навсякъде.

В Полискан започнахме тези изследвания на 3 септември и е нормално да е необходимо време, докато повече хора научат за възможността.

Предимството е, че при нас пациентът не трябва да чака два-три месеца, защото радиофармацевтика е изчерпан. Може да се запише за изследване в рамките на седмица.

Другото ни предимство е бързината, с която предоставяме резултатите - още същия или най-късно на следващия ден. При нас разчитането на изследванията се извършва от опитни доказани специалисти, а не от специализанти, които тепърва се обучават.

Трябва ли пациентите да се притесняват, че при изследването се използва радиоактивен препарат?

Не, категорично не трябва да се притесняват. При тези изследвания се използват диагностични дози радиоактивно вещество, като радиационното облъчване е контролирано. Ако работата с такива вещества беше толкова опасна, за 20-30 години специалистите по нуклеарна медицина щяха да бъдат сред водещите по смъртност.

Пациентите идват, получават минимална, диагностична доза активност, преминават през изследването и си тръгват. Докато ние, специалистите, работим ежедневно в среда, в която се използват радиоактивни вещества.

Какво трябва да знаят пациентите предварително?

Най-важното е да не се притесняват. При тези изследвания се прилага принципът ALARA (As Low As Reasonably Achievable) или ,казано по-разбираемо, използва се възможно най-ниската доза радиация, необходима за постигане на качествен диагностичен резултат. Важно е пациентите да знаят, че това не е лъчетерапия, а диагностично изследване. Дозите са строго контролирани и няма основание за излишно притеснение.

А какви нови диагностични възможности предстои да предложи СМДЛ "Полискан"?

В момента сме на етап подготовка за работа с FAPI радиофармацевтици, които могат да се използват за диагностика на тумори с изразена стромална компонента. Искаме да развием това направление. Имаме необходимата база и възможностите за работа с тези препарати, така че е въпрос на време.

Другата възможност е използването на 68- Галий - DOTA-TOC или DOTA-TATE за диагностика на невроендокринни тумори.

Тераностиката - съчетаването на прецизна диагностика и таргетирана терапия - навлиза все по-активно в нашата специалност и открива нови възможности за пациентите.

Какво представлява тераностиката?

Тераностиката съчетава диагностика и лечение на туморите, като лечението е насочено индивидуално към всеки пациент. Вече не се разчита само на една обща схема, а се подхожда според конкретното заболяване и състоянието на човека.

Мога да дам пример с хората с хипертония. Те приемат едно или няколко лекарства в различни комбинации, като терапията се определя индивидуално за всеки. Подобен е принципът и в тераностиката.

Например при рак на простатата или при определени невроендокринни тумори може да се приложи лечение с лутеций-177. Първо се извършва диагностика, за да се установи дали пациентът е подходящ за съответната терапия, а след това се преминава към лечението.

Всеки човек е различен и именно затова лечението трябва да бъде съобразено с конкретния пациент. А и в крайна сметка най-важното е напредъкът в медицината да достига навреме до пациентите и да дава на лекарите повече възможности за избор на най-подходящото лечение.

Визитка: Доц. д-р Кирил Младенов

Доктор по медицина · Специалист по нуклеарна диагностика

Доц. д-р Кирил Младенов е доктор по медицина и специалист по нуклеарна диагностика с 30-годишен опит. Над 20 години е лекар в Клиниката по нуклеарна диагностика на УМБАЛ "Александровска", а от 2018 г. е част от екипа на "Полискан".