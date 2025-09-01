Идеята за път за коли и мотриси от гара "Искър" до ж.к. "Младост" съществува още от средата на 80-те години на миналия век

6995 Колаж: Dir.bg

Договорът за изграждането на столичния булевард "Копенхаген" от столичния жк "Дружба" до метростанция "Младост 3" е подписан преди 4 месеца, съобщиха от "Спаси София" в официалната си страница във Фейсбук.

Според тяхната информация парафирането на документа е станало на 12 май, а срокът за изпълнение на строителството е 15 септември 2026 г. Отделената сума за изграждането на ключовата отсечка, която ще свърже два от най-големите столични комплекси, е 55 милиона лева.

"Бул. "Копенхаген" е заложен с две платна за автомобили, обособено трамвайно трасе за широко междурелсие, широки тротоари с озеленяване, двупосочна велоалея и трамвайно обръщало до метростанцията. След строителството трябва трамвайна линия 20 да се удължи", написаха още от "Спаси София".

От там изтъкнаха, че това ще е първото разширение на трамвайната мрежа на София от 2008 г. насам, което дава възможност трамвайният транспорт да навлезе в "Младост" и да стане допълващ метрото гръбнак на кварталния транспорт.

Според партията в бюджета на София все още има средства за изграждане на буферния паркинг на метростанция "Младост 3".

"Комбинирането на строителството на тези два обекта е критично важно, за да може булевардът да бъде не фуния, наливаща автомобили в и без друго задъхващия се с автомобили квартал, а нормален булевард, който е част от адекватна транспортна схема", допълват от "Спаси София".

Пътната връзка между "Дружба" и Младост" е планирана още от 80-те на миналия век. Действащите устройствени решения стъпват на заповед на главния архитект от 28 юли 1986 г., допълнени с решения на Столичния общински съвет от 2000 и 2001 г.

През 80-те години е изградена трамвайна линия от "Искърско шосе" до "Младост", но впоследствие част от нея е демонтирана.

През 2018 г. СОС одобрява изменение на Подробния устройствен план за уличната регулация по това трасе. Така бул. "Копенхаген" остава заложен в първостепенната улична мрежа като бъдеща връзка с релсов транспорт между двата столични комплекса.

През 2021 г. Столична община официално уведомява за инвестиционно намерение: продължение на вече изградената част на бул. "Копенхаген" от бул. "Цариградско шосе" до метростанция "Младост 3" (дължина около 1,4 км), с обособено трамвайно трасе по средата, по две ленти в посока за автомобилите, велоалея и тротоари. Мотивът - разтоварване на бул. "Александър Малинов" и осигуряване на директна връзка през бул. "Андрей Сахаров". В документа са описани габарити, инженерни части и очаквани срокове за реализация 2021-2022 г., които обаче така и не бяха спазени.

