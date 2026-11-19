Предвидени са и други 30 000 , които ще пристигнат на следващ етап, съобщиха от компанията производител

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70 000 дози противогрипни ваксини, предназначени за свободния пазар, вече са в България, но все още не са достигнали до аптечната мрежа. Първоначално обявеният срок за доставката им беше между 9 и 13 ноември, но към 19 ноември ваксините все още не са налични.

До няколко дни ваксините се очаква да бъдат в аптеките, съобщи пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

Предполагам, до 2 - 3 дни ще бъдат в аптеките. Има процедура по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до 7 дни.", каза Костов. Интересът към ваксините е голям, но количествата, които се очакват за свободния пазар, са недостатъчни. Затова аптеките не правят предварителни списъци с желаещи, за да не създават очаквания, които няма да могат да изпълнят.

По думите на фармацента има много голям интерес. "Имаме запитвания отвсякъде, но ваксините, които очакваме да дойдат, са много малко. Така че не правим списъци, за да не разочароваме хората.", каза Костов.

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Освен първите 70 000 дози се очакват още 30 000, но и това количество няма да бъде достатъчно, за да задоволи търсенето. По думите на Костов са необходими поне още 80 хиляди ваксини, за да се задоволи търсенето.

Всъщност сега ще бъдат около 100 000, защото очакваме още 30 000 след около седмица. Те са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 80 000 дози, горе-долу, за да задоволим търсенето." За сравнение, миналата година за свободния пазар са били осигурени около 180 000 дози и всички са били изкупени. Сега в най-добрия случай на една аптека ще се паднат между 15 и 20 ваксини.

Освен недостига тази година има и сериозно забавяне на доставките. Миналата година ваксините за свободния пазар са пристигнали още в началото на октомври, припомня Николай Костов. По думите му сред чакащите има много хора от рискови групи, които имат сериозни основания да се ваксинират.

По думите на Костов забавянето е значително и според него подобна ситуация не е имало през последните години.

Представителя на фирмата производител за България обясни пред БНТ в позиция, че 13 ноември не е бил краен срок за доставка, а ориентировъчна дата в рамките на съответната седмица. Точният момент зависи и от транспортирането на ваксините, като е възможно те да бъдат доставени в рамките на няколко дни около предварително посочената дата.

От компанията допълват, че освен вече пристигналите 70 000 дози са предвидени още 30 000, които се очаква да бъдат налични на българския пазар съвсем скоро.

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