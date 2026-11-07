Столичната община разкрива пет временни автобусни линии и променя разписанията на част от редовните линии на градския транспорт днес

841 Снимка: БТА

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Столичната община разкрива пет временни автобусни линии и променя разписанията на част от редовните линии на градския транспорт днес, 7 ноември, за Задушница, съобщиха от Общината. Осигурени са резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.

Временната автобусна линия 44А ще свързва автостанция "Банкя" с Новия гробищен парк в Банкя. По нея ще се движат електрически автобуси, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. При гробищния парк се разкриват две временни спирки – крайна пред входа в посока квартал "Клисура" и начална срещу нея, след обратния завой.

Автобусите по временната линия 18А ще се движат между автостанция "Орландовци" и Малашевските гробища по маршрута на линия 18. Линия 115А ще свързва автостанция "Изток" с Малашевските гробища през метростанция "Хаджи Димитър". Автобусите по линия 79А ще тръгват от надлез "Надежда" и ще преминават по бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Владимир Вазов", ул. "Тодорини кукли" и ул. "Река Велека". Линия 86А ще се движи от "Малашевци" през ул. "Резбарска" и пл. "Сточна гара" до ул. "Опълченска", където автобусите ще правят обратен завой.

По специални разписания ще се движат трамваите по линия 18, тролейбусите по линия 9 и автобусите по линия 309. Променени са разписанията на автобусните линии 64, 83 и 86, а по линия 108 ще се движат съчленени автобуси.

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В района на Централния гробищен парк ще може да се паркира по ул. "История Славянобългарска" и ул. "Заводска", а при гробищата "Бакърена фабрика" – по платната под подлеза на ул. "Адам Мицкевич". При Малашевските гробища места за паркиране са предвидени по ул. "Резбарска" между ул. "Васил Кънчев" и бул. "Владимир Вазов", както и пред централния вход на ул. "Жак Дюкло".

Столичната дирекция на вътрешните работи ще следи за реда в районите на гробищните паркове. Дежурни служители ще насочват автомобилите към определените места за паркиране.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.