Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Столичната община разкрива пет временни автобусни линии и променя разписанията на част от редовните линии на градския транспорт днес, 7 ноември, за Задушница, съобщиха от Общината. Осигурени са резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.

Столична община

Временната автобусна линия 44А ще свързва автостанция "Банкя" с Новия гробищен парк в Банкя. По нея ще се движат електрически автобуси, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. При гробищния парк се разкриват две временни спирки – крайна пред входа в посока квартал "Клисура" и начална срещу нея, след обратния завой.

Автобусите по временната линия 18А ще се движат между автостанция "Орландовци" и Малашевските гробища по маршрута на линия 18. Линия 115А ще свързва автостанция "Изток" с Малашевските гробища през метростанция "Хаджи Димитър". Автобусите по линия 79А ще тръгват от надлез "Надежда" и ще преминават по бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Владимир Вазов", ул. "Тодорини кукли" и ул. "Река Велека". Линия 86А ще се движи от "Малашевци" през ул. "Резбарска" и пл. "Сточна гара" до ул. "Опълченска", където автобусите ще правят обратен завой.

По специални разписания ще се движат трамваите по линия 18, тролейбусите по линия 9 и автобусите по линия 309. Променени са разписанията на автобусните линии 64, 83 и 86, а по линия 108 ще се движат съчленени автобуси.

На Архангелова задушница ще бъде почетена паметта на загиналите български воини
Виж още На Архангелова задушница ще бъде почетена паметта на загиналите български воини

В района на Централния гробищен парк ще може да се паркира по ул. "История Славянобългарска" и ул. "Заводска", а при гробищата "Бакърена фабрика" – по платната под подлеза на ул. "Адам Мицкевич". При Малашевските гробища места за паркиране са предвидени по ул. "Резбарска" между ул. "Васил Кънчев" и бул. "Владимир Вазов", както и пред централния вход на ул. "Жак Дюкло".

Столичната дирекция на вътрешните работи ще следи за реда в районите на гробищните паркове. Дежурни служители ще насочват автомобилите към определените места за паркиране.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8728
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18327
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33292
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28244
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3048
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18174
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
905
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5051