Собственик на апартамент в "Негреско" твърди, че е законно построена жилищна сграда, а бедствието предизвикало натрупаното незаконно сметище над нея

4190 Снимка: БТА

Държавният строителен контрол ще сезира прокуратурата и очаква държавното обвинение да атакува в съда разрешителните за строежа на хотел върху коритото на река Козлука в "Елените". Ако съдът ги отмени, сградата ще бъде съборена, обясни процедурата началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лиляна Петрова.

Междувременно собственик на апартамент в "Негреско" обяви, че това не е хотел, а жилищна сграда, и се закани да съди държавата при събаряне. Според германския гражданин Александър Ламдин строежът е напълно законен, изпълнен е качествено и затова е останал почти невредим при наводнението, като даже е изиграл ролята на стена, задържала част от боклука, довлечен от незаконното сметище над него.

Корекцията на реката незаконна и е стеснена заради основите на "Негреско", обясни обаче областният управител на Бургас Владимир Крумов, след като инженерен екип от държавно предприятие "Язовири и каскади "обследва корекцията на реката.

"Одобряването на подробни устройствени планове е в правомощията на общините. Проблемът започва там. В случая ПУП за комплекса е одобрен през 2006 г. от Общински съвет Несебър. През 2007 г. книжата на хотела са одобрени от главния архитект на общината", посочи шефката на ДНСК инж. Лиляна Петрова пред Нова телевизия. Тя обясни, че подробните устройствени планове подлежат единствено на съдебен контрол, а решенията на общинските съвети се контролират от областните управители.

Директорът на ДНСК уточни, че за контрола на строежите зависи каква категория са те. "Законът за устройство на територията много ясно разграничава тези категории. Първите три - I, II и III, са от компетентността на ДНСК. IV, V и VI са изцяло в правомощие на общинските органи. В случая говорим за сграда четвърта категория. Одобряване на ПУП, издаване на разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация - единствено от Общината", посочи инж. Петрова.

Тя обясни как протича процесът до събарянето на сграда, която е доказано незаконна: "В случая имаме една сграда, която е с одобрени строителни книжа, издадено разрешение за строеж и въведена в експлоатация. Дирекцията ще предприеме съставяне на констативен акт за незаконно строителство за корекцията на река Козлука — т.е. бетоновото корито, насипните работи върху реката, които са извършени без издадени строителни книжа. След това ще сигнализираме прокуратурата за нарушенията при одобряване на проектите за ваканционната жилищна сграда, която стана публично известна като "Негреско".

"Ако прокуратурата прецени, че има основания, тя трябва да протестира разрешението за строеж и въвеждането в експлоатация пред съответния съд. Когато книжата бъдат отменени, това означава, че те са били одобрени незаконосъобразно, и сградата трябва да бъде премахната", обясни шефката на ДНСК.

По думите ѝ добросъвестните собственици нямат вина, а инвеститорите, които са построили сградата. "Законът обаче е устроен така. Доброволното премахване се извършва от собствениците, а при нежелание — принудително от органа, който е издал заповедта. Засегнатите собственици могат да заведат дела срещу инвеститора", изтъкна тя.

"Адвокатите ми провериха всичко при покупката. Ще предприема правни действия срещу евентуалното събаряне на сградата", заяви германският гражданин Александър Ламдин, също пред Нова телевизия. Собственикът, който е архитект, твърди, че сградата, наричана от българските власти хотел "Негреско", всъщност не е хотел. "Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", заяви той.

По думите му всяко жилище има отделен собственик и свой данъчен номер. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел".

"Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи - тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той.

Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището, било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа. "Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет - 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той.

И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило - сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа".

Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно. "Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея - не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината".

По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът "Роял Касъл" в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ - сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице. Но няма да го позволим", заяви собственикът.

Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка. "Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея".

"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена - само за да се направи показно. Това е невероятно. Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия - както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един - трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той.

Корекцията на реката в Елените е незаконна и е стеснена заради основите на хотел "Негреско", обясни пред БНТ областният управител на Бургас Владимир Крумов, след като инженерен екип от държавно предприятие "Язовири и каскади "обследва корекцията на реката: "Все още докладът не е готов официални от тяхна страна, но на прима виста в горната част на тази корекция, която е направена и не са намерени документи и проекти за нея, е стеснена. Общо като дължина, ширина е 6 метра, височина е 3 метра, в горната част е 2 на 2, т.е. стеснено е най-вероятно заради основите на така наречения хотел "Негреско"."

