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Динко Вълев от Ямбол отговори на отправените вчера обвинения, че са искани 8000 евро за освобождаване на камион от верижната катастрофа на магистрала "Тракия" с вече 12 жертви, репатриран на негов паркинг.

Войната по пътищата

"Във връзка с разпространената информация за мен, че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа - не е вярно. Единствено се заплаща за камионите, които се издърпват с кранове и репатраци, претоварване на стоката, извозване на катастрофиралия камион до мястото, откъдето е собственикът", написа Вълев във фейсбук.

"Това, което чухме от колегите, е че са му поискали тези пари, защото той бил репатрирал камиона. Много важно е обаче, че той не го е репатрирал, а колегите помогнаха безвъзмездно", каза Йоана Лалова, зам.-председател на браншовото сдружение Европейски транспортен клъстер, пред "Нова телевизия".

По думите на Вълев той е съпричастен, "и то много" и на нито една лека кола не е искал пари нито за паркинг, нито за изтегляне. "Ако искат и с години да стоят при мен", написа той. "Плюят ме, защото не съм удобен на конкуренцията", смята Вълев и обяснява, че имал повече техника от останалите в бранша, които не били работливи колкото него.

"Само да попитам траурните агенции съпричастни ли са безплатно да погребват хората", попита ямболският бизнесмен.

Преди обяснението си, Динко публикува в социалната мрежа и два видеоклипа. На първия е сниман отблизо силно смачкан автомобил, а на втория се вижда как той помага заедно с други доброволци пострадал да бъде качен в линейка.

Извозили колите от верижните катастрофи на платения паркинг на Динко от Ямбол
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Няма сигнали от собственици, че са им искани пари за извозване или освобождаване на техните автомобили, пострадали при катастрофите на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров. 

Снимка: БТА

"Имаме два сигнала при нас, но те са от браншовите организации", уточни той, цитиран от БТА.

Брифингът се състоя до базата в ямболското село Веселиново, където се съхраняват голяма част от автомобилите, участвали в произшествията.

Снимка: БТА

На въпрос защо точно тази база е избрана, старши комисар Димитров отговори, че няма друга близка база с такъв капацитет, която да е охраняема и в която могат да се поберат толкова много автомобили едновременно.

Снимка: БТА

Директорът на Областната дирекция на МВР посочи, че в базата се съхраняват и 20 автомобила, които са веществени доказателства и могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя по делото и на наблюдаващия прокурор. Всички останали автомобили могат да бъдат взети от техните собственици, уточни старши комисар Димитров.

"Бяхме уверени от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно", каза още Димитров. Безплатно ще бъде получаването на автомобилите, когато хората дойдат да си ги получат с осигурена от тях пътна помощ и работници, които могат да претоварят стоките в осигурени от тях превозни средтва, добави той.

Той допълни, че няма срок, в който собствениците трябва да вземат своите вещи и превозни средства, но това трябва да се случи по най-бързия начин. "Това са множество автомобили с ремаркета, с влекачи, в ужасно състояние са автомобилите", каза той и добави, че голяма част от тях са абсолютно неподвижни.

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"Докато заседаваше оперативният щаб, сформиран на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие, бяха обсъдени възможностите. И както каза комисар Димитров - това беше най-близката база, чисто логистично, която можеше да побере в голяма степен, ако не и всички автомобили, пострадали при произшествието", коментира началникът на сектор "Охранителна полиция" при ОД на МВР - Ямбол, комисар Любомир Донев.

Снимка: БТА

По думите му базата е снабдена с видеонаблюдение и се намира на достатъчно комуникативно място, което улеснява както извозването на автомобилите до нея, така и получаването им от собствениците. В базата има постоянно присъствие на един полицейски екип, а друг екип непрекъснато дежури в близост до селото и района на базата, допълни началникът на сектор "Охранителна полиция".

Снимка: БТА

До момента няма информация дали собственици на автомобили вече са си ги взели.

"Вчера и днес хора идват да си вземат основно лични документи и вещи. Нямаме човек, който да е заявил желание да си вземе автомобила. Възможно е да са идвали собственици на автомобили, които са веществени доказателства и все още не са освободени", коментира комисар Донев.

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