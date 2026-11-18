Още 200 камери са включени в наблюдението на критични участъци, съобщиха от транспортното министерство

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Само за седмица към ситуационния център на Агенция "Пътна инфраструктура" са привлечени допълнителни служители, съобщиха от транспортното министерство днес след най-мащабната двойна верижна катастрофа в България, която стана на 10 ноември заради гъста мъгла.

"Осигурена е необходимата свързаност за обмяна на допълнителни данни за видеонаблюдение и мониторинг на пътната обстановка. При намалена видимост, заледяване, снеговалеж или хлъзгава настилка дежурните екипи вече получават автоматични известия за потенциално опасни ситуации по пътната мрежа", съобщиха от министерството.

Работи се и по актуализиране на постановлението на Министерския съвет от 2019 г., с което е създаден Националният координационен център за безопасност на движението по пътищата. Паралелно с това експерти от МВР, АПИ и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" разработват конкретни инструкции, протоколи и процедури за работа както на служителите в координационния център, така и на екипите на терен.

"Приветствам работата по създаването на нови протоколи за взаимодействие. Трябва да съкратим веригата за вземане на решения, така че институциите да реагират максимално бързо и координирано. Напредъкът по общата работа ще бъде отчетен в края на ноември", заяви министър Георги Пеев.

Още 200 камери са включени в наблюдението на критични участъци и пътната обстановка в резултат на координационната среща и препоръките на институциите, ангажирани с пътната безопасност. Новите устройства са част от модернизацията на системите за управление на трафика на АПИ.

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Днес Пеев отново е свикал представители на министерствата на транспорта и съобщенията, вътрешните работи, регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", Агенция "Пътна инфраструктура" и ТОЛ управлението, за да бъде отчетен напредъкът по предприетите мерки за подобряване на обмена на информация между институциите.

Снимка: МТС

"Трябва да изградим интелигентни транспортни системи и да осигурим тяхната интеграция в единна среда за наблюдение и управление", е подчертал министърът.

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