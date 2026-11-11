Лечебни заведения в няколко града се грижат за пострадалите

1243 Снимка: БТА

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Лекарите продължават да се борят за живота и възстановяването на пострадалите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол във вторник. При сблъсъците между общо 86 превозни средства загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и приети в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Към тази сутрин 18 души остават на лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, осем - в ямболската болница "Св. Пантелеймон", а шестима са настанени в "Сърце и мозък" в Бургас. Деветима ранени са били приети и в МБАЛ - Сливен към Военномедицинска академия. Част от пациентите са били прехвърляни между лечебните заведения за специализирана медицинска помощ, поради което все още няма актуална официална справка за общия брой на хоспитализираните.

В многопрофилната болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен вчера са били прегледани 23-ма пострадали, като 18 от тях остават за лечение, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров пред БТА.

Четирима от ранените са настанени в реанимация, като един от тях е в тежко състояние. Останалите пациенти се лекуват в различни отделения според характера на травмите им. Сред пострадалите има хора, нуждаещи се от неврохирургична, ортопедична, хирургична и лицево-челюстна помощ.

В ямболската болница "Св. Пантелеймон" продължава лечението на осем пострадали. Всички са в стабилно състояние, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

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Общо 15 души са потърсили медицинска помощ в болницата след катастрофите. Трима от преминалите през Спешно-приемното отделение са отказали хоспитализация, а част от по-тежко ранените са били транспортирани към други лечебни заведения.

"Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно", заяви пред NOVA д-р Вълчев.

На пациентите в травматологичното отделение предстоят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на ранените в хирургията и реанимацията ще бъде оценено повторно. Предвиждат се контролни образни изследвания и допълнителни консултации със специалисти.

Д-р Вълчев разказа, че информацията за тежките инциденти е получена в 7:50 часа във вторник. Незабавно са били отменени всички планови операции, а екипите на травматологията, хирургията и реанимацията са били мобилизирани за приемането на пострадалите.

Трима от по-тежко ранените са били транспортирани към Сливен, а други трима - към Бургас. Сред тях са пациент, нуждаещ се от неврохирургична помощ, и пострадал с тежка гръдна травма, за когото е преценено, че се нуждае от специализирано лечение.

В болница "Сърце и мозък" в Бургас са настанени шестима пострадали. Двама от тях остават в тежко състояние.

Единият е 37-годишен лекар инфекционист, служител на болница "Света Анастасия". Той е претърпял оперативни интервенции, но по последните съобщени данни няма опасност за живота му.

В значително по-тежко състояние е друг пациент - румънски гражданин, който е на апаратна вентилация. Лекарите продължават да следят състоянието му. Останалите четирима пострадали, настанени в лечебното заведение, са в добро състояние.

Деветима от ранените са приети и в МБАЛ - Сливен към Военномедицинска академия. Според последната информация от лечебното заведение те са със средно тежки травми, но без опасност за живота. Трима са настанени в интензивно отделение, четирима в хирургия, един в ортопедия и един в неврология.

При необходимост двама от пациентите могат да бъдат транспортирани до Военномедицинска академия в София за продължаване на лечението. Засега няма потвърждение дали подобно преместване е извършено.

Медицинските екипи продължават да следят състоянието на най-тежко ранените, като предстоят допълнителни изследвания, лекарски консултации и операции. Продължават кръводарителските акции за ранените.

Днес България е в национален траур в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи. Пътния участък на магастрилата, където станаха двете катастрофи, вече е разчистен и пуснат в движение, но отнова там има опасна мъгла.

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