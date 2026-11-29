Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България

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След обилните снеговалежи в страната редица населени места останаха без ток, влак с 200 пътници престоя часове на гара Елисейна, а въздушният и железопътният транспорт се движат със закъснение, съобщава БТА.

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Летище "Васил Левски" в София не е затворено и работи, макар и в изключително трудни зимни условия. Има отклонения в полетното разписание, съобщава агенцията.

Пътната обстановка все още е усложнена поради силен снеговалеж и снегонавявания, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура". Близо хиляда машини обработват републиканските пътища. В отделни участъци се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона.

Снимка: БТА

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Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България, предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология. За останалата част на страната е в сила жълт код за снеговалежи.

Нарушено беше електрозахранването в малки населени места в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково. Причините за авариите са снеговалеж, силен вятър в определени райони, много паднали дървета и клони, в резултат на което са скъсани въздушни електропроводи от мрежа средно и ниско напрежение, съобщиха за обстановката към ранния следобед днес с електроподаването от "Електроразпределение Юг" .

Снимка: БТА

От "Електроразпредeление Юг" са ангажирали допълнителен брой екипи за справяне с аварийната обстановка. Общо над 130 екипа продължават възстановителните дейности по засегнатите електропроводи във всички области.

Прекъсвания на електрозахранването заради влошената метеорологична обстановка има и в седем села в област Ямбол - Стара река, Козарево, Калчево, Победа, Симеоново, Челник и Асеново, съобщават на сайта на електроразпределителното дружество.

Снимка: БТА

Очаква се до 18:00 ч. да бъде възстановено електрозахранването във всички населени места в област Габрово, съобщиха от Областната администрация на фейсбук страницата си. По последна информация от "Електроразпределение Север" АД, остава да бъде отстранена авария по един електропроводен извод, засягаща седем населени места. Екипите работят по възстановяването на повреден проводник.

Снимка: БТА

Без ток останаха селата Дянково, Раковски и Киченица в община Разград, съобщиха от общинската администрация.

Около 10 села в община Трън също са без електрозахранване заради продължаващия снеговалеж, съобщи кметът Цветислава Цветкова.

Снимка: БТА

Заради скъсани електропроводи без ток са няколко населените места в община Хисаря, включително и някои от кварталите на града, съобщи кметът на община Хисаря Ива Вълчева. Аварийните екипи работят по възстановяване на електрозахранването.

Снимка: БТА

Общо 16 села в област Враца са без вода, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК). Част от помпените станции са без електрическо захранване и това е причината в тези населени места да няма вода, обясниха от дружеството.

Снимка: Булфото

Токов удар на територията на ТЕЦ "София" затруднява топлоснабдяването в районите, обслужвани от топлофикационния район "София", съобщиха от "Топлофикация София. Токовият удар е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, в резултат на който абонатите в районите, обслужвани от топлофикационен район "София", включително централната градска част на столицата са усетили влошено топлоподаване.

Снимка: Булфото

Общо 172 снегорина са на терен в София заради снежната обстановка, наложени са глоби за непочистени спирки, каза директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Влак с двеста пътници престоява часове на гара Елисейна заради прекъсване на контактната мрежа, съобщи областният управител на Враца Росен Михайлов, цитиран от БТА. Влакът е спрял заради повредата, като се създава организация за извозване на пътниците, съобщи Михайлов. Движението на влаковете в двете посоки е спряно в района на Елисейна.

Снимка: БТА

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че дизелов локомотив с екип пътува, за да помогне за възстановяване на прекъснатата контактна мрежа и пътниците да могат да бъдат извозени в двете посоки - София и Варна. Пеев заяви, че от Българските държавни железници незабавно са поискали от автобусни компании помощ за извозване на пътниците, но е било отказано поради сложната обстановка и трудния достъп до гарите. По информация от министър Пеев влаковете престояват на гарите Елисейна и Мездра, като и към двете е подадено напрежение и във влаковете е осигурено захранване.

Снимка: Булфото

Снегът и паднали дървета затрудняват железопътния транспорт, няма бедстващи пътници във влаковете, каза по-рано днес директорът на дирекция "Управление на движението на влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" Пламен Добрев.

Международното летище "Васил Левски" работи при зимни условия. Осъществяват се излитания и кацания на полети, но със закъснения. Наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулирането на полетите, поради което има и закъсненията, каза на брифинг министърът на транспорта и съобщенията.

За заседналия край Созопол танкер "Кайрос", министърът заяви, че той не представлява опасност. Той се намира на сигурно място и не пренася мазут. Корабът е с двойно дъно и това служи като буфер, каза още Пеев.

Снимка: БТА

За няколко автобуса, закъсали заради усложнената зимна обстановка, съобщиха от областната администрация в Разград. Сред тях беше автобус на "Юнион Ивкони", обърнал се странично на пътя Кубрат - Завет. Закъсали бяха и три автобуса с работници - единият превозвал пътуващи от завода на "Шишеджам", от който бяха евакуирани осем души. Другите два автобуса бяха в районите на селата Савин и Горичево, община Кубрат.

Всички хора от закъсалите автобуси в област Разград са евакуирани и към момента няма бедстващи по пътищата, съобщиха по-късно от областната администрация. Автобусът на "Юнион Ивкони", който се беше обърнал странично на пътя Кубрат - Завет, е върнат на пътя и се движи след снегорин. Евакуирани са и работниците от останалите закъсали автобуси.

Снимка: БТА

Пътят Русе - Разград, който бе затворен напълно заради снегонавявания, вече е отворен за движение за леки автомобили. Не се пропускат камиони над 12 тона. Това съобщи директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Вероника Миланова, цитирана от БТА.

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