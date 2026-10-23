Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук ново видео след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, при който тя беше блъсната от служител на Националната служба за охрана (НСО) пред централата на управляващата партия в София.

Още по темата

Парушев пусна кадрите от охранителна камера, твърдейки, че именно той и организационният секретар на "Прогресивна България" Александър Нейчев са помогнали на Колтуклиева след падането на тротоара.

Депутатът категорично отрича обвиненията, че никой не е проявил човечност и не е оказал помощ на Соня Колтуклиева и добавя, че не приема подмяната на фактите, каквито опити се правят.

"Камерите на офиса на "Прогресивна България" ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция и призовавам фактите да бъдат уважавани. Истината трябва да е общовалидна за всеки, независимо дали е политик или журналист. И смятам, че именно тя трябва да ръководи и нашите действия, и публичните ни позиции.

Вчера вечерта на излизане от офиса на "Прогресивна България" с колегата Александър Нейчев видяхме, че г-жа Колтуклиева е на земята. Двамата заедно отидохме при нея, за да проверим какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Лично й помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката", разказва депутатът от ПБ. 

 

По-рано днес Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицера от Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, който снощи блъсна журналистката от ПИК. 

Варадинов ще отговаря пред съда за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс: "За причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му".

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За това престъпление НК предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

 

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10128
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12173
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1512
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2372
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3851
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1510
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432