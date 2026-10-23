Даниел Парушев категорично отрича обвиненията, че никой не е проявил човечност

13955 Снимка: Скрийншот/You Tube

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Депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук ново видео след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, при който тя беше блъсната от служител на Националната служба за охрана (НСО) пред централата на управляващата партия в София.

Парушев пусна кадрите от охранителна камера, твърдейки, че именно той и организационният секретар на "Прогресивна България" Александър Нейчев са помогнали на Колтуклиева след падането на тротоара.

Депутатът категорично отрича обвиненията, че никой не е проявил човечност и не е оказал помощ на Соня Колтуклиева и добавя, че не приема подмяната на фактите, каквито опити се правят.

"Камерите на офиса на "Прогресивна България" ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция и призовавам фактите да бъдат уважавани. Истината трябва да е общовалидна за всеки, независимо дали е политик или журналист. И смятам, че именно тя трябва да ръководи и нашите действия, и публичните ни позиции.

Вчера вечерта на излизане от офиса на "Прогресивна България" с колегата Александър Нейчев видяхме, че г-жа Колтуклиева е на земята. Двамата заедно отидохме при нея, за да проверим какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Лично й помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката", разказва депутатът от ПБ.

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По-рано днес Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицера от Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, който снощи блъсна журналистката от ПИК.

Варадинов ще отговаря пред съда за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс: "За причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му".

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За това престъпление НК предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.