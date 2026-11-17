Видях как изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители рязаха ламарините на автомобили, вадиха от тях пострадали, помагаха, посочи министърът по време на награждаване в МВР

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди служители на МВР, участвали в действията след тежките верижни катастрофи на 10 ноември на магистрала "Тракия".

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Те са били сред първите пристигнали на мястото на трагедията край Зимница. Заради затруднения достъп на линейките са пренасяли ранените на ръце с носилки, за да стигнат навреме до медицинските екипи.

Още веднъж бих искал да изразя съболезнования към близките на загиналите в трагедията, която се разигра на 10 ноември на АМ "Тракия", да изразя и нашата съпричастност към пострадалите. Днес сме се събрали, за да отличим хората, които направиха така, че да бъдат спасени много човешки животи, които се погрижиха за пострадалите в първите часове след произшествието и които показаха, че не просто са служители, а че са хора, отдадени на кауза и че за тях човешкият живот и здраве имат огромно значение, каза Демерджиев по време на церемонията.

Видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители рязаха ламарините на автомобили, вадиха от тях пострадали, помагаха, посочи министърът. Той отбеляза и работата на психолозите на МВР по отношение на пострадалите и служителите, участвали в спасителните действия.

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В масовия пътен инцидент в българската история участваха 86 превозни средства. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.

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