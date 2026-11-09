19 вертолетни летища, 14 нови линейки, първа копка на националната детска болница и пари за недовършеното лечебно заведение в Ямбол планира МЗ в бюджета за здравеопазване за 2027 г.

2807 Снимка: БТА

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В частта за здравеопазване на Бюджет 2027 са предвидени 30 млн. евро за стипендии на младите лекари, които специализират за придобиване на специалност, съобщи ресорният министър Катя Ивкова по време на представянето на разчетите на МЗ за следващата година.

"Човешките ресурси са най-ценни. Предвидили сме 30 млн. евро, с които да предоставим във вид на стипендия по 350 евро на всеки специализант. Специализантите, които са финансирани от държавата и получават 1550 евро, ще получават и тази стипендия от 350 евро, тя е необлагаем доход. По този начин специализантите ще получават 1900 евро", обясни Ивкова.

По думите ѝ специализантите са приблизително 6000 души. Тук влизат и медицинските сестри, които специализират, уточни тя. За да се случи предоставянето на тези стипендии, ще бъде разработена национална програма, добави министърът.

Малко над 724 млн. евро са предвидени в проектобюджета на здравното министерство за догодина (извън 5,4 млрд. бюджет на НЗОК, бел. ред.). По думите на Ивкова 590 млн. евро отиват за грижата за хората, които не са здравноосигурени.

Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение, обобщи здравният министър.

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Тя посочи, че в проектобюджета са заложени повече средства за имунизации по Националния имунизационен календар. По думите ѝ средствата за ваксини са увеличени със 70%.

Предвидили сме допълнително средства за изграждане на 19 вертолетни летища със системи за нощна работа и подмяна на 14 линейки, изреди Ивкова.

Здравният министър подчерта, че са заложени 50 млн. лева за Националната детска болница. През 2027 г. трябва да завърши и проектирането, и да имаме първа копка, посочи тя.

По думите ѝ бъдат направени малко над 14 млн. евро стратегически инвестиции. "В тях сме включили и болницата в Ямбол, която 40 г. не е отворила врати", обяви Ивкова.

Тя добави, че е планирано надграждане на здравната информационна система.

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