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Дъщерята на починалия неотдавна създател на "Ретро музей" Цветан Атанасов отправи трогващо послание на Архангелов ден на страницата на музея във Фейсбук.

"Днес, на Архангеловден, пред восъчната фигура на своя баща, едно момиче сякаш е по-близо до него. Макар той вече да не е сред нас, любовта му остава жива - в сърцето ни, в спомените и във всичко, което е оставил след себе си. Защото има бащи, които дори когато си отидат от този свят, никога не спират да бъдат до децата си. Някои ангели са на небето, но завинаги остават в сърцата ни", гласи текстът.

Цветан Атанасов почина навръх Игнажден, след тежко боледуване. Тъжната вест бе съобщена от близките му в социалните мрежи.

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"...Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет. Поклон пред светлата му памет", написаха на страницата на една от гордостите на Варна - "Ретро музей". В него са изложени както предмети от социализма, така и восъчни фигури на световни и български звезди и знакови личности.

Близо две години Цветан Ананасов се бореше с онкологично заболяване. Близки, приятели, почитатели и непознати събираха средства, с които да му помогнат в битката с болестта, но в за жалост той я загуби.

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Последното си послание към хората той направи броени дни преди да напусне този свят: "...Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", гласи част от него.

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