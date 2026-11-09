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Граждани и близки се поклониха пред паметта на основателя и почетен президент на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" д-р Константин Тренчев в катедралния храм "Св. Неделя" в София, където беше отслужена църковна служба, предава БТА.

Д-р Тренчев почина на 6 ноември 2026 г. след кратко боледуване.

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Ще запомня д-р Тренчев като силен човек, непоколебим, упорит, с уникален интелект, каза пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. "Беше ни и брат, и баща", добави той.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов Снимка: BulFoto

Ще го запомня като човек, който мислеше за душата си, каза генералният директор на БТА и избран за вицепрезидент Кирил Вълчев.

"Когато подаде оставката си като президент на КТ "Подкрепа", д-р Тренчев беше мой гост в "Дарик радио" и когато го попитах "Защо?", той каза "Защото човек трябва да мисли за душата си", разказа Вълчев.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев
Генералният директор на БТА Кирил Вълчев Снимка: BulFoto

Д-р Константин Тренчев беше великолепен синдикалист, истински лидер и човек, когото ще запомня с най-добро, каза президентът (2002 - 2012) Георги Първанов.

Председателят АБВ Румен Петков (вляво) и президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов
Председателят АБВ Румен Петков (вляво) и президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов Снимка: BulFoto

Д-р Тренчев е неизменна част от началото на прехода в България, каза общинският съветник Ваня Григорова.

Той доста добре осъзнаваше както положителните, така и отрицателните ефекти от това. Неизменно той бе част от политическия живот и като такъв трябва да бъде почитан, без значение какви са оценките на една или друга част от обществото, смята Григорова.

Общинският съветник Ваня Григорова
Общинският съветник Ваня Григорова Снимка: BulFoto

Венци бяха поднесени от министър-председателя Румен Радев, кмета на София Васил Терзиев, от политически сили, КТ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ).

Д-р Константин Тренчев е лекар по професия. През 1989 г. той поставя началото на първия независим синдикат в България - "Подкрепа". Заради дейността си е арестуван и прекарва няколко месеца като политически затворник. След падането на комунистическия режим е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

Снимка: BulFoto

Тренчев ръководи КТ "Подкрепа" в продължение на 26 години. През този период организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България.

Снимка: BulFoto

Той участва в националния социален диалог и в решаването на трудови и социални конфликти, организира протести и национални стачки.

Отиде си основателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев
Виж още Отиде си основателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев

От КТ "Подкрепа" посочват, че Тренчев е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи. През 2015 г. той се оттегля от ръководството на КТ "Подкрепа" и е избран за почетен президент на конфедерацията.

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