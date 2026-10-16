Официалната церемония на проекта „40 до 40“ се проведе в Club OBLK | Party & Event Centre и събра представители на бизнеса, науката, образованието, медицината, културата и обществения живот

676 Снимка: Дарик

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40 вдъхновяващи истории, смели идеи и хора, които доказват, че положителната промяна е възможна. За 13-а поредна година "Дарик" отличи младите българи, които със своите постижения, талант и предприемачески дух променят средата около себе си. Официалната церемония на проекта "40 до 40" се проведе в Club OBLK | Party & Event Centre и събра представители на бизнеса, науката, образованието, медицината, културата и обществения живот.

Вече 13 години "Дарик" открива и разказва историите на млади жени и мъже до 40-годишна възраст, които работят, създават и се развиват в България. Над 520 личности са станали част от общността на "40 до 40", обединени от желанието да променят статуквото, да създават стойност за обществото и а вдъхновяват останалите.

Тазгодишната церемония отново постави във фокуса хората, които често остават извън медийното внимание, но чиито идеи и постижения имат реално значение за бъдещето на страната.

Снимка: Дарик

Инж. Сотир Немов: Никога не се отказвайте от себе си

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С мотивираща реч церемонията откри инж. Сотир Немов - български предприемач, основател, собственик и управител на група компании, сред които "Си Комерсиал 7" ЕООД, един от най-големите производители на пандишпанови изделия на Балканите и в Европа, с износ в десетки държави.

Пред новите "40 до 40" той сподели уроци от своя над 35-годишен предприемачески път, като постави акцент върху упоритостта, личната отговорност и ценностите, които трябва да съпътстват успеха.

"Ще има трудности, ще има грешки, ще има дни, в които увереността ви ще бъде подложена на изпитания. Намерете начин да разберете какво зависи от вас и направете следващата разумна стъпка", призова Немов.

Той насърчи младите лидери да измерват постиженията си не само с професионалното признание, но и с положителната следа, която оставят след себе си.

"Ако някога се питате дали сте на правия път, винаги поглеждайте назад към хората, на които вашата работа е помогнала", обърна се той към отличените.

Според предприемача едно от най-важните предизвикателства пред успешните хора е да запазят морала и човечността си независимо от постигнатото.

"Пазете ценностите си, за да устоите както в трудни и тежки времена, така и в леки времена, когато изкушенията са много. И всъщност не се отказвайте, за да стигнете и да отворите път на другите след себе си", подчерта Немов. В края на обръщението си той отправи силно послание към младите българи: "Продължавайте смело и никога, никога, ама никога не се отказвайте".

Снимка: Дарик

Христо Христов: За да се случи промяната, трябва да дадем път на младите

За силата на младите хора и доверието към новото поколение говори и изпълнителният директор на "Дарик" Христо Христов. Той разказа за трансформацията, през която медията преминава през последната година, и подчерта, че ключът към успешната промяна е свободата, която младите професионалисти получават да реализират идеите си.

"Когато искаш да видиш промяна в една организация, а "Дарик Радио" е национална медия на 33 години, е нормално да има бюрокрация, администрация, стар начин, по който правим нещата. Единственото, което трябва да направиш, е да се отместиш от пътя и да дадеш път на младите", заяви Христов.

По думите му лидерството не означава да вземаш всички решения вместо екипа си, а да създадеш условия, в които талантът и инициативността могат да се развиват.

"Не е нужно да го измисляш вместо тях, не е нужно да го правиш вместо тях. Просто трябва да се разкараш. И тогава всъщност се случва магията", допълни той. Като пример за резултатите от тази философия Христов посочи развитието на "Дарик" в дигиталната среда. По думите му съдържанието на медията е достигнало 170 милиона гледания в социалните мрежи само за последния месец.

Изпълнителният директор на "Дарик" се обърна към отличените с посланието, че зад всяко голямо постижение стоят хора, които са повярвали в нечия идея.

"За да правите това, значи някакви хора са ви повярвали. Значи някакви хора вие сте ги повели и те са ви доверили своето време, своите амбиции, своите усилия", каза Христов.

Той определи вечерта като особено специална, защото събира хора, които споделят предприемаческия дух и стремежа към промяна, независимо от сферата, в която работят.

Снимка: Дарик

Новите "40 до 40" - от науката и медицината до образованието и предприемачеството

Тазгодишните отличени бяха представени в 11 категории, сред които "Бъдеще и космос", "Изкуство, култура и занаяти", "Наука, технологии и изобретения", "Медицина", "Околна среда", "Образование", "Спорт", "Родителство", "Бизнес и предприемачество", "Социални дейности" и "Права на човека". Разнообразието от професии и каузи още веднъж показа, че положителната промяна няма една-единствена форма. Тя може да започне в класната стая, в научна лаборатория, в болнично отделение, в малка компания или в организация, посветена на обществена кауза.

Сред специалните моменти на вечерта беше отличаването на 20-годишната Емили Караколева като "Пръв между равни".

Снимка: Дарик

Наградата беше представена от Васил Василев, мениджър продажби за България на Acer и член на журито, който подчерта колко труден е изборът сред множеството достойни кандидатури.

"От добрите, много добрите да изберете отличните. И наистина е много трудно, а още по-трудно беше да изберем кой е пръв между равни", сподели той.

От своя страна Караколева отправи послание към всички присъстващи да дават повече възможности на младите хора.

"Независимо от сферата, в която сте, да говорите с младите хора, да ги чувате и да ги включвате. Защото заради хора, които са подали ръка, съм тук", заяви тя. Колева получи и специален подарък от Acer - лаптоп Aspire Vero, създаден с акцент върху устойчивостта и опазването на околната среда.

Друга специална награда беше връчена от "Метро реклама" на Пирина Воденичарова - основател на инициативата "Нито ден без книжки" и издател на "Книгозавър".

От името на компанията Васил Генчев подчерта значението на образованието, литературата и насърчаването на любовта към книгите от най-ранна възраст.

"Част от нашата работа в Метро реклама е да помагаме на важните послания да бъдат забелязани и да достигнат до повече хора", заяви той.

Снимка: Дарик

Добрият пример е заразен

Сред новите отличени са и Ноел и Никола, които в разговор с "Дарик" споделиха какво означава за тях признанието и защо предаването на знания е една от най-важните мисии.

"Изключително вълнуващо е, защото самото чувство, че съществуват хора, които могат да признаят това, което правя. Фактът, че предаваме нататък най- ключовото нещо, именно любовта към знанието, е онова, заради което най-голямото вълнение присъства", разказа Ноел, който съчетава ролите на ученик и учител.

За Никола добрият пример има силата да вдъхновява следващите поколения.

Сред гостите на церемонията беше и маестро Йордан Камджалов, който е част от общността на "40 до 40" от 2015 г. Той сподели, че инициативата е много повече от признание - тя създава среда, в която професионализмът и човечността вървят ръка за ръка.

"Много се радвам, че мога да бъда част от един кръг, от една общност, която прави развитие, прави вдъхновение, дава криле, създава едно бъдеще, за което всъщност ние мечтаем", заяви Камджалов.

Маестрото подчерта необходимостта обществото да дава повече видимост на положителните примери.

"Добрите примери са просто онова, от което и нашите деца ще имат най-много нужда. Приказки много. Примери. И действие", категоричен беше той.

Снимка: Дарик

Бъдещето на България има своите лица

Тринадесетото издание на "40 до 40" отново показа, че зад големите промени стоят хора, които не се страхуват да действат, да експериментират и да следват идеите си. Те създават успешни бизнеси, спасяват човешки животи, вдъхновяват ученици, развиват науката и културата, защитават важни обществени каузи и доказват, че България има своите поводи за гордост.

А всяко следващо издание на проекта добавя нови истории към една общност, която вече 13 години показва, че успехът има най-голяма стойност, когато се споделя и вдъхновява другите.

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