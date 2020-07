472 Снимка: bTV

Тази есен най-мащабната национална доброволческа инициатива "Да изчистим България заедно" няма да проведе традиционното масово почистване на страната. В условията на извънредна ситуация bTV Media Group ще продължи да отправя призива си към стотиците хиляди доброволци на инициативата за ежедневна грижа към средата, в която живеем, в съчетание с отговорност един към друг.

От началото на кампанията досега са събрани 94 338 тона отпадъци, което се равнява на над 200 напълно заредени самолета "Боинг 747" Снимка: bTV

"Вярваме, че даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден - без заплаха за здравето на хората. Затова тази година, в ситуацията на пандемията от COVID-19, нашата цел е не да поставяме нови рекорди, като отново почистим замърсените места в България. Стремежът ни е да съхраним постигнатото в кампанията през годините и да го надградим, като мотивираме хората за още повече нови добри дела. Призоваваме ги да почистят градинките и любимите си места за отдих, да организират семейни пикници с нулев отпадък, да боядисат пейките пред блока, да засаждат дървета, да поставят къщички за птици и да предават нататък добрия пример всеки ден", коментира Мария Лазарова, мениджър "Социални проекти" в bTV Media Group.

Като част от глобалното гражданско движение "Let"s Do It World", кампанията "Да изчистим България заедно" ще продължи да подкрепя усилията на доброволците в Световния ден на почистването (World Clean Up Day 2020) и да популяризира разнообразните възможности за подобряване на средата на живот.

От началото на "Да изчистим България заедно" досега близо 2 500 000 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили страната Снимка: bTV

От началото на "Да изчистим България заедно" досега близо 2 500 000 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили страната. По данни на екоминистерството, те са успели да съберат 94 338 тона отпадъци, което се равнява на над 200 напълно заредени самолета "Боинг 747", и да премахнат над 18 800 сметища от лицето на България.

"Да изчистим България заедно" е премахнала над 18 800 сметища от лицето на България Снимка: bTV

На база постигнатите резултати в хилядите акции по чистене, облагородяване и залесяване през 2019 г., инициативата получи световно признание за обединяването на най-голям брой доброволци на глава от населението в името на зелената идея - 6,2%, сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата.

"Да изчистим България заедно" Снимка: bTV

Според национално представително проучване на "Маркет линкс", проведено през май тази година, bTV е медията, проявяваща най-сериозна ангажираност по отношение на важните за обществото теми като околна среда, образование, здраве и други.