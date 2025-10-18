Защо мултидисциплинарният екип е златният стандарт в съвременното лечение на тежкото онкологично заболяване

1036 Снимка: личен архив

Той идва тихо. Без ясни знаци, без болка, без предупреждение.

Ракът на яйчника е от онези диагнози, които променят не само медицинската история на една жена, а и нейната житейска перспектива. Оказват влияние върху нейния ритъм, нейните страхове, нейните приоритети.

Медицината го нарича "тих убиец", но зад тази фраза стои не само трудната му диагностика, а и цял един път, започващ от несигурността при първите симптоми, минаващ през тежки решения за лечение и достигащ до възстановяването и нуждата от психическа опора. А в основата на всичко това стои екип, който трябва да лекува не само тялото, но и човека.

Днес гинекологичната онкология говори все повече за екипи, персонализирана терапия и човешки подход, защото оцеляването вече не е единствената цел.

Със специалиста по акушерство и гинекология в Първа Гинекологична клиника в СБАЛАГ "Майчин дом" д-р Радко Тоцев разговаряме за сложната природа на заболяването, за смисъла на генетичните тестове, за силата на хирургията и за онова, което стои отвъд медицината - надеждата, подкрепата и втория шанс за живот.

Д-р Тоцев, ракът на яйчника често е наричан "тихият убиец". За повече от 15 години клиничен и оперативен опит, включително с роботизирана хирургия, имате ли обяснение за себе си защо заболяването се открива толкова късно?

Карциномът на яйчника е един от най-трудните за профилактика в гинекологичната практика, тъй като симптомите му често са неспецифични. Пациентите често споделят за подуване, тежест или болка ниско в корема, бързо засищане, както и често уриниране. Такива симптоми лесно могат да се "припишат" на гастроинтестинални проблеми и това забавя диагнозата. Много жени, които идват при нас, търсят помощта ни късно.

Вие споменахте симптомите, но може ли да ги специфицирате повече и кога да се потърси консултация с гинеколог?

Ранните симптоми на рак на яйчника, както споменахме, често са толкова неспецифични, че жената ги свързва с храносмилането, цикъла или стреса. Сред тях най-често са персистиращо (продължаващо във времето) подуване, тежест, тазово/коремно дразнене или болка, бързо засищане/загуба на апетит,

чести/спешни позиви за уриниране. По принцип такива оплаквания могат да изглеждат незначителни, когато се появят от време на време. Но ако някое от тях започне да се повтаря често, през ден или по-често в рамките на месец и не отшумява за две-три седмици, това вече е сигнал, че организмът не реагира на нещо обичайно. Такъв тип постоянство на симптомите е причина за консултация с гинеколог.

Съществува ли ефективен скрининг за ранно откриване на рака на яйчника?

В страната липсва ефективен скрининг за общата популация, както и за жени със среден риск. Това също е предпоставка диагнозата да се поставя в напреднал стадий.

Големи международни проучвания показват, че рутинният скрининг с кръвен маркер CA-125 и трансвагинална ехография не води до намаление на смъртността от рак на яйчника. Причината е, че тези методи не могат надеждно да откриват заболяването в ранните му стадии. Маркерът CA-125 може да бъде в норма при част от пациентките с начален рак, а същевременно да бъде повишен при напълно доброкачествени състояния - ендометриоза, миоми, възпалителни процеси. Ехографията също има ограничена чувствителност, особено при малки или дълбоко разположени тумори.

В резултат на това, въпреки че при скрининг се откриват повече случаи в по-ранен стадий, смъртността не намалява, защото агресивните форми на болестта често се развиват бързо между две изследвания. Именно поради тези данни не се препоръчва рутинен скрининг при безсимптомни жени със среден риск, тъй като ползата не надвишава потенциалните вреди от фалшиви резултати, ненужни тревоги и операции.

А каква е тогава ролята на профилактичните прегледи и какви методи се използват днес?

На първо място остава клиничният преглед с трансвагинален ултразвук. Това е златният стандарт. Той е от изключително значение при наличие на симптоми и при проследяване, тоест ползите му са диагностични, но, както казахме, не е приложим като популационен скрининг. Същото важи и за туморните маркери CA-125 и HE4 - те подпомагат диагностиката и проследяването, но не са достатъчни като самостоятелен скрининг.

Що се отнася до генетичното тестване, то е ключово при съмнение за фамилен риск, както и при вече поставена диагноза епителен рак на яйчника.

Какви рискови фактори увеличават вероятността за развитие на рак на яйчника?

Разбира се, основните рискови фактори са свързани с възрастта - особено при жени в и след менопауза, както и с фамилна анамнеза за рак на яйчника или гърдата, наличие на мутации в гените BRCA1 и BRCA2, синдром на Линч, ендометриоза, безплодие, затлъстяване и продължителна естрогенна хормонозаместителна терапия (ХЗТ).

Съществуват и фактори, които намаляват риска - това са комбинираните орални контрацептиви, кърменето и лигирането или отстраняването на маточните тръби.

Все по-широко се прилага и т.нар. "опортюнистична салпингектомия" - превантивно премахване на маточните тръби при жени, които така или иначе се подлагат на друга гинекологична операция (напр. хистеректомия или стерилизация). Целта е да се намали рискът от бъдещо развитие на рак на яйчника, тъй като вече е доказано, че голяма част от тези тумори започват именно от епитела на маточните тръби.

Колко важна е генетиката - например мутациите в BRCA1 и BRCA2 - за риска от рак на яйчника и на гърдата?

Изключително важна. Наследствените мутации в гените BRCA1 и BRCA2 значително повишават риска както за рак на яйчника, така и за рак на гърдата. При жени, носителки на тези мутации, вероятността за развитие на рак на яйчника през живота може да достигне до 40-60% при BRCA1 и до 20-30% при BRCA2, докато в общата популация този риск е под 2%.

Затова всички пациентки с инвазивен епителен рак на яйчника трябва да бъдат изследвани - както за наследствени (germline), така и за придобити (somatic) мутации. Наследствените Germline мутации, са мутации, които жената носи още от раждането и могат да се предадат на следващите поколения, докато somatic са мутации, възникнали само в туморните клетки по време на живота. Те не се унаследяват, но също имат значение за избора на терапия.

Това генетично изследване не само помага за оценка на риска в семейството, но и насочва към по-персонализирано лечение, включително прилагането на PARP-инхибитори, които са ефективни именно при пациенти с BRCA мутации.

Кога е препоръчително една жена да направи генетично изследване?

Както вече споменахме, генетично изследване е задължително при жени с диагноза инвазивен епителен рак на яйчника - още в момента на поставяне на диагнозата.

Такова изследване е препоръчително и при наличие на фамилна анамнеза за рак на яйчника или на гърдата, както и при жени от популации, в които честотата на BRCA мутациите е по-висока.

В тези случаи първата стъпка е оценка на риска чрез специализиран инструмент или анкета, след което пациентката се насочва към генетично консултиране и провеждане на теста.

Все пак, независимо от конкретния случай, консултация с медицински генетик е силно препоръчителна, тъй като специалистът може да прецени индивидуалния риск и да разясни какво означава резултатът за жената и нейните близки.

Какви превантивни мерки съществуват за жени с висок генетичен риск?

При жени с потвърден висок генетичен риск, най-ефективната превантивна мярка е т.нар. риско-редуцираща салпинго-оофоректомия (RRSO) - оперативно отстраняване на маточните тръби и яйчниците на подходяща възраст. Обикновено това се препоръчва по-рано при носителки на мутация в гена BRCA1, и малко по-късно - при BRCA2, като процедурата доказано намалява най-силно риска и смъртността от рак на яйчника. Допълнително, комбинираните орални контрацептиви също могат да понижат риска, но приложението им трябва да се преценява индивидуално.

При жени, които все още не са завършили своето семейство, може да се обсъди и опортюнистична салпингектомия, за която вече стана дума, което действа като междинна мярка до окончателното решение за RRSO.

Възможно ли е чрез персонализирана медицина и геномика лечението да стане по-ефективно?

Категорично да. Днес генетичните и молекулярни тестове все по-често насочват избора на терапия при рак на яйчника. Изследванията за BRCA мутации и HRD статус (дефицит в хомоложната рекомбинация) показват кои пациентки могат да се възползват най-много от лечение с PARP-инхибитори - медикаменти, които таргетират туморните клетки с увреден механизъм на възстановяване на ДНК.

Подобно значение има и изследването на експресията на рецептора FRα (фолатен рецептор алфа), което позволява прилагането на нови, таргетни терапии.

Медицината все по-ясно върви в посока на персонализиран подход, при който лечението не се определя само от диагнозата, а и от генетичния и молекулярен профил на самия тумор.

Какво е стандартното лечение на рак на яйчника в момента?

Основата на лечението остава хирургичната циторедукция - целта е отстраняване на всички видими туморни изменения, тъй като именно пълната операция без остатъчно заболяване е най-силният прогностичен фактор за по-добра преживяемост. Когато това не е възможно първоначално, се прилага неоадювантна химиотерапия (предоперативно лечение, чиято цел е да се намали туморната маса и да се улесни последващата хирургия), последвана от интервална операция (операция, извършена след няколко курса химиотерапия, когато заболяването вече е по-контролируемо).

След хирургичното лечение стандартът включва комбинирана химиотерапия на базата на платинов препарат и таксан, а при подходящи пациентки - поддържаща терапия с лекарства, насочени към механизма на възстановяване на ДНК или към блокиране на туморната ангиогенеза.

Сред по-новите терапевтични подходи особено внимание се отделя на таргетните лекарства, които действат само върху клетки с определени молекулярни характеристики. Тези терапии са предназначени основно за пациентки с платин-резистентен рак на яйчника - форма на заболяването, която не реагира добре на стандартната химиотерапия. При тях се наблюдават все по-добри резултати благодарение на медикаменти, насочени към специфични туморни белтъци, като фолатния рецептор (FRα).

Освен това в някои високоспециализирани центрове се прилага и вътребрюшна химиотерапия с хипертермия (HIPEC) по време на интервална операция. Тази техника, при която химиотерапевтичният разтвор се въвежда директно в коремната кухина в загрята форма, показва добри резултати по отношение на контрола на заболяването, но засега остава подход за подбрани случаи и екипи с висок опит.

Колко критично е качеството на операцията за шансовете на пациента?

Изключително. Пълната макроскопска циторедукция, тоест премахването на всички видими туморни изменения без остатъчна тъкан, е най-важният фактор, който реално може да повлияе преживяемостта. Колкото по-радикално и прецизно е извършена операцията, толкова по-добри са резултатите от последващото лечение.

Затова е от решаващо значение терапията да се провежда в високоспециализирани центрове с опитни екипи, акредитирани по международните стандарти на ESGO (Европейското дружество по гинекологична онкология). Именно там мултидисциплинарният подход и хирургичната експертиза значително подобряват прогнозата за пациентките.

Какво представляват т.нар. стрипинг операции и защо и при тях е важно да бъдат извършвани от високоспециализирани екипи?

Това са обширни хирургични интервенции, при които се отстраняват туморни изменения от перитонеума (обвивката, покриваща вътрешните органи в коремната кухина). Затова се наричат перитонеални "стрипинг" операции, тъй като включват буквално "изчистване" на засегнатите повърхности. В много случаи се налага и комбиниране с резекции на диафрагмата, части от червата или слезката, за да се постигне пълна циторедукция, тоест премахване на всички видими туморни огнища.

Тези операции са изключително сложни и продължителни, изискват високо ниво на хирургична експертиза и работа в мултидисциплинарен екип, в който гинеколози-онколози, коремни хирурзи, анестезиолози и реаниматори действат в пълна координация. Провеждането им в специализирани центрове е решаващо не само заради опита на екипа, но и заради наличието на подходяща среда - апаратура, интензивно отделение, и добре организирана болнична структура, които осигуряват безопасност и оптимален резултат за пациентката.

В Германия се прилага цяла програма за възстановяване и рехабилитация след подобни операции. Какво включва тя?

В Германия следоперативната грижа е структурирана в стандартизирана онкологична рехабилитационна програма, която продължава около три седмици. Тя съчетава физикална терапия, кинезитерапия и умерена спортна активност, насочени към възстановяване на силите и двигателните функции. Наред с това се включват психоонкологична подкрепа, нутриционна терапия с индивидуален хранителен план, както и социално и правно консултиране - за подпомагане на връщането към работа и нормален ритъм на живот. Програмата обръща внимание и на управление на умората, болката и сексуалното здраве, които често се засягат след тежко лечение.

Германия има ясно разработени национални насоки по психоонкология, а разходите за рехабилитацията обикновено се покриват от системата на пенсионното осигуряване, което я прави достъпна за повечето пациенти.

Как ролята на мултидисциплинарния екип се вписва в златния стандарт на лечение и у нас?

Мултидисциплинарният екип е златният стандарт в съвременното лечение на рак на яйчника. Той обединява специалисти от различни области: гинеколози-онколози, медицински онколози, патолози и експерти по молекулярна диагностика, образни диагностици, анестезиолози и реаниматори, генетици, психолози и психоонколози, рехабилитатори, диетолози и социални работници. Всеки от тях има конкретна роля в различен етап от лечението - от поставянето на диагнозата и хирургията, през избора на системна терапия, до възстановяването и психологическата подкрепа.

Обсъждането на всеки отделен случай в този екип значително подобрява качеството и последователността на лечението, защото решенията се вземат колективно, на базата на експертен консенсус (туморен борд). Това гарантира индивидуален подход и осигурява най-добрите възможни резултати за всяка пациентка. Именно тази координирана, екипна работа стои в основата на успешната съвременна онкогинекология.

Какъв е пътят на пациента?

Пътят започва от появата на симптоми и първичния преглед при общопрактикуващ лекар или гинеколог. След това следват образни и лабораторни изследвания, които насочват към специализиран гинеко-онкологичен център. Там се извършва хирургично лечение - първично или след предварителна химиотерапия - последвано от системна и поддържаща терапия, определена според биомаркерите. След активното лечение идва етапът на проследяване, рехабилитация и психо-социална подкрепа, който завършва целия терапевтичен процес.

Колко важна е ролята на психолога при диагнозата рак на яйчника?

Изключително важна. Срещата с такава диагноза е огромно емоционално натоварване, което засяга не само физическото, но и психичното здраве на жената. Психологът или психоонкологът помага да се намалят тревожността и депресивните реакции, подпомага адаптацията към лечението и придържането към терапията.

Подкрепата е насочена и към партньорските и семейните отношения, които често се променят в хода на болестта. Затова се препоръчва ранна психоонкологична оценка още при поставяне на диагнозата и последваща периодична подкрепа в различните етапи от лечението и възстановяването. Така се постига не само по-добро психично равновесие, но и по-високо качество на живот през целия процес.

Споменахте семейните или партньорски отношения. Какво е влиянието на болестта върху тях?

Ракът на яйчника е свързан с по-високо натоварване: страх от рецидив, хронична умора, промени в тялото и хормоналния баланс, които често се отразяват на сексуалността и интимността, както и на ролите в семейството. Жената може да изпитва чувство за загуба на контрол, а партньорите - трудност да изразят подкрепата си. Затова все по-голямо значение имат структурираните психосоциални интервенции, било то като консултации, групи за подкрепа или терапия на двойки. Те помагат да се намали това бреме и да се възстанови усещането за близост и взаимна стабилност.

Има ли в България достатъчно програми за психологическа и социална рехабилитация?

Има организации и мрежи, които развиват услугите (напр. Българска асоциация по психоонкология - BAPO; Bulgarian Joint Cancer Network и др.), но достъпът варира регионално и често се разчита на НПО и болнични екипи.

Какви съвети бихте дали на жените в контекста на разискваната тема за рака на яйчника?

На първо място да познават тялото си и да се вслушват в сигналите му. Ако забележат симптоми, които се повтарят и са нетипични за тях, да потърсят лекарска консултация, без да отлагат. Да споделят със своя гинеколог информация за фамилната анамнеза, защото наследствеността често има значение, и при съмнение за повишен риск да не се колебаят да направят генетично консултиране.

Лечението е най-успешно, когато се провежда в опитни екипи и специализирани центрове, където операцията се стреми към пълно отстраняване на заболяването, а терапията се определя според биомаркерите и индивидуалния профил на пациентката.

И не на последно място да потърсят психологична подкрепа като част от лечението, а не като допълнение към него. Грижата за ума и емоциите е също толкова важна, колкото и тази - за тялото.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.