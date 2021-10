1260

"Не можем да обърнем гръб на хората, които не могат да спрат цигарите. Трябва да им дадем алтернатива и да им кажем до какви резултати е достигнала науката". Това заяви д-р Станимир Хасърджиев, изпълнителен директор на Национална пациентска организация на Четвъртия годишен научен форум в Атина, посветен на съвременните политики за намаляване на вредата от тютюна като инструмент в борбата срещу тютюнопушенето, съобщиха от НПО.

"Пушачите често биват дискриминирани, ако се осмелят да кажат нещо в подкрепа на по-малко вредните продукти и алтернативи за пациентите. Но смятам, че ако хората и пациентите имат алтернатива, това може да промени значително живота им. Тези хора имат право да знаят какво открива науката", заяви д-р Хасърджиев. Според него през последните години много пушачи са заменили конвенционалното пушене с продукти с модифициран риск - нови продукти с никотин, които носят по-малко вреда всравнение с цигарите. Именно това е подходът за намаляване на вредата, който трябва да бъде третият стълб за контрол на тютюневата епидемия, редом до отказа и превенцията на тютюнопушенето, категорични са експертите.

Форумът за намаляване на вредата от тютюна, който тази година се проведе виртуално на 29 и 30 септември (4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy), събра над 300 участници от над 40 държави. Д-р Хасърджиев бе сред близо 60-те лектори в научната конференция от 31 държави и един от двамата представители от България.

Д-р Станимир Хасърджиев беше един от лекторите в панела "Eтика и права на хората" (Ethics & people"s rights: 4th Scientific Summit) заедно с модератора на дискусията - проф. Дейвид Суенър, председател на канадския Центъра за здравно право, политика и етика в Университета в Отава, проф. Лин Козловски, американски експерт по обществено здраве и здравно поведение към Университета в Бъфало и доктор по психология от Колумбийския университет и Чарлз А. Гарднър, изпълнителен директор на международната мрежа на потребителски организации INNCO, САЩ с дългогодишен опит като старши съветник на СЗО и УНИЦЕФ.

Притеснително е да се отказва на потребителите да упражняват правото си на информация, когато става дума за науката зад продуктите с тютюн и никотин, подчерта професор Суенър. "В много случаи хората не получават адекватна информация или дори получават неточна информация. Следователно не трябва да обвиняваме хората, защото те могат да носят отговорност само за решения въз основа на информация, която им е предоставена по точен и разбираем за тях начин", заяви канадският професор.

Трябва да се прави разлика между правото на "свят без тютюн" и правото на "свят без цигарен дим", смята проф. Козловски, който представи принципите за правата на човека на достъп до коректна информация и избор по отношение на намаляването на вредата от тютюна. Употребата на тютюн без дим е значително по-малко опасна от пушенето на цигари, допълни американският експерт по обществено здраве.

Правото на човека да използва тютюн без дим трябва да бъде подкрепено приоритетно от политиците и от самите потребители, а програмите за обществено здраве трябва да се фокусират още повече върху най-вредните продукти - горимите цигарите с дим, посочи проф. Козловски, базирайки се на резултати от проучване за условията и доказателствата в тази област."Политиките за контрол на тютюна често са слепи за важността на автономността", заяви изпълнителният директор на международната мрежа INNCO Чарлз Гарднър.

Позовавайки се на опита си като преподавател, той представи два от основните етични принципа в живота - да правиш добро и да не вредиш. "Третият е автономността при взимането на решения, което включва казването на истината, информираното съгласие и правото на избор. Четвъртият принцип е справедливостта към хората, което означава третиране на всеки човек еднакво и даване най-доброто за най-голям брой хора."

Според Гарднър "широката общественост и политиците са дълбоко погрешно информирани относно ролята на никотина и различните никотинови продукти". Моделите на употреба на тютюн в страните с високи доходи, като САЩ и Великобритания, са много различни от тези в страните с ниски и средни доходи, допълва той.

Д-р Станимир Хасърджиев: Във Великобритания се прилага държавна политика за намаляване на вредата от тютюна

"Относно двете държави, които бяха дадени за пример в дискусията - САЩ и Обединеното кралство, въпреки че броят и процентът на пушачите там е по-малък, според мен има разлика в мотивацията и причините за това в двете страни. В САЩ това е по-скоро културен въпрос, свързан с наложения модерен начин на поведение. Докато във Великобритания правителството още преди 15 години започна да изпълнява програми, които насърчават намаляването на вредата от тютюна. Бих казал, че там не става въпрос толкова за културен феномен, колкото за държавна политика в подкрепа на замяната на един вреден продукт с по-малко вредни продукти", заяви изпълнителния директор на НПО д-р Станимир Хасърджиев.

Не може да се говори универсално правило и взаимовръзка за това, че в по-богатите държави има по-малко пушачи, обясни д-р Хасърджиев като даде пример с големия брой пушачи във Франция, Испания и Италия. "Не можем да правим обобщения за хората. Хората са си хора. Те мислят по сходен начин, въпреки културните и икономически различия, въпреки различните реалности. Те си остават хора и често се водят по това, което е приемливо в обществото", добави той.

"България, държава-членка на ЕС, е една от страните с най-високи нива на брой пушачи на население, въпреки усилията на правителството, въпреки всички забрани и въпреки увеличението на данъците и акцизите върху тютюна. Българите просто искат да пушат. Не казвам, че това ми харесва. Но това е средата, в която аз съм израснал и живеем и през последните години не е отбелязан дори и 1% спад в броя на пушачите", почерта д-р Хасърджиев.

"Вместо да чакаме това поколение да умре или да се промени, можем да направим нещо повече. Тези хора имат ли права или са виновни, защото пушат и високата смъртност при тях ще продължи? Хората с белодробни хронични заболявания, диабет, високо кръвно налягане в комбинация с пушенето влошават основното си заболяване. Не може да обърнете гръб на толкова много хора, които са опитвали многократно да спрат цигарите и които на всичкото отгоре страдат от хронично заболяване и пак не могат да откажат пушенето. Не може да не им дадем алтернатива и да не им кажем до какви резултати е достигнала науката», допълни д-р Хасърджиев.

На политиците е дадена възможност да вземат решение въз основа на научни данни, а не само на новини или непроверени източници, заяви гръцкия евродепутат Ева Кайли, председател на Отдела на ЕП за оценка на научно-техническите алтернативи (STOA) в панела "До каква степен научните данни водят до политически решения".

Вярно е, че преходът към по-малко вредни тютюневи изделия е трудна дискусия за политиците, заяви Кайли. Целта е, обаче, един ден да имаме общества без тютюн и затова имаме нужда да участваме повече в дискусии с учени, да бъдем отворени, да слушаме и да разбираме, защото не можем да пренебрегнем факта, че в момента имаме 25% пушачи в ЕС, заключи тя.

Има нови продукти с потенциал да окажат огромно въздействие върху общественото здраве, като насочват хората към по-малко вредни алтернативи и намаляват тежестта на болестите, свързани с тютюнопушенето, обединиха се експертите от научния форум.

Нуждите на потребителите са двигателят, а науката - компасът. Индустрията, регулаторите и здравните експерти трябва да работят заедно, за да имат възможно най-добри резултати, обобщиха експертите.