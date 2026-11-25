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През следващите месеци хиляди български пациенти с диабет ще преминат от досегашните "човешки инсулини" към ново поколение инсулинови аналози/по-съвременни инсулинови терапии. Официална информация от НЗОК можете да откриете тук: https://www.nhif.bg/bg/news/1051.

Каква е ролята на личния лекар при лечението на пациентите с диабет, защо е важно пациентът да не прекъсва или променя лечението си сам, а решенията за това да се вземат с лекуващия лекар, какво трябва да направят пациентите още сега, какво е важно да знаят, ако имат действащ протокол и защо не е добра идея да чакат последните месеци?

По темата говори д-р Николай Брънзалов - председател на Български лекарски съюз, специалист по вътрешни болести и обща медицина и общопрактикуващ лекар вече 25 години.

„Моята молба е пациентите да не чакат последния момент (защото това ни е типична национална черта), а да се обърнат към личния си лекар. Ще им бъде обяснено какъв е редът да получат новия инсулин.“

- д-р Николай Брънзалов

Целия разговор с д-р Брънзалов можете да гледате във видеото.

Д-р Брънзалов, какви са най-честите въпроси, които чувате от пациенти, когато стане дума за предстояща промяна в лечението им?

Естествено, въпросът е кое налага тази промяна. Дали тяхното обективно състояние, или просто защото ще се приложи друга терапия, която тяхното състояние изисква. Това не е прецедент в нашата практика. Много често на пациентите се налагат такива промени - понякога по обективни причини, понякога поради промяна в основното състояние. Като казах, ние обясняваме на нашите пациенти кое го налага. И когато пациентът разбере, че това, което налага промяната и тя се осъществи е за негово добро, за неговото здраве, обикновено този преход е много плавен.

В България протича процес на преминаване от "човешки инсулини" към инсулинови аналози, които вече са наложени като ново поколение в диабетната терапия. Какво бихте искали хората с диабет да чуят още в началото на този разговор?

Че това не е промяна на тяхното лечение, а е подобряване на тяхното лечение. И това ще доведе до по-добър гликемичен контрол. Тези пациенти, които се лекуват с инсулин, те са особено чувствителни на тази тема. Знаете, че без инсулин тяхното състояние много бързо ще се влоши и ще се появят всички усложнения на диабета. Човек никога, за съжаление, не умира от диабет, умира от усложненията. Затова, когато се контролира диабетът - това е много важно - по-малка е вероятността да се появят усложнения. Тези пациенти просто трябва да бъдат успокоени, че това, което се прави, е за тяхното добро и ще доведе до по-добър гликемичен контрол.

Остават ли новите терапии в позитивния списък с лекарства, ще бъдат ли 100% покрити от НЗОК, както досегашните?

Да, те ще са в реимбурсната листа на Националната здравноосигурителна каса и ще бъдат 100% реимбурсирани от нея. Така че пациентите трябва да бъдат спокойни. Това няма да доведе до никакви икономически сътресения относно тяхното лечение. Инсулините в България отдавна са напълно безплатни и новите аналогови инсулини няма да направят изключения. Още повече, те имат много по-добър ефект като чисто терапевтичен подход.

Получили ли са личните лекари необходимата информация достатъчно рано и има ли време всички пациенти да бъдат консултирани спокойно и без напрежение?

Да, определено такава информация е получена, но тя естествено трябва да бъде напомняна, защото нашата работа е много динамична и не е свързана само с изписване на медикаменти. Така че би било по-добре, както ние, така и обществото (институциите говорят помежду си, което е много добре) да бъдат информирани, защото един от най-големите проблеми на нашето общество е липсата на информираност, особено по здравни проблеми.

Каква е ролята на личния лекар при лечението на пациентите с диабет? Как работят заедно в прехода към по-модерните терапии?

Всички проучвания, проведени сред пациентите, показват, че пациентите като процент най-много се доверяват на личния лекар, което е напълно обяснимо, когато той е наясно с това, което ще се случва с този пациент. Ние с нашите пациенти вече сме направо приятели. Повече от двадесет и пет години те са в нашите листи, знаем си, дето се вика, и семейните истории, затова ни се доверяват. И когато им е обяснено достатъчно добре, аз съм убеден, че няма да има сътресения. Вижте, това не е прецедент в нашата професия, в нашето ежедневие. Много медикаменти отдавна са отишли в историята по простата причина, че са се появили по-добри. Тук случаят е абсолютно подобен. Ще преминем само на инсулинови аналози, които са много по-добри за лечение на диабета.

Каква е ролята на пациента, какво трябва да направи още сега и какво е важно да знае, ако има действащ протокол?

Най-добре е да се обърне към личния си лекар. Въпросните три вида инсулин, които ще бъдат изтеглени догодина от пазара, не се изписват по протокол, докато новите формули ще бъдат изписвани по протокол и това до голяма степен ще въведе някакъв ред. Моята молба е пациентите да не чакат последния момент (защото това ни е типична национална черта), а да се обърнат към личния си лекар. Ще им бъде обяснено какъв е редът да получат новия инсулин.

Институциите препоръчват да не се изчаква крайния срок. Защо не е добра идея хората да чакат последните месеци?

Когато завали дъжд и паднат сто литра на квадратен метър, винаги ще има наводнение. Тук случаят ще бъде подобен. Имаме време, за да може този преход да стане плавен още отсега, а на всичкото отгоре, тези пациенти по-рано ще получат по-добро лечение.

Защо е важно пациентът да не прекъсва или променя лечението си сам, а решенията за това да се вземат с лекуващия лекар?

Това е изключително важно. За съжаление в България има много изключения. Живеем в дигитална ера, с изкуствен интелект. Пациентите постоянно си провеждат такъв вид консултации, което аз категорично не препоръчвам, защото лекарят има различна гледна точка, познава пациента, познава заболяването и медикамента. Никой не трябва да се самолекува. Всяка една промяна или налагащо се добавяне на нов медикамент трябва да бъде осъществено след консултация с лекар и с никой друг.

Какво бихте искали всеки общопрактикуващ лекар в България да каже на своите пациенти с диабет още днес?

Спокойно, минавате към по-добро лечение.

Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Няма за цел да поставя диагноза, да предлага лечение или да замести индивидуална консултация с медицински специалист. Българска асоциация "Диабет", с медийното партньорство на Dir.BG и подкрепата на Ново Нордиск България.