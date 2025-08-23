765 Снимка: личен архив/колаж: Петя Александрова, Dir.bg

Да живееш със сърдечна недостатъчност означава не само да приемаш лекарства и да следиш стойности, а да вървиш по път, в който доверието към лекаря е животозначимо. Кардиологът е човек, който вижда не просто диагноза, а целия пациент с неговия живот, навици, страхове и надежди.

В този разговор за сърдечната недостатъчност (СН) началникът на Отделението по кардиология на МБАЛ "Св. София" д-р Боян Христовски ни допуска в своя професионален свят на ежедневни срещи със стотици пациенти. Свят, в който телефонът звъни по 300 пъти на ден, а всяко вдигане е въпрос на грижа, отговорност и човешко отношение.

Защо контролът и проследяването на СН са толкова важни? Как се гради доверие между лекар и пациент? На тези въпроси д-р Христовски отговори в предходна статия. Днес питаме защо понякога една промяна в начина на живот може да бъде най-мощното лекарство и търсим отговор и на други въпроси, свързани с начина на живот, на които кардиологът отговаря през призмата на професионалния си опит и философското верую, че положителната човешка нагласа е по-добрата съпътстваща терапия.

Д-р Христовски, можем ли да говорим за превенция и рискови фактори? Тютюнопушенето е универсален рисков фактор за редица заболявания, но какво друго?

Да, тютюнопушенето е един от най-значимите доказани рискови фактори, особено за исхемичната болест на сърцето, която е и една от основните причини за сърдечна недостатъчност. Но алкохолът също не трябва да го подценяваме. Той има директен токсичен ефект върху сърдечния мускул.

Не се ли твърди именно от лекари, че алкохол в малко количество е полезен за здравето?

Алкохолът може да има единствено моментен психологически ефект - да отпусне напрежението, да създаде усещане за релакс. Като химическо вещество обаче, като формула, няма вид алкохол, който да е полезен за сърцето. В България прави впечатление, че се консумира доста алкохол, защото често срещаме пациенти с увреждания като алкохолна кардиомиопатия, вследствие на системна употреба. Увредата от алкохола не е само на черния дроб и на нервната система, (което е широко известно), но и на сърцето.

Как всъщност разбирате, че именно алкохолът е в основата на тези сърдечни увреждания?

Най-често - анамнестично. Когато пациентът сам съобщи или когато виждаме съпътстващи негативни показатели, които ни насочват, че има системна употреба на алкохол. Другият начин е чрез серия изследвания. Когато съберем резултатите от различни диагностични методи, картината се изяснява.

От друга страна алкохолът е един от основните предиктори за аритмии, които могат да доведат и до сърдечна недостатъчност. Визирам предсърдното мъждене. Не случайно в медицината съществува и терминът holiday heart syndrome - аритмия, която се появява при пациенти след прекомерна консумация на алкохол.

Има ли сравнителни данни между държави за честотата на сърдечносъдовите заболявания, свързани с алкохолната консумация? В кои страни проблемът е по-изразен?

Знаем, че Гърция например следва средиземноморския модел на хранене - с повече риба, зехтин, зеленчуци, и се предполага, че това се отразява по-добре на сърдечносъдовата система. Подобна е ситуацията и в другите средиземноморски страни.

В някои от тях обаче, както е във Франция, употребата на алкохол по време на хранене е повече социален ритуал. Гърците и турците също традиционно консумират алкохолни напитки по време на хранене...

Да, така е, но тук малкото количество алкохол и добрата храна се съчетават и компенсират от друг фактор - стресът. Споменахме вече, че алкохолът има тази момента роля на релаксант. Самият стрес сам по себе си е един от големите рискови фактори за сърдечносъдови заболявания и в тази връзка е трудно да се прецени кое е по-малкото зло.

Какви са вашите професионални съвети към пациентите, които водят стресогенен начин на живот?

В това отношение лекарите сме до голяма степен безсилни. Когато пациент ме пита как да се справи със стреса, аз мога да кажа само: "Смени работата", но в реалността това не става така лесно. Същото важи и за личните взаимоотношения - партньор, семейство, ежедневна среда - това са фактори, които ние не можем да променим вместо пациента.

Пациентът трябва да познава себе си, да анализира кое в начина му на живот е положително и кое му вреди, и постепенно да промени стила си. Това е ключово за успеха на лечението и за превенцията. Няма как с лекарство да променим вредните практики.

Макар да са понятни на всички, нека споменем какви са правилните навици, които трябва да изградим за сърдечносъдовото си здраве.

Повече спорт, здравословна храна, разходки сред природата, по-малко телефон и ако са много обременени психически, да потърсят професионална помощ. Ако трябва, да премахнат проблема. Винаги вървим по пътя на първопричината. В това отношение нашата роля като лекари е да дадем съвет, да изградим доверие, ако можем да променим мнението на пациента относно някои важни за здравето му неща, но в крайна сметка лечението е в техните ръце.

Може ли промяната в начина на живот да промени прогнозата при СН или най-малкото да намали количеството медикаменти?

При сърдечната недостатъчност медикаментите са много важни, но промяната в начина на живот може драстично да подобри състоянието на пациента.

Ще ви дам пример - пациент с тегло 180 килограма приема по 5-6 медикамента дневно, но в даден момент редуцира теглото си до 100 кг и тогава остава на 1-2 медикамента поддържаща терапия, а в някои случаи и те отпадат. Това е доказателство, че контролът върху теглото, движението, храненето, имат огромно значение. Същото важи и за хипертонията, но не и в абсолютни стойности, защото при нея има два ключови фактора: обемът на течностите в организма и съдовият тонус. Обемът е пряко свързан с килограмите и колкото по-високо е теглото, толкова по-високо е налягането.

Кое е най-голямото Ви желание като кардиолог? Какво бихте искали да се промени - в медицината или в отношението лекар-пациент?

Медицината е сложен процес между наука, познания и взаимоотношение лекар-пациент. Съвършенство няма никъде по света. Аз лично бих искал повече търпение - и от нас, лекарите, и от страна на пациентите. Повече доверие и по-положителен поглед. Забелязвам, че хората, които вярват, които са по-оптимистично настроени, живеят по-леко с болестта, отговарят по-добре на терапията, по-щастливи са. А пациентите, които са черногледи, които не вярват нито на нас, нито на лечението, страдат повече.

Философията ми е, че животът зависи от нас. Ние, лекарите, сме тук, за да помагаме, да съдействаме, но нещата почти винаги са еднопосочни и тръгват от волята на пациента за промяна и лечение. Ние само го съпътстваме и подкрепяме.

Много харесвам източните философии. Те учат да гледаш по-спокойно, по-смирено, по-положително. И вярвам, че ако успеем да изградим този общ поглед, в който лекари и пациенти стоим заедно в общата си цел, всичко ще бъде по-добре.

Благодаря за този разговор! Успяхме ли да обхванем повечето аспекти на сърдечната недостатъчност?

От медицинска гледна точка, разбира се, че не. Това е неизчерпаема тема. Но и това да достигне до пациентите или техните близки, е повече от достатъчно.

Снимка: iStock by Getty/колаж: Петя Александрова

